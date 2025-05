UTE planea que otra sociedad del rubro de energía cotice acciones en la bolsa

“¡Qué lástima” que Ancap no cotice en bolsa, que no presente “resultados cada 90 días, y que no se abra a los tenedores y propietarios de la manera que se abren otras en la bolsa!”, se lamentó el reelecto presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Ángel Urraburu, a propósito de la polémica política que surgió hace pocos días entre el oficialismo y la oposición sobre los resultados del ente petrolero del 2024. De tener acciones operando en el mercado de valores, “quizás esta discusión habría sido superflua e insignificante”, agregó, entrevistado en Radio Carve el jueves 1.