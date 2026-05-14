  • Cotizaciones
    jueves 14 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    OPP quiere tener indicadores trimestrales de “alerta temprana” sobre las finanzas departamentales

    La Oficina de Planeamiento y Presupuesto está discutiendo “compromisos de gestión” con las intendencias

    Entrada a la Presidencia, en la Torre Ejecutiva, sede de Agesic.

    Entrada a la Presidencia, en la Torre Ejecutiva, sede de Agesic.

    FOTO

    Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Por estos días, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) está discutiendo “compromisos de gestión” con los gobiernos departamentales asociados a las transferencias de recursos que les canaliza. Esa dependencia de la Presidencia de la República pretende contar con mejor información financiera de las intendencias a modo de “tablero de gestión y de endeudamiento”.

    Según informó Verónica Leiza, responsable de la División Fortalecimiento Institucional de la OPP, en la “propuesta se incluyen compromisos vinculados a transparencia” y a la entrega de información financiera e indicadores “como alertas tempranas con periodicidad trimestral”.

    Leé además

    Rodrigo Arim, director de la OPP, en la Torre Ejecutiva.
    Sector público

    Empresas públicas: Rodrigo Arim (OPP) no descarta discutir fusiones o “complementación”

    Por Ismael Grau
    Rodrigo Arim, director de la OPP.
    Diálogo social

    Director de OPP: gobierno comparte “diagnóstico” sobre las AFAP, pero “no está tomada la decisión” de qué hacer

    Por  Ismael Grau  y Catalina Misson

    La jerarca dijo la semana pasada, en el marco de un evento regional sobre temas fiscales organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que “una de las cuestiones claves es el endeudamiento. Es un desafío contar con información completa de los gobiernos departamentales. Hoy contamos con la información que se presenta (anualmente) en las Rendiciones de Cuenta. Sin embargo, hay diferencias de interpretación sobre la normativa vinculada a esos cuadros. En los compromisos de gestión vamos a estar entregando un cuadro (...) para tener información más completa”.

    Leiza afirmó que se pretende trabajar en una “identificación de los límites vinculados a la deuda” departamental.

    Los compromisos de gestión son acuerdos celebrados en el plano institucional, grupal, colectivo, y/o individual, en los que se asignan recursos como contrapartida del cumplimiento de metas fijadas en sus respectivos ámbitos de competencia, vinculadas a la mejora de la gestión.

    En conjunto, las finanzas departamentales fueron deficitarias en unos $ 4.510 millones en 2025; los gastos representaron un 106% de los ingresos, según datos procesados por la OPP a partir de las Rendiciones de Cuenta de las 19 intendencias.

    Paralelamente, la OPP lleva adelante un ciclo de formación para el fortalecimiento de los gobiernos departamentales. El viernes 8 y sábado 9, en Paysandú, se realizó un taller para funcionarios sobre la gestión presupuestal y financiera, la contratación pública, la gestión de recursos humanos, el marco normativo de las juntas departamentales y municipios, y las competencias y transferencias del Área de Descentralización de la OPP.

    Selección semanal
    Salud mental

    Cátedra de Psiquiatría amenaza con renunciar porque no se designó a directora del Vilardebó como grado 4

    Por Leonel García
    Oficialismo

    El Frente admite que hay militantes “disconformes” y busca que el gobierno “no se aísle en la gestión”

    Por Redacción Búsqueda
    Caso Cardama

    Cardama inició un arbitraje internacional contra Uruguay; en el gobierno consideran que carece de fundamentos

    Por Redacción Búsqueda
    Turismo

    Inversión hotelera en Punta del Este genera expectativa de subir su “techo” como destino turístico

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Oddone ratifica compromiso con el cuidado fiscal, mientras oficialismo evalúa más gasto en la Rendición

    Por Redacción Búsqueda
    La División Jurídica del INC asegura que a Caram “se le han dado todas las garantías, incluso más que en casos similares, en los que ante la constatación de un fallo condenatorio del Poder Judicial, el directorio sin más rescindió el contrato.

    Colonización rescindió contrato con el exintendente Pablo Caram, que deberá entregar tierras en Artigas

    Por Mauro Florentín
    Sandra Lazo, ministra de Defensa Nacional. 

    Defensa sostiene que pago de jubilaciones y pensiones a exmilitares prófugos en el exterior se ajusta a la normativa

    Por Macarena Saavedra
    Plano con la ubicación proyectada por la Dinacia para el aeropuerto internacional de Rocha.

    Proyectan nuevo aeropuerto en Rocha entre dos lagunas y ministerio prevé “impactos ambientales significativos”

    Por Nicolás Delgado