OPP quiere tener indicadores trimestrales de “alerta temprana” sobre las finanzas departamentales

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto está discutiendo “compromisos de gestión” con las intendencias

Entrada a la Presidencia, en la Torre Ejecutiva, sede de Agesic.

Por estos días, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) está discutiendo “compromisos de gestión” con los gobiernos departamentales asociados a las transferencias de recursos que les canaliza. Esa dependencia de la Presidencia de la República pretende contar con mejor información financiera de las intendencias a modo de “tablero de gestión y de endeudamiento”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Según informó Verónica Leiza, responsable de la División Fortalecimiento Institucional de la OPP, en la “propuesta se incluyen compromisos vinculados a transparencia” y a la entrega de información financiera e indicadores “como alertas tempranas con periodicidad trimestral”.

La jerarca dijo la semana pasada, en el marco de un evento regional sobre temas fiscales organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que “una de las cuestiones claves es el endeudamiento. Es un desafío contar con información completa de los gobiernos departamentales. Hoy contamos con la información que se presenta (anualmente) en las Rendiciones de Cuenta. Sin embargo, hay diferencias de interpretación sobre la normativa vinculada a esos cuadros. En los compromisos de gestión vamos a estar entregando un cuadro (...) para tener información más completa”.

Leiza afirmó que se pretende trabajar en una “identificación de los límites vinculados a la deuda” departamental.

Los compromisos de gestión son acuerdos celebrados en el plano institucional, grupal, colectivo, y/o individual, en los que se asignan recursos como contrapartida del cumplimiento de metas fijadas en sus respectivos ámbitos de competencia, vinculadas a la mejora de la gestión.