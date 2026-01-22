Ministerio de Transporte prevé ejecutar US$ 15 millones en obras ferroviarias durante el 2026

La cantidad de carga movilizada por el Ferrocarril Central quedó “en la puerta” del objetivo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ), que se propuso alcanzar los 2 millones de toneladas netas en todo el 2025. El margen fue escaso: 1,9 millones de toneladas, una cifra que aún satisface a las autoridades, dado que sobrepasó el último pico histórico de 1945.

Desde su inauguración en los primeros meses del 2024 , la operativa del Ferrocarril estuvo directamente ligada a la actividad de la planta de celulosa UPM 2 en Paso de los Toros, que en el correr del año pasado tuvo algunas paralizaciones de la producción tanto planificadas como imprevistas.

El director de Transporte Ferroviario del MTOP, Waverley Tejera, informó a Búsqueda que esa empresa de origen finlandés ya realizó los primeros pagos de canon ferroviario —una especie de “peaje” por el uso de las vías, de cinco centavos de dólar por tonelada bruta/kilómetro— y que, por la operativa en 2024, la cartera cobró cerca de US$ 960.000.

El cálculo del canon para esos primeros meses fue “complicado” y “llevó un poco más de tiempo”, comentó. Los procedimientos “no estaban del todo claros” y requerían de la interacción con la empresa para considerar atrasos y cancelaciones en la circulación. Ahora, dijo Tejera, la dirección está poniéndose “a tiro” con los cobros del primer semestre del 2025, que arrojan unos US$ 450.000 por mes. Eso significa que el MTOP cobraría alrededor de US$ 5 millones por la totalidad de ese año.

Para el 2026, los cálculos deberán incluir la actividad de otro operador. En noviembre pasado se conoció que —luego de casi dos años de anunciar la compra de sus primeras locomotoras— la compañía logística uruguaya Grupo RAS comenzaría a operar en la vía entre marzo y abril de 2026. El jerarca ministerial aseguró que aún no hay “certeza” sobre cuántas toneladas cargará o qué monto de canon pagará; el MTOP aún está procesando su homologación como operador ferroviario y colaborando con la empresa en cuanto a la preparación de las conexiones de las vías con su parque industrial en Canelones.

“Por el momento”, agregó, el ministerio no está negociando con ningún otro potencial operador, lo que no quita que sigan los trabajos para que “la vía pueda cargar más y otros operadores se sumen”.

Próximo en agenda

Tejera anunció que, en los próximos días de enero, el MTOP adjudicará el diseño del Plan Maestro de Transporte Ferroviario a un consorcio compuesto por las consultoras uruguayas Ineco y CSI Ingenieros, junto a la empresa brasileña de soluciones ferroviarias ART. La expectativa es que el documento identifique la potencialidad del modo ferroviario —tanto de carga como de pasajeros— en Uruguay, estimando la demanda, los posibles generadores de carga y obras a priorizar a mediano y largo plazo. “Estamos esperando temas burocráticos”, explicó el director.

El estudio, que deberá entregarse en un plazo de 18 meses, se financia con US$ 250.000 en recursos no reembolsables aportados por el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en convenio con el MTOP y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Junto a ese último organismo, que sirve al Estado como brazo ejecutor para realizar inversiones aplicando el derecho privado, la cartera de Transporte y el Ministerio de Economía están teniendo sus reuniones finales para la creación de un fideicomiso de administración y garantía que está “casi pronto”, dijo Tejera. La idea es que, a mediados de 2026, la herramienta comience a alimentarse de los pagos por canon ferroviario y pueda atender “demandas existentes” mientras se elabora el Plan Maestro.

El fideicomiso de la CND dará inicio a las primeras obras del Plan de Infraestructura Ferroviario en 2026. Aunque es “difícil de estimar”, señaló, la expectativa es que este año se ejecuten unos US$ 15 millones en obras ferroviarias “para continuar después ejecutando a un ritmo mayor”, dado que las primeras fases de las obras suelen ser “un poco lentas”.

Los planes para el segundo semestre incluyen la rehabilitación del puente sobre el río Negro para aumentar la capacidad de carga desde el norte del país; el mantenimiento de la línea “Rivera” —especialmente en tramos de Tacuarembó— para mejorar las condiciones del único tren de pasajeros; y una serie de obras en la línea “Río Branco” para atender la producción arrocera.

Ese último proyecto, detalló Tejera, se realizará “de manera pragmática y muy particular”: se dispuso que se utilicen materiales ferroviarios —tramos de rieles— provenientes del desarme de la línea “Rivera” entre Montevideo y Paso de los Toros, que se fueron “acopiando” en estaciones de la línea “Río Branco” para poder hacer una rehabilitación a futuro. Afirmó que esos rieles en desuso todavía tienen “un vida útil importante”, pero son “muy livianos para la operación que se requiere”, por lo que harán tareas de clasificación, recambios de balastro y durmientes, mejoras de drenaje y una limpieza en toda la vía, que “realmente está abandonada desde hace unos cuantos años”. Así, en un plazo de 10 meses, la línea ya podría estar habilitada —aunque las obras continúen— para la operación de la estatal Servicios Logísticos Ferroviarios (Self).

En paralelo a los planes con la CND, el MTOP está “negociando” una ampliación de un contrato de participación público-privada (PPP) para recuperar la infraestructura ferroviaria del acceso a las plantas industriales de Ancap en Durazno y la conexión con la refinería de La Teja, informó Tejera.

“No es viable”

Otro estudio de factibilidad encomendado por el MTOP fue con el consorcio francés Setec, que analizó las posibilidades de aprovechar los primeros 60 kilómetros de la vía central para instalar un tren de pasajeros hasta la localidad de Progreso, en Canelones, o 25 de Agosto, en Florida. Según la propia comunicación del ministerio en abril del año pasado, las conclusiones apuntaron a “un proyecto viable y escalable, con potencial para impulsar el desarrollo sustentable y mejorar la movilidad del área metropolitana”.

Tejera aclaró que los resultados “obviamente se van a tomar como insumo”, pero indicó que están analizando otros factores en conjunto con las intendencias del área metropolitana que no fueron considerados en ese documento.

“Ese estudio tenía mucho hincapié en los trenes a hidrógeno, que entendemos que, a mediano plazo, no es viable porque no están funcionando en ningún lugar del mundo. Creo que en el futuro el hidrógeno puede llegar a ser muy importante, pero ahora no lo vemos como algo viable. Sobre todo para nuestro país, con la escala que tenemos, con el nivel de inversión que se necesita para sostener eso. Tiene costos operativos muy altos, y entiendo que hay otras alternativas que son mucho más eficientes y que tenemos que seguir estudiando”, declaró.