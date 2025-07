Polémica en UTE: no renovó un contrato que negoció el directorio anterior por considerarlo “entreguista”

En febrero pasado, ya en el final del gobierno de Luis Lacalle Pou, la gerencia general de UTE bajo la presidencia de Silvia Emaldi adoptó una resolución que, por tercera vez, renovaba el contrato, en este caso por 12 años y un monto aproximado de US$ 97,8 millones. El viernes 4, el actual directorio del ente revirtió esa decisión, con el voto en contra del director por la oposición, el blanco Darío Castiglioni.

Según relató ese jerarca a Búsqueda, se habría incorporado en los últimos minutos un punto al orden del día que implicaba dar lugar a una observación efectuada por el Tribunal de Cuentas “por falta de disponibilidad presupuestal”. Finalmente, la decisión del directorio fue no reiterar el gasto. “Yo planteé que me dieran un par de días para poderlo estudiar; nunca me imaginé que la respuesta iba a ser que no”, expresó Castiglioni. “Obviamente, ellos lo habían tratado y ya le habían pedido al gerente general que redactara la resolución”, agregó.