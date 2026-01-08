Rodrigo Arim (OPP): “muy cómodo” en el gobierno y “afectación personal” por dos episodios

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto considera que el equipo gubernamental está funcionando “de manera aceitada”, aunque le gustaría mayor coordinación en algunos planos con las autoridades económicas

—Antes de asumir el gobierno, algunos expresaban dudas sobre la solidez de una conducción económica en manos de economistas independientes de izquierda. ¿Cómo está funcionando el equipo económico?

—Lo que veo es un equipo un gobierno que está funcionando de manera aceitada. En esto soy nuevo: la experiencia de discutir el Presupuesto quinquenal a nivel del Consejo de Ministros con distintos colegas fue un espacio de mucha generosidad y de diálogo político fecundo. Hasta el punto que, claramente, un Presupuesto que es austero, en donde no se cumplen todas las expectativas, ha sido defendido y ha sido remarcada su coherencia por todos los actores.

En particular, dentro del equipo económico hemos tenido un funcionamiento que puede mejorar en los grados de coordinación en algunos planos puntuales, pero un funcionamiento de equipo que es bien relevante y desplegando roles distintos; en muchos casos el Ministerio de Economía está mucho más en el día a día de algunos problemas y nosotros, por ejemplo, brindando algunos espacios, como es el Diálogo Social (sobre la Protección Social) y la Estrategia Nacional de Desarrollo, instalada para pensar no en lógica de la coyuntura.

Me siento muy cómodo en el equipo de gobierno en general y con el equipo económico en particular, y además siento la sana adrenalina de pensar que a partir de ahora tenemos que empezar a concretar un conjunto de medidas con las que nos hemos comprometido.

—En lo personal, le tocaron dos momentos complicados: la controversia por no tener regularizada su casa de veraneo y, en el marco de la discusión presupuestal, fue declarado persona no grata por el gremio de funcionarios de la Universidad de la República. ¿Cómo vivió estos episodios?