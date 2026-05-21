Ministerio de Transporte avanza con las deudas de la Estación Central y la Justicia levanta embargos

El periplo judicial detrás del abandono de la Estación Central General Artigas —y del fracaso de cualquier iniciativa para revitalizarla— tuvo desenlace a mediados de marzo pasado con la firma de un acuerdo transaccional entre el Estado y la empresa concesionaria Glenby S.A., que trasladó la titularidad de los padrones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). La solución llegó dos décadas después de frustrado el Plan Fénix en 2003, tras la crisis económica, que en su momento incluyó una licitación para transformar la central ferroviaria con varias obras.

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Se desprende del documento de acuerdo transaccional, al que accedió Búsqueda , que el costo total de la operación —nominado en pesos uruguayos y dólares— equivale a unos US$ 19,3 millones al tipo de cambio actual. Unos US$ 4 millones de ese monto ya fueron a depósito judicial en 2019 como indemnización a Glenby por el proceso de expropiación, pero solo US$ 1,5 millones serán transferidos directamente a la empresa. El resto (US$ 2,5 millones) se compone por deudas tributarias que generaron tanto Glenby como otras sociedades vinculadas al empresario José Fernando Barboni.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya homologó el acuerdo, pero para que se emitan las órdenes de pago del depósito judicial a los acreedores deben cumplirse antes dos condiciones: que la Intendencia de Montevideo (IM) destrabe un embargo sobre el crédito expropiatorio y que posteriormente Saduf S.A. —creada para gestionar el Plan Fénix y propiedad del Banco Hipotecario (BHU) y de la Agencia Nacional de Vivienda— cancele las hipotecas sobre los padrones.

En ese sentido, el Estado dio el primer paso de pagar el crédito a la IM, confirmó a Búsqueda la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry. Según la cláusula correspondiente en el acuerdo, la transacción equivale a US$ 1,8 millones y el pago fue realizado por el Ministerio de Economía —conforme al artículo 400 del Código General del Proceso—, lo que “permite cancelar las hipotecas” de Saduf y que la IM destrabe el embargo. “En el orden de prioridad es: tributos departamentales, nacionales y después el pago al privado”, aclaró.

Consecuentemente, desde el MTOP también informaron que el pasado viernes 15 la Justicia emitió la orden de “levantar” los embargos, habilitando en pasos siguientes la distribución del depósito judicial entre los acreedores. Además del pago a Glenby, la liberación cubrirá deudas asumidas por el MTOP a la Dirección General Impositiva (DGI) por casi US$ 2 millones, a la Intendencia de Maldonado por US$ 540.000, y a la Intendencia de Canelones por US$ 57.500. Entre esos montos hay tributos vinculados a inmuebles del Grupo Barboni, ajenos a la gestión de la Estación Central (Amiga S.A., Consorcio El Pinar, Consorcio Construcciones Fernando Barboni).

Una vez completada la primera etapa de pagos, el MTOP deberá abonar otros créditos del Grupo Barboni antes del 1° de marzo del 2030 —cuando asuma un nuevo gobierno— que totalizan en U$S 13,4 millones. Se divide en transferencias a Saduf por concepto de saldo de precio garantizado con hipoteca (US$ 7,2 millones) y al BHU por la liquidación judicial y los litigios (US$ 6,2 millones).

En marzo, cuando se anunció el arreglo transaccional para que la Estación Central pase a ser gestionada por el MTOP, Etcheverry expresó “alegría, por lo que significa el edificio con su valor patrimonial, histórico, su arquitectura, ubicación y lo que significó en los últimos 25 años estar permanentemente intentando llegar a un acuerdo. Podemos decir que recuperamos la Estación Central y los padrones linderos para empezar a soñar”, consideró.

En esa conferencia, la jerarca dijo que no haría anuncios sobre los planes en torno a ese espacio hasta que estuviese la homologación del acuerdo.