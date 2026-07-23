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    Península Uruguay emitirá certificados de fideicomiso en agosto

    La colocación, por hasta U$S 45 millones, quedó inscripta por el Banco Central

    Un edificio en construcción, en Montevideo.

    Un edificio en construcción, en Montevideo.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Banco Central aprobó la inscripción en el Registro del Mercado de Valores del fideicomiso financiero Península Uruguay, un vehículo de inversión inmobiliaria principalmente destinado a desarrollos residenciales.

    La emisión de los certificados asociados a este fideicomiso, por hasta US$ 45 millones, está prevista para agosto los días 12 para minoristas, 13 para inversores intermedios y 14 para mayoristas. Será a través de la Bolsa Electrónica de Valores.

    Península Uruguay es administrado por Península Investments Group y fue estructurado por la corredora de bolsa Latin Securities.

    Los fondos captados se destinarán a financiar proyectos desarrollados por Altius Group. “Buscamos seguir impulsando a un sector inmobiliario que todavía tiene margen para crecer, expandirnos hacia nuevas zonas del territorio uruguayo y ofrecer un retorno atractivo a los inversores que confían en nuestra reputación”, declaró en una gacetilla de prensa Josef Preschel, director de Península Investments.

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