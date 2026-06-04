Se valorizan los bonos y baja el “riesgo país”

Los bonos en dólares del gobierno uruguayo registraron una valorización en los últimos días, según el índice de Búsqueda.
El ruido político de los últimos días parece no haber influido en el mercado de deuda pública uruguaya
Los bonos en dólares del gobierno uruguayo registraron una valorización en los últimos días, según el índice de Búsqueda.
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A su vez, el diferencial de rendimiento de esos Globales y los Treasuries del gobierno estadounidense cedió y el “riesgo país” de Uruguay bajó. Ayer se ubicó en 53 puntos básicos (0,53%) en la medición de República AFAP y en 68 (0,68%) según la Bolsa Electrónica de Valores; son de los niveles más bajos en lo que va del año.
Eso parece sugerir que los ruidos políticos de los últimos días, a raíz de los cuestionamientos al presidente Yamandú Orsi en torno a la compra de una camioneta de uso personal, o la divulgación de nuevas encuestas que reflejan una constante baja de aprobación a su gestión, no tuvieron impacto en el mercado.
En ese contexto, el Ministerio de Economía colocó el martes 2 el equivalente a US$ 139,4 millones de la serie 5 de Notas del Tesoro en unidades previsionales. La demanda fue cerca de un 50% mayor al monto ofrecido y la tasa de corte (1,9%) resultó similar a la de la anterior emisión de este título de deuda.
El calendario de emisiones domésticas del primer semestre se completará con las licitaciones previstas para el martes 9 (serie 29 en unidades indexadas a la inflación) y el martes siguiente (serie 12 en pesos nominales).