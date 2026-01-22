El gobierno destaca el menor costo parafiscal derivado de la gestión de deuda

El Comité de Coordinación de Deuda Pública señaló que el MEF va a “continuar profundizando” las colocaciones de Notas en pesos nominales a menos de cinco años y que el BCU irá reduciendo gradualmente su oferta primaria de Letras en el nodo de un año

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central del Uruguay (BCU), reunidos en el Comité de Coordinación de Deuda Pública, resaltaron los resultados de la estrategia de emisiones del año pasado que, entre otras cosas, entienden que contribuyó al proceso de desdolarización del endeudamiento soberano y a una disminución del “costo parafiscal”, asociado al balance de la autoridad monetaria.

La reunión se produjo el 17 de diciembre. Según el comunicado difundido más de un mes después —el lunes 19—, el comité señaló que el BCU “se encuentra gestionando activamente su balance financiero y su déficit parafiscal a través de un conjunto de medidas concretas”. Mencionó, entre ellas, el canje —por el equivalente a 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB)— de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en la integración de emisiones de Notas del Tesoro y bonos del gobierno, “operando así de manera directa sobre el stock de pasivos” bancocentralistas. También destacó el “repliegue progresivo de los plazos más largos” en la emisión primaria de LRM, “moderando el flujo de nuevos pasivos”. Además, indica que hubo una baja en las expectativas de inflación de parte de los agentes económicos producto de la “ganancia de credibilidad del BCU, permitiendo una reducción en las tasas de interés de las nuevas emisiones de Letras, contribuyendo a una reducción en costo promedio del stock vigente”.

En los 12 meses cerrados en noviembre pasado, el BCU tuvo un déficit $ 34.564 millones, equivalente a un 1% del PIB. Ese resultado parafiscal explicó la cuarta parte del “rojo” en las finanzas del conjunto del sector público ($ 139.807 millones o 4% del Producto), según surge de estadísticas informadas por el MEF.

Lineamientos para el 2026 Como lineamientos para las emisiones de títulos públicos en el mercado local para el primer semestre del 2026, el MEF tiene “intención de continuar profundizando” las colocaciones de Notas en pesos nominales con plazo menor a cinco años.

En tanto, según el comité, el BCU “continuará focalizando sus emisiones en los plazos más cortos de la curva, reduciendo gradualmente su oferta primaria en el nodo de un año”.