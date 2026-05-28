  • Cotizaciones
    jueves 28 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ministerio quiere apuntalar el turismo de congresos; “cayeron muchísimas” empresas tras la pandemia

    El segmento produjo US$ 18 millones en 2025; un ranking internacional ubicó a Uruguay en el lugar 60 entre 162 países, y por primera vez aparecieron Colonia del Sacramento y Paso de los Toros

    Un evento en el Centro de Convenciones de Punta del Este, en febrero de 2025.

    Un evento en el Centro de Convenciones de Punta del Este, en febrero de 2025.

    FOTO

    Centro de Convenciones de Punta del Este
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Uruguay recibió en 2025 unos 40.000 visitantes por concepto de turismo MICE (acrónimo en inglés que engloba congresos, convenciones y reuniones internacionales), que derramaron unos US$ 18 millones en la economía. El dato surge de una “etapa experimental” de la encuesta a visitantes arribados desde el exterior que realiza de manera periódica el Área de Investigación y Estadística del Ministerio de Turismo (Mintur), y de un esfuerzo de la cartera por “tener más datos” sobre ese nicho de actividad a partir de la recolección de información “posevento”, señaló a Búsqueda el director nacional de Turismo, Cristian Pos.

    Ese trabajo forma parte de un plan institucional “más amplio” que coordina distintos apoyos del Estado e intercambia con asociaciones privadas de operadores. Es lo que en parte, entiende, explica los resultados del último ranking global ICCA GlobeWatch 2025 publicados la semana pasada. Esa organización —ICCA (International Congress and Convention Association)— clasifica destinos en el mundo según el volumen de congresos rotativos que allí se celebran, y aunque es cierto que Uruguay ha sabido estar más alto en la tabla en ediciones anteriores —la cantidad de locaciones consideradas es variable y hubo cambios de metodología—, esta vez el país subió cinco escalones: alcanzó el puesto 60 dentro de 162 países, con un total de 41 reuniones MICE validadas.

    Leé además

    Una familia de turistas argentinos en las playas de Rocha.
    Servicios

    Turismo uruguayo tiene “fuerte dependencia” de cómo marchan las economías de los vecinos, según estudio

    Por Redacción Búsqueda
    Centro de Eventos y Convenciones del complejo Enjoy, en Punta del Este.
    Turismo

    Inversión hotelera en Punta del Este genera expectativa de subir su “techo” como destino turístico

    Por Redacción Búsqueda

    El ranking también destaca ciudades. Montevideo se situó en el puesto 103 de 939 a escala global y en el puesto 19 en la región. Por otro lado, Punta del Este saltó varios lugares y llegó a la ubicación 211 global, con un volumen de reuniones similar al que captaron ciudades estadounidenses “realmente bien posicionadas”, como Dallas, Nashville y San Francisco, comentó Pos.

    En un informe técnico, el Mintur valoró que el avance del balneario puntaesteño “es altamente relevante para una ciudad estacional y de baja población permanente”, y que además demuestra que “el turismo de reuniones puede complementarse exitosamente con el turismo vacacional premium”.

    A su vez, aparecieron por primera vez en el ranking —en el último puesto— Colonia del Sacramento y Paso de los Toros, tras organizar dos convenciones de profesionales.

    Apoyo al potencial

    Dentro de los eventos MICE que se realizaron en 2025, un 10% fueron declarados como “de interés turístico” por el Mintur, informó Pos. Significa, entre otros aspectos, que los organizadores percibieron exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

    Se desprende de las solicitudes recibidas para acceder a ese beneficio que un 55% de los eventos se categorizaron como asociativos —celebrados por asociaciones de profesionales o emprendedores de determinado rubro—, otro 27% como eventos SMERF (social, militar, educativo, religioso y fraternal) y, finalmente, un 17,6% como eventos corporativos o empresariales.

    Existe otro puñado de datos elaborados por el Centro de Exhibiciones y Convenciones de Punta del Este, que opera mediante un fideicomiso administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo y compuesto con fondos de la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Economía. A partir de su inauguración en 2016 y con información hasta 2023, ese espacio albergó 168 eventos que congregaron a más de 226.000 participantes. El impacto económico directo calculado fue de unos US$ 46 millones y, si se consideran efectos indirectos, suma un total de US$ 101 millones. Los congresos y las conferencias fueron los eventos de mayor rédito, frente a otras categorías como ferias o exposiciones realizadas en ese centro.

    La devolución del ICCA, según recoge el informe del Mintur, es que Uruguay es competitivo en el turismo MICE por su estabilidad institucional, su seguridad y su capacidad de articulación público-privada. La asociación internacional señaló también que el país debe fortalecer su Programa de Embajadores, ampliar la conectividad aérea y captar congresos científicos de mayor impacto.

    “Mucha de la captación de estos eventos tiene que ver con la profesionalidad de los organizadores de congresos, que es una categoría de empresa que se registra en el Ministerio de Turismo. El expertise de cada uno de ellos muchas veces es determinante para captar o no captar el congreso”, comentó Pos.

    Durante la pandemia “cayeron muchísimas” empresas del rubro, recordó, y al día de hoy hay solo seis organizadores profesionales registrados, aseguró. Indicó que aunque “repartir” el mercado entre más operadores puede “no ser tan rentable”, el Mintur está impulsando la ampliación del sector para que las empresas que ya existen “logren consolidarse”.

    Uruguay Capta es una de las herramientas concretas de promoción del turismo MICE, que funciona con presupuesto de la Dirección Nacional de Turismo. Brinda un apoyo económico de un máximo de $ 150.000 a los organizadores, según el evento internacional que busquen captar. A eso se suman el descuento del IVA en el uso de salas registradas por el Mintur y el Programa Embajadores, que junto con la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos, Exhibiciones, Ferias y Afines promociona el país en el exterior como escenario de reuniones.

    Una de las ventajas del turismo MICE que “está en la bibliografía” y que acrecienta el interés del Mintur por estimularlo es la desestacionalización y la posibilidad de atraer visitantes en locaciones que se desactivan luego del verano. “De hecho, las temporadas altas de este tipo de eventos son en marzo, mayo, setiembre y noviembre. Después baja sobre fin de año. No es solo el evento, sino el gasto que deja en hotelería, gastronomía, transporte, recreación. La gente que viene a congresos también se queda algunos días para estar de turista”, apuntó Pos.

    Selección semanal
    Impuestos

    La DGI empezó a advertir a contribuyentes por inconsistencias en declaraciones del IRAE

    Por Redacción Búsqueda
    Mercado de valores

    “Ajustes” normativos fueron “avances”, pero el mercado de valores uruguayo “es chato”

    Por Redacción Búsqueda
    Puerto de Montevideo

    Directorio de ANP dividido sobre la gestión de dragado del Puerto de Montevideo

    Por Ana Morales
    Masonería

    Alianza paramasónica critica nuevo concepto de ‘laicidad’ acordado entre el gobierno y líderes religiosos

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Consejo de Ministros del 27 de mayo.
    Video

    Orsi pidió a sus ministros que se comuniquen más entre ellos

    Por Redacción Búsqueda
    Mónica Ferrero durante la comisión ley lavado de activos de la Cámara de Diputados en el Anexo del Palacio Legislativo en Montevideo.

    Ferrero se defiende: dice que actuó “conforme a derecho” en traslado de fiscales y que “no hay motivos espurios” atrás

    Por Macarena Saavedra
    El vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Inmuebles Rurales, Rodolfo Victorica, dijo a Agro de Búsqueda que “han venido y están viniendo brasileños por un contexto político” en su país vinculado a “temas impositivos”.

    Se conforma “fenómeno” de brasileños que compran campos en Uruguay; hay “temor” a impuestos en Brasil, según operadores

    Por Mauro Florentín
    Gonzalo Casaravilla

    Delegación uruguaya en Salto Grande suma dos asesores con sueldos de casi US$ 9.000 cada uno por seis horas de trabajo

    Por Guillermo Draper