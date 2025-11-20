Mercados accionarios y de criptos agitados: incertidumbre por posible burbuja y los mensajes de la Fed

Fue una mala semana para las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, en particular las del sector tecnológico: ¿el negocio en torno a la inteligencia artificial (IA) quizás no tenga las perspectivas tan favorables que muchos imaginaban? Esa duda se instaló con fuerza entre los inversores y analistas a partir de declaraciones de algunos entendidos, aunque no fue el único ruido.

En ese contexto, en los últimos días se dieron algunos movimientos bruscos en los mercados accionarios estadounidenses y también en los valores de los criptoactivos más conocidos, como el bitcoin, que rompió el piso de los US$ 90.000.

El índice Nasdaq Composite —que refleja la evolución del precio de las acciones de las grandes empresas tecnológicas— registró el martes 18 una caída diaria de 1,2% (y 4,4% desde el martes previo). Se debió principalmente a la desvalorización de gigantes como Nvidia, Amazon y Microsoft. Otros índices accionarios, como el Dow Jones y el S&P 500, también se vieron afectados.

En paralelo, el bitcoin se hundió un 30% y quedó en valores no vistos desde abril, al mismo tiempo que analistas de instituciones como Standard Chartered y Bitwise proyectaban que alcanzaría una cotización de hasta US$ 200.000 para fines de este año.

Los dos episodios muestran fotografías muy distintas a las de octubre: el Nasdaq había alcanzado máximos históricos en la última semana de ese mes, al igual que esa cripto durante la primera.

¿Burbuja?

El contexto detrás de las caídas de las acciones tecnológicas parece ser un miedo generalizado entre los inversores al posible estallido de una “burbuja” en torno a la IA.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, dijo el martes a la BBC que detrás del “extraordinario” crecimiento en la inversión en esta tecnología existe también cierta “irracionalidad”, y que, de avecinarse una tormenta, “ninguna empresa será inmune”. Varias de las grandes compañías tecnológicas han anunciado un aumento de sus gastos en IA para el próximo año, que, según los cálculos de la agencia Bloomberg, totalizarían unos US$ 344.000 millones.

Los mercados están expectantes a la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia, empresa especializada en el desarrollo de chips y software para la aceleración de la IA, que en octubre alcanzó una valoración récord de US$ 5.000 millones. Los datos serán relevantes para saber si esas inversiones tienen una base real.

Una de las señales que prendió alarmas fue que Peter Thiel, fundador de Palantir —empresa de tecnología aplicada a la estrategia de guerra—, vendió todas sus participaciones en Nvidia, luego de que la gestora japonesa de inversiones SoftBank Group diera el mismo paso.

“Una combinación de factores ha allanado el camino para la burbuja de la IA: el entusiasmo por las nuevas tecnologías, los bajos tipos de interés (otro indicio de la escasez de activos) y las enormes cantidades de efectivo que fluyen hacia las grandes empresas”, sostuvo un profesor de la Universitat de Barcelona en un artículo publicado en el sitio The Conversation.

Fed

Otro factor en las volatilidades tiene que ver con las dudas sobre si la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) de Estados Unidos recortará las tasas de interés de referencia en diciembre, alimentadas por la demora en la difusión de algunos datos clave sobre la economía de ese país luego del “cierre del gobierno” culminado el jueves 13. Esto último, según los analistas, también habría incidido en la desvalorización del bitcoin, aunque el escenario en este caso es menos claro.

Lo cierto es que ayer, miércoles 19, los principales índices accionarios estadounidenses mostraron una recuperación cautelosa con los comentarios de las “minutas” de la Fed, que confirmaron —aún sin contar con la totalidad de los datos— un enfriamiento del mercado laboral “sin evidencia de un profundo deterioro”. Eso aleja las posibilidades de que el banco central federado vuelva a bajar las tasas en lo que resta del año, aunque en ese documento también consta que “múltiples” miembros expresaron señales contrarias.

Los directivos de la Fed se refirieron directamente al fenómeno de la burbuja tecnológica y al temor a una “caída desordenada” de los precios de las acciones, especialmente en el caso de una abrupta reevaluación de las posibilidades de la tecnología relacionada con la IA.

Asia

La incertidumbre también replicó en algunos índices bursátiles asiáticos, como el Nikkei y el Hang Seng, que mostraron retrocesos de en torno a 3%. No ayudó el contexto de crisis diplomática luego de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijera que, de concretarse un ataque de China a Taiwán, podrían enviarse tropas para apoyar la defensa de ese territorio. Previamente ya había preocupaciones por la política expansionista del gasto público prevista por Takaichi, en el marco de la debilidad del yen, así como de los indicadores de la industria manufacturera japonesa.