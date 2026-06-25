Semana de volatilidad en los mercados accionarios mundiales

La última semana presentó fuertes correcciones en el mercado accionario internacional tras una nueva ola de temores respecto a la posibilidad de que las empresas tecnológicas se estén excediendo en sus gastos para infraestructura aplicada a la inteligencia artificial (IA).
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El indicio más claro se dio en la bolsa de Nueva York con la caída de los precios de las recientemente emitidas acciones de SpaceX, la empresa del empresario Elon Musk, que anunció el lunes 22 una emisión de deuda por hasta US$ 20.000 millones. Sin embargo, las consecuencias más notorias se registraron en los mercados asiáticos, donde las acciones de los mayores fabricantes de chips de memoria comenzaron a desplomarse (un 10%, según el índice Kospi de Corea del Sur).
También tuvieron su incidencia las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal estadoundiense y declaraciones de su nuevo presidente, Kevin Warsh, que redobló el compromiso de controlar la inflación, lo que provocó miedos a una suba de tasas.
Ayer, miércoles 24, los mercados accionarios comenzaron a mostrar signos de moderación. La empresa estadounidense Micron Technology —también dedicada a la infraestructura de IA— anunció proyecciones de ingresos bastante por encima de las expectativas, y los índices de empresas tecnológicas asiáticas rebotaron con él.
En paralelo, la caída de los precios del petróleo (ahora cercanos a US$ 74 por barril), asociada a los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y los mayores tráficos en el estrecho de Ormuz, también contribuyó a mejorar el ánimo de los inversores.