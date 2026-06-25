  • Cotizaciones
    jueves 25 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Semana de volatilidad en los mercados accionarios mundiales

    Tras los anuncios de Micron Technology sobre ingresos por encima de las expectativas, las empresas tecnológicas se recuperaron de los temores por las pérdidas en SpaceX

    Bolsa de Wall Street, en Nueva York.

    Bolsa de Wall Street, en Nueva York.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La última semana presentó fuertes correcciones en el mercado accionario internacional tras una nueva ola de temores respecto a la posibilidad de que las empresas tecnológicas se estén excediendo en sus gastos para infraestructura aplicada a la inteligencia artificial (IA).

    El indicio más claro se dio en la bolsa de Nueva York con la caída de los precios de las recientemente emitidas acciones de SpaceX, la empresa del empresario Elon Musk, que anunció el lunes 22 una emisión de deuda por hasta US$ 20.000 millones. Sin embargo, las consecuencias más notorias se registraron en los mercados asiáticos, donde las acciones de los mayores fabricantes de chips de memoria comenzaron a desplomarse (un 10%, según el índice Kospi de Corea del Sur).

    También tuvieron su incidencia las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal estadoundiense y declaraciones de su nuevo presidente, Kevin Warsh, que redobló el compromiso de controlar la inflación, lo que provocó miedos a una suba de tasas.

    Leé además

    La rueda de la Bolsa de Nueva York, en Wall Street.
    Mercado de valores

    Mercados accionarios y de criptos agitados: incertidumbre por posible burbuja y los mensajes de la Fed

    Por Redacción Búsqueda
    Un operador de la Bolsa de Nueva York.
    Mercado de valores

    Incertidumbre por la guerra domina los mercados accionarios mundiales

    Por Redacción Búsqueda

    Ayer, miércoles 24, los mercados accionarios comenzaron a mostrar signos de moderación. La empresa estadounidense Micron Technology —también dedicada a la infraestructura de IA— anunció proyecciones de ingresos bastante por encima de las expectativas, y los índices de empresas tecnológicas asiáticas rebotaron con él.

    En paralelo, la caída de los precios del petróleo (ahora cercanos a US$ 74 por barril), asociada a los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y los mayores tráficos en el estrecho de Ormuz, también contribuyó a mejorar el ánimo de los inversores.

    Selección semanal
    Mundial 2026

    El gobierno pagó US$ 4,1 millones para transmitir el Mundial 2026 en Antel y Canal 5

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Mundial 2026

    Fútbol y política, un vínculo que ofrece visibilidad, notoriedad y, en caso de éxito, rédito electoral

    Por Leonel García
    Salud Pública

    Ministra de Salud dijo en el Senado que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en rebaja a sanción a anestesista

    Por Leonel García
    Salud Pública

    La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Espacio Cultural Federico García Lorca.

    Alcaldesa del Municipio CH califica como “venta de humo” y “tomada de pelo” el anuncio de apertura del Espacio Lorca en Pocitos

    Por  Javier Alfonso  y Silvana Tanzi
    Los rescatistas sacan a una persona en camilla de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026.

    Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela y provocan derrumbes de edificios en Caracas

    Por France 24
    Puerto de Montevideo: terminal de contenedores TCP aumentó su ganancia en 2025 pese a menor actividad

    Puerto de Montevideo: terminal de contenedores TCP aumentó su ganancia en 2025 pese a menor actividad

    Por Ana Morales
    El Inac participó del Famous Food Festival, uno de los eventos gastronómicos más relevantes de Nueva York.

    Inac desplegó una campaña de promoción en Miami y Nueva York aprovechando la ventana del Mundial de Fútbol

    Por Lucas Farías