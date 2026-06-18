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    Tres emisiones de deuda de empresas privadas van cerrando el primer semestre

    Carrasco Nobile colocó para reestructurar pasivos bancarios y renovar slots del casino; también Ala Este obtuvo financiamiento y Conaprole tiene en curso la suscripción de ON

    Hotel Sofitel Casino Carrasco.

    Hotel Sofitel Casino Carrasco.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El primer semestre del año se está completando con varias emisiones de deuda de empresas privadas.

    Por segunda vez, la empresa Carrasco Nobile —concesionaria del Hotel Sofitel Casino Carrasco y perteneciente al Grupo Codere— encontró financiamiento bajo el régimen de emisiones simplificadas.

    A través de la Bolsa de Valores de Montevideo, el martes 16 captó 54 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación, equivalentes a US$ 8,8 millones convertidos a la cotización de estos días. Con esta Serie II completa el programa de obligaciones negociables (ON) aprobado el año pasado, que era por hasta 100 millones de UI.

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    Al ser una emisión simplificada, estuvo dirigida principalmente a inversores locales minoristas. Los papeles pagan una tasa nominal de 5,5% y el capital se amortiza en 20 cuotas trimestrales (el primer pago, en agosto próximo).

    Desde Nobilis, la corredora de bolsa que estructuró la operación, informaron que la demanda duplicó el monto ofrecido, al igual que la Serie I en dólares emitida en mayo (por US$ 7 millones). Agregaron que las ON cuentan con un fideicomiso de garantía y que el monto captado tiene como destino la reestructuración de pasivos bancarios, así como la renovación del parque de máquinas de slots del casino.

    En diálogo con Búsqueda, Salvador Ferrer, gerente general de Nobilis, atribuyó la alta demanda de los papeles a un mercado que “está demandando alternativas” en moneda local y en UI ante un “nuevo ciclo” de la inflación, a la vez que responde a medidas del Banco Central (BCU), que “ha sido muy consciente de la necesidad de recuperar la confianza” de los inversores. “Lo que el BCU viene haciendo con la ampliación del perímetro regulatorio y la ‘rampa para el despegue’ (habla de) una sana búsqueda de equilibrio entre proteger al inversor, por supuesto, y facilitar las alternativas de financiamiento”, valoró.

    El ejecutivo aseguró que Nobilis está trabajando en “varias” emisiones próximas.

    Colonia y Conaprole

    Hoy, jueves 18, finaliza el período de suscripción a la Serie II de las ON por hasta US$ 1,6 millones ofertadas por Ala Este S.A.S., desarrolladora del proyecto urbano +Colonia. El objetivo del financiamiento es continuar las inversiones en infraestructura de la primera etapa de ese emprendimiento en curso al este de la ciudad Colonia del Sacramento.

    La integración se prevé para el próximo lunes 22.

    Los títulos ofrecen una tasa de interés de 9% anual pagaderos semestralmente; el capital amortiza en cuatro años. Obtuvieron de Fix SCR la calificación de riesgo de “BBB+ (uy)”, con perspectiva “estable”; la sociedad cuenta con una hipoteca de primer grado a modo de garantía.

    La estructuración está a cargo de la empresa bursátil Balanz.

    También la cooperativa láctea Conaprole está colocando ON desde el martes 16 hasta el próximo martes 23; se trata de la serie 16ª de Conahorro IV, por hasta US$ 5 millones. Pagan interés de 4,5% anual y amortizan en junio de 2031.

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