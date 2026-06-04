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    Se valorizan los bonos y baja el “riesgo país”

    El ruido político de los últimos días parece no haber influido en el mercado de deuda pública uruguaya

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    Sede del Ministerio de Economía. 

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los bonos en dólares del gobierno uruguayo registraron una valorización en los últimos días, según el índice de Búsqueda.

    A su vez, el diferencial de rendimiento de esos Globales y los Treasuries del gobierno estadounidense cedió y el “riesgo país” de Uruguay bajó. Ayer se ubicó en 53 puntos básicos (0,53%) en la medición de República AFAP y en 68 (0,68%) según la Bolsa Electrónica de Valores; son de los niveles más bajos en lo que va del año.

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    Eso parece sugerir que los ruidos políticos de los últimos días, a raíz de los cuestionamientos al presidente Yamandú Orsi en torno a la compra de una camioneta de uso personal, o la divulgación de nuevas encuestas que reflejan una constante baja de aprobación a su gestión, no tuvieron impacto en el mercado.

    En ese contexto, el Ministerio de Economía colocó el martes 2 el equivalente a US$ 139,4 millones de la serie 5 de Notas del Tesoro en unidades previsionales. La demanda fue cerca de un 50% mayor al monto ofrecido y la tasa de corte (1,9%) resultó similar a la de la anterior emisión de este título de deuda.

    El calendario de emisiones domésticas del primer semestre se completará con las licitaciones previstas para el martes 9 (serie 29 en unidades indexadas a la inflación) y el martes siguiente (serie 12 en pesos nominales).

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