OPP quiere tener indicadores trimestrales de “alerta temprana” sobre las finanzas departamentales

Por estos días, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) está discutiendo “compromisos de gestión” con los gobiernos departamentales asociados a las transferencias de recursos que les canaliza. Esa dependencia de la Presidencia de la República pretende contar con mejor información financiera de las intendencias a modo de “tablero de gestión y de endeudamiento”.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Según informó Verónica Leiza, responsable de la División Fortalecimiento Institucional de la OPP, en la “propuesta se incluyen compromisos vinculados a transparencia” y a la entrega de información financiera e indicadores “como alertas tempranas con periodicidad trimestral”.
La jerarca dijo la semana pasada, en el marco de un evento regional sobre temas fiscales organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que “una de las cuestiones claves es el endeudamiento. Es un desafío contar con información completa de los gobiernos departamentales. Hoy contamos con la información que se presenta (anualmente) en las Rendiciones de Cuenta. Sin embargo, hay diferencias de interpretación sobre la normativa vinculada a esos cuadros. En los compromisos de gestión vamos a estar entregando un cuadro (...) para tener información más completa”.
Leiza afirmó que se pretende trabajar en una “identificación de los límites vinculados a la deuda” departamental.
Los compromisos de gestión son acuerdos celebrados en el plano institucional, grupal, colectivo, y/o individual, en los que se asignan recursos como contrapartida del cumplimiento de metas fijadas en sus respectivos ámbitos de competencia, vinculadas a la mejora de la gestión.
En conjunto, las finanzas departamentales fueron deficitarias en unos $ 4.510 millones en 2025; los gastos representaron un 106% de los ingresos, según datos procesados por la OPP a partir de las Rendiciones de Cuenta de las 19 intendencias.
Paralelamente, la OPP lleva adelante un ciclo de formación para el fortalecimiento de los gobiernos departamentales. El viernes 8 y sábado 9, en Paysandú, se realizó un taller para funcionarios sobre la gestión presupuestal y financiera, la contratación pública, la gestión de recursos humanos, el marco normativo de las juntas departamentales y municipios, y las competencias y transferencias del Área de Descentralización de la OPP.