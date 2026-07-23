Península Uruguay emitirá certificados de fideicomiso en agosto

El Banco Central aprobó la inscripción en el Registro del Mercado de Valores del fideicomiso financiero Península Uruguay, un vehículo de inversión inmobiliaria principalmente destinado a desarrollos residenciales.
La emisión de los certificados asociados a este fideicomiso, por hasta US$ 45 millones, está prevista para agosto los días 12 para minoristas, 13 para inversores intermedios y 14 para mayoristas. Será a través de la Bolsa Electrónica de Valores.
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Península Uruguay es administrado por Península Investments Group y fue estructurado por la corredora de bolsa Latin Securities.
Los fondos captados se destinarán a financiar proyectos desarrollados por Altius Group. “Buscamos seguir impulsando a un sector inmobiliario que todavía tiene margen para crecer, expandirnos hacia nuevas zonas del territorio uruguayo y ofrecer un retorno atractivo a los inversores que confían en nuestra reputación”, declaró en una gacetilla de prensa Josef Preschel, director de Península Investments.