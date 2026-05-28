Ministerio quiere apuntalar el turismo de congresos; “cayeron muchísimas” empresas tras la pandemia

Uruguay recibió en 2025 unos 40.000 visitantes por concepto de turismo MICE (acrónimo en inglés que engloba congresos, convenciones y reuniones internacionales), que derramaron unos US$ 18 millones en la economía. El dato surge de una “etapa experimental” de la encuesta a visitantes arribados desde el exterior que realiza de manera periódica el Área de Investigación y Estadística del Ministerio de Turismo (Mintur), y de un esfuerzo de la cartera por “tener más datos” sobre ese nicho de actividad a partir de la recolección de información “posevento”, señaló a Búsqueda el director nacional de Turismo, Cristian Pos.

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Ese trabajo forma parte de un plan institucional “más amplio” que coordina distintos apoyos del Estado e intercambia con asociaciones privadas de operadores. Es lo que en parte, entiende, explica los resultados del último ranking global ICCA GlobeWatch 2025 publicados la semana pasada. Esa organización —ICCA (International Congress and Convention Association)— clasifica destinos en el mundo según el volumen de congresos rotativos que allí se celebran, y aunque es cierto que Uruguay ha sabido estar más alto en la tabla en ediciones anteriores —la cantidad de locaciones consideradas es variable y hubo cambios de metodología—, esta vez el país subió cinco escalones: alcanzó el puesto 60 dentro de 162 países, con un total de 41 reuniones MICE validadas.

El ranking también destaca ciudades. Montevideo se situó en el puesto 103 de 939 a escala global y en el puesto 19 en la región. Por otro lado, Punta del Este saltó varios lugares y llegó a la ubicación 211 global, con un volumen de reuniones similar al que captaron ciudades estadounidenses “realmente bien posicionadas”, como Dallas, Nashville y San Francisco, comentó Pos.

En un informe técnico, el Mintur valoró que el avance del balneario puntaesteño “es altamente relevante para una ciudad estacional y de baja población permanente”, y que además demuestra que “el turismo de reuniones puede complementarse exitosamente con el turismo vacacional premium”.

A su vez, aparecieron por primera vez en el ranking —en el último puesto— Colonia del Sacramento y Paso de los Toros, tras organizar dos convenciones de profesionales.

Apoyo al potencial

Dentro de los eventos MICE que se realizaron en 2025, un 10% fueron declarados como “de interés turístico” por el Mintur, informó Pos. Significa, entre otros aspectos, que los organizadores percibieron exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Se desprende de las solicitudes recibidas para acceder a ese beneficio que un 55% de los eventos se categorizaron como asociativos —celebrados por asociaciones de profesionales o emprendedores de determinado rubro—, otro 27% como eventos SMERF (social, militar, educativo, religioso y fraternal) y, finalmente, un 17,6% como eventos corporativos o empresariales.

Existe otro puñado de datos elaborados por el Centro de Exhibiciones y Convenciones de Punta del Este, que opera mediante un fideicomiso administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo y compuesto con fondos de la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Economía. A partir de su inauguración en 2016 y con información hasta 2023, ese espacio albergó 168 eventos que congregaron a más de 226.000 participantes. El impacto económico directo calculado fue de unos US$ 46 millones y, si se consideran efectos indirectos, suma un total de US$ 101 millones. Los congresos y las conferencias fueron los eventos de mayor rédito, frente a otras categorías como ferias o exposiciones realizadas en ese centro.

La devolución del ICCA, según recoge el informe del Mintur, es que Uruguay es competitivo en el turismo MICE por su estabilidad institucional, su seguridad y su capacidad de articulación público-privada. La asociación internacional señaló también que el país debe fortalecer su Programa de Embajadores, ampliar la conectividad aérea y captar congresos científicos de mayor impacto.

“Mucha de la captación de estos eventos tiene que ver con la profesionalidad de los organizadores de congresos, que es una categoría de empresa que se registra en el Ministerio de Turismo. El expertise de cada uno de ellos muchas veces es determinante para captar o no captar el congreso”, comentó Pos.

Durante la pandemia “cayeron muchísimas” empresas del rubro, recordó, y al día de hoy hay solo seis organizadores profesionales registrados, aseguró. Indicó que aunque “repartir” el mercado entre más operadores puede “no ser tan rentable”, el Mintur está impulsando la ampliación del sector para que las empresas que ya existen “logren consolidarse”.

Uruguay Capta es una de las herramientas concretas de promoción del turismo MICE, que funciona con presupuesto de la Dirección Nacional de Turismo. Brinda un apoyo económico de un máximo de $ 150.000 a los organizadores, según el evento internacional que busquen captar. A eso se suman el descuento del IVA en el uso de salas registradas por el Mintur y el Programa Embajadores, que junto con la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos, Exhibiciones, Ferias y Afines promociona el país en el exterior como escenario de reuniones.

Una de las ventajas del turismo MICE que “está en la bibliografía” y que acrecienta el interés del Mintur por estimularlo es la desestacionalización y la posibilidad de atraer visitantes en locaciones que se desactivan luego del verano. “De hecho, las temporadas altas de este tipo de eventos son en marzo, mayo, setiembre y noviembre. Después baja sobre fin de año. No es solo el evento, sino el gasto que deja en hotelería, gastronomía, transporte, recreación. La gente que viene a congresos también se queda algunos días para estar de turista”, apuntó Pos.