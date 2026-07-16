Ministro Oddone abogó por “más libertad” económica y criticó a empresarios que se refugian en el Estado

Alentando a una actitud más proclive a competir, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, cuestionó a los empresarios que pretenden del gobierno medidas a favor de sus sectores de actividad y consideró que, en el funcionamiento de la economía, el Estado debe “jugar un papel menos relevante” del que tiene.
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El planteo fue hecho por el jefe del equipo económico al disertar, el miércoles 15, en un evento de la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, ante algunas decenas de empresarios y otros asistentes.
“Tenemos que pensar en Uruguay que el Estado juega un papel importante, pero en un país un poco más ordenado económicamente como es respecto a hace 20 años, tiene que jugar un papel menos relevante de lo que ocurrió siempre”, sostuvo.
“Los invito a los empresarios a pensar con más libertad y a pensar que el Estado les resuelve menos cosas que las que ustedes creen”, señaló luego. Según el ministro, “no es correcto que el Estado resuelva la cantidad de cosas que algunos empresarios —no todos— creen que les puede resolver: que el tipo de cambio, que el precio de los combustibles, que las paramétricas por las cuales ajusta el precio de suministro al Estado. Un conjunto de seguros que el Estado fue construyendo, porque era un país inestable, propenso a estos fenómenos, que hacía que bastara una negociación, una rebaja de impuestos, una exoneración tributaria acá, un subsidio por allá” para que una empresa o sector pudiera “seguir tirando. Eso es lo que, por distintas razones, en una economía más ordenada, no solamente no se puede hacer porque hay menos recursos, sino que no se debe hacer”.
“Excesos de gravámenes”
El jerarca dijo ante los empresarios canarios que el sector privado debe “gestionar su vida”, si bien admitió que siguen “existiendo cosas, excesos de gravámenes” que es necesario corregir.
“Lo que me sigue sorprendiendo es la cantidad de gente que me visita del sector en el privado en mi despacho para pedirme algo específico para su sector. ¡Es increíble! El Estado puede ayudar, pero no vamos a resolverle la vida. Porque esto es un sistema capitalista, hay una empresa que es soberana, es libre, toma decisiones, y maximiza en funciones de las restricciones que enfrenta. Por supuesto que hay cosas para corregir, pero no todas se resuelven en Colonia y Paraguay”, señaló, refiriéndose a la ubicación de la sede de su ministerio.
Oddone sostuvo que Uruguay es “un gran país” que tiene un “buen sistema político” y en el cual el Estado “está a cargo de muchas cosas y va a seguir estando a cargo. Pero tenemos que empezar a navegar unos y otros con más libertad. Los políticos prometiendo menos soluciones fáciles y los votantes aceptando el juego de que no le van a resolver la vida los gobernantes”.
El ministro reforzó su mensaje procrecimiento, que sustenta las medidas desburocratizadoras y de otro tipo incluidas en el proyecto de competitividad y reducción del costo de vida presentado al Parlamento. “Uruguay lo primero que tiene que hacer es crecer a tasas más aceleradas”, entre otras cosas “para mantener un modelo de convivencia que es muy costoso”, sostuvo.