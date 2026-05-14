Idea de una Rendición de Cuentas con “gasto cero” pierde fuerza en el gobierno

La atípica coyuntura internacional, los conflictos bélicos y el magro crecimiento económico, menor al esperado y con proyecciones a la baja, condicionan el contenido del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas que el gobierno debe enviar a más tardar el 30 de junio al Parlamento.

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En el Poder Ejecutivo los ministerios ya comenzaron a trabajar en el armado de sus articulados, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, matizó en las últimas declaraciones públicas su idea inicial de una Rendición de Cuentas con “gasto cero”.

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Entrevistado en enero por Búsqueda , el jerarca había sostenido que “el Presupuesto quinquenal es el que manda” y que él entendía que, debido a la coyuntura, no había posibilidad de disponer de recursos adicionales.

Este miércoles 13 el ministro volvió a mencionar el “gasto cero”, pero como una posibilidad: “Es una opinión como muchas otras, puede llegar a ser un camino, pero no hay una decisión tomada. Hay que discutir la estrategia con la que vamos a llegar”, sostuvo en una exposición en ADM.

Esa posibilidad es debatida al interior del gobierno. Varios integrantes del gabinete consideran que ciertas políticas necesariamente requieren de financiamiento público, en un contexto de relativa baja aprobación del gobierno y en el que se busca exhibir mayores resultados. “El tema del gasto cero no lo veo tan sencillo, y no fue discutido en ningún gabinete hasta el momento”, dijo una fuente del Ejecutivo a Búsqueda , que señaló que la palabra la tendrá el presidente Yamandú Orsi.

En tanto, en la bancada oficialista también ven con recelo una estrategia de gasto cero. Un senador dijo a Búsqueda que en el actual contexto sería “inllevable”. Los legisladores frenteamplistas están preocupados por el ajuste en las proyecciones de crecimiento económico y consideran clave que estén los recursos necesarios para primera infancia tras el rediseño de prestaciones definido en el Diálogo Social.

Si bien el gobierno inicialmente no preveía un aumento del gasto más allá del votado en el Presupuesto el año pasado, todavía restan cumplirse algunos compromisos de gestión que no tienen financiamiento asignado. Un ejemplo de esto es la anunciada instalación de un “Centro Coordinador Unificado de Seguridad para las Fronteras”, responsabilidad del Ministerio de Defensa, y que, en palabras de un documento del Ejecutivo, “representa para el país la oportunidad concreta de incorporar una nueva herramienta con potencial para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, trascendiendo el ámbito específico de la seguridad fronteriza”. El centro fue creado en la última Ley de Presupuesto, pero recibió una dotación de apenas $ 5 millones (unos US$ 130.000), monto que para las autoridades de la cartera es insuficiente.

Otra de las iniciativas que en el oficialismo prevén que tendrá un costo asociado es el proyecto de ley que transformará al Instituto Nacional de Rehabilitación, a cargo de la gestión de las cárceles del país, en un servicio descentralizado. Según explicaron fuentes del Ejecutivo, el proyecto no tendrá “costo cero” y por tanto precisará recursos.

A su vez, si el gobierno consigue que se apruebe la creación de un ministerio de justicia este año, tal como anunció el presidente Orsi en su discurso el 2 de marzo, la iniciativa requeriría de recursos adicionales, indicaron fuentes del Ejecutivo.

También hay políticas públicas que han sido anunciadas en los últimos meses y que no contarían con recursos de no mediar una redistribución interna de gastos. Una de ellas es la “estrategia nacional para personas en situación de calle”, anunciada por Orsi y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, el 7 de abril. Cuando se lanzó el plan, fuentes del Ministerio de Economía dijeron a Búsqueda que el financiamiento deberá surgir de una “redistribución” de fondos ya asignados y que aún resta definir “cómo se hace”.

Por su parte, el Plan Nacional de Seguridad lanzado por el ministro del Interior, Carlos Negro, el 26 de marzo, también fue cuestionado por la oposición por carecer de financiamiento específico para llevar adelante varias de las medidas previstas. “No tenés novedades, no tenés fechas, no tenés plazos y no tenés presupuesto asignado”, criticó el senador colorado Andrés Ojeda el 10 de abril en una entrevista con la diaria Radio.

El ministerio de justicia y la Rendición de Cuentas

Incluir o no la creación del ministerio de justicia dentro de la próxima Rendición de Cuentas es una disyuntiva que el gobierno ha venido analizando en las últimas semanas. Un artículo del diario El País del 17 de abril daba cuenta de ese debate interno y del temor que despierta en sus principales impulsores: a sabiendas de que el proyecto no cuenta con mayorías, es una tentación para los legisladores aplazar el tratamiento de esos artículos y usar los recursos destinados a la nueva cartera para financiar otras iniciativas.

Pese a que el presidente Orsi anunció el envío del proyecto al Parlamento, esto en los hechos todavía no se concretó. No solo la oposición ha cuestionado la pertinencia de la iniciativa; en el propio oficialismo hay voces críticas con el proyectado ministerio, como expresaron la exvicepresidenta Lucía Topolansky o el senador Daniel Caggiani.