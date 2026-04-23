Incertidumbre por la guerra domina los mercados accionarios mundiales

La proximidad con el fin de la tregua y las dudas en torno a las chances de negociación entre Irán y Estados Unidos también afectaron a commodities como el petróleo y los metales

Aunque con otros factores en juego, el clima de la última semana en los mercados de valores a escala global siguió marcado por las expectativas en torno a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Los índices accionarios estadounidenses más relevantes —como el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite—, así como el precio del barril del petróleo, venían de normalizarse tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre un cese a la escalada bélica por dos semanas, pero la inquietud de los inversores fue creciendo en tanto se acercaba la fecha límite del acuerdo, para el miércoles 22 a la noche.

Empeoró los ánimos que Irán llegara a declarar el viernes 17 la reapertura total del estrecho de Ormuz, pero Trump no levantara el bloqueo naval a los puertos iraníes, por lo que volvió a clausurarse. Además, al menos hasta un día antes del plazo final, día de negociaciones en Islamabad (Pakistán), no había certeza de que Irán se presentase y tampoco era segura la participación del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.

Con ese panorama poco claro, al inicio de esta semana los precios de las acciones en las principales bolsas del mundo se comportaron de manera errática.