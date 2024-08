“UTE tiene 100 veces más futuro que Ancap”, afirma directora blanca en el ente de la electricidad

Pero le gustaría dar explicaciones de ese rumbo en la interna del Partido Nacional. “Yo les digo a mis compañeros políticos que me cuestionan poco, que no averiguan lo que un representante de su partido hace acá adentro. La responsabilidad es enorme y me gustaría rendir cuentas a mi partido. No lo hago porque nadie me pregunta. Se ve que me tienen mucha confianza”, expresa la directora. Le gustaría que los blancos tuvieran este tipo de instancias para que, llegado el momento, los dirigentes pudieran usar la información en la campaña electoral. “Yo tendría que estar absolutamente respaldada. ¿Y cómo me pueden respaldar si no saben lo que hago?”, pregunta.

El currículum de la jerarca entró a la administración pública en 1989, en el Poder Legislativo. Dice que cursó materias de la carrera de Abogacía y acudió a la Facultad de Humanidades por la Licenciatura en Letras.

UTE relegada en hidrógeno verde

Al llegar a UTE, una de las primeras reuniones que tuvo Ubillos fue con el entonces ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. La directora no conocía en persona a ese jerarca, pero sintió “seguridad” al hablar con él. Paganini fue quien la acercó al hidrógeno verde, un tema por entonces desconocido para ella.

Ubillos elogia que UTE, a lo largo de su historia, ha tomado decisiones mirando “al largo plazo”, como la instalación de las plantas de energías renovables, pero lamenta que con el hidrógeno verde no haya sido de nuevo una “pionera”. “Se ha quedado, pero porque es un proyecto que necesita otro tipo de inversión. La empresa todavía no lo ve”, explica.

La directora cree que se puede “avanzar muchísimo” en estos proyectos, lo que no ha sido posible porque los técnicos de UTE son “precavidos”. “Yo no soy tan prudente en ese sentido, pero por suerte no mando. Entonces, le pongo ganas e impulso y después me frenan con las cosas que todavía no pueden hacerse en Uruguay, pero espero que lleguen”, anhela.

Los técnicos, sostiene, se han centrado en estudiar “mucho” la reglamentación y “tienen muchos peros”. “Está bien que estén (esos reparos), pero es una opinión personal”, explica. La jerarca blanca reconoce que para los funcionarios todavía está “muy cerca” el recuerdo de emprendimientos fallidos como el de la regasificadora Gas Sayago. A Ubillos le gustaría que UTE desarrolle su propio proyecto de hidrógeno verde como lo hizo con el Parque Valentines para los molinos eólicos.

Ubillos considera que ahora en UTE hay un “cambio de postura” y que se está poniendo a la par de Ancap, que “se ha dedicado a estudiar más el tema”. “Quizás por el tema del hidrógeno verde el presidente de Ancap cree que UTE tiene que juntarse con Ancap”, dice, en referencia a la propuesta de Alejandro Stipanicic, que generó molestia en UTE y en el gobierno.

La directora blanca admite que a ella no le gustaron las declaraciones de Stipanicic y considera que la fusión de las dos empresas “no es posible”. “No sé si lo tiene estudiado o si lo tiró como una idea que le pareció bárbara. No nos dedicamos a lo mismo. Es así de simple. UTE tiene 100 veces más futuro que Ancap”, asegura.

A competir

Que las empresas públicas no estén en competencia es “un miedo antiguo” y, asegura, en el ente estatal la mayoría de los funcionarios están convencidos de que puede hacerlo, sostiene la jerarca de UTE. Aclara, sin embargo, que en los rubros de distribución y transmisión hay “temas que son muy delicados”, en los que se debe asegurar la “calidad del servicio”.

Pero en generación, sí, UTE debe abrirse a la competencia. “No sé por qué hay tanto miedo a la competencia”, insiste. Ubillos afirma que algunos contratos que firmó la empresa pública pudieron haber sido “perjudiciales” desde lo económico y, cuando venzan, se deberán analizar “nuevas condiciones”.

El exdirector de la empresa por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, ha sido muy crítico de los convenios firmados con los generadores de energía y con los descuentos de tarifas a grandes clientes. Ubillos cuestiona su actitud: “Yo lo vi votar hasta el último decreto en sala a favor. Entonces, no me cierra que una persona haga una cosa adentro y sostenga otra afuera”.

La jerarca blanca tampoco coincide con Fernanda Cardona, la directora por el Frente Amplio, quien considera que hay un “desmantelamiento” de la empresa pública. Ubillos no entiende a qué se refiere con ese término y dice que, por el contrario, UTE “es cada vez más grande”. Pero admite que entiende el rol de la representante opositora: “Ella está haciendo el papel que tiene que hacer, que es cuestionar prácticamente todo lo que hace este gobierno. Está representando al Frente Amplio, no es una técnica acá adentro. Quizás, si yo estuviera en su lugar, haría exactamente lo mismo”.