Temporal en Salto: pérdidas hortícolas mayores a US$ 50 millones y una reconstrucción “contra reloj”

El temporal de la madrugada del 18 de julio ocurrido en Salto afectó unas 120 hectáreas productivas, con daños que alcanzaron estructuras de hierro y madera utilizadas en la principal zona hortícola. Ahora en el departamento se trabaja “contra reloj” en la reconstrucción antes de la fase más intensa del fenómeno climático del Niño, aunque algunas inversiones en otros sectores de actividad —como el comercio minorista y la hotelería— generan expectativas positivas para la economía salteña.

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Según informaron desde la Intendencia de Salto, el nivel de destrucción de invernaderos, macrotúneles y microtúneles a causa del temporal de mediados de julio llegó al 80% en algunos casos, y solo en infraestructura el impacto superaría los US$ 25 millones. A esa cifra se suman las pérdidas en cultivos por “lucro cesante”, que elevan las consecuencias totales en la horticultura por encima de los US$ 50 millones, informó a Búsqueda el director de la Central Hortícola de Salto, Eduardo Tenca.

Agregó que el impacto también se refleja en el empleo. El sector ocupa a unas 3.000 personas de forma permanente y a una cifra similar durante la cosecha. Sumada la citricultura, son cerca de 12.000 personas vinculadas a la actividad. Además, advirtió efectos a escala nacional por el aumento de precios derivado de una menor oferta.

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Por su lado, la Asociación Agropecuaria de Salto, Salto Hortícola y el Centro Comercial e Industrial elaboraron un informe que propone medidas para acelerar la recuperación del sector.

El documento —al que accedió Búsqueda — iba a ser entregado ayer, miércoles 5, al presidente de la República, Yamandú Orsi, pero las intensas lluvias impidieron la actividad prevista, por lo que las autoridades locales gestionan una nueva instancia para concretar la reunión.

Además de la producción, el temporal afectó casas. Inicialmente, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial identificó unas 200 viviendas afectadas, de las cuales 30, ubicadas en la capital departamental, requerían una intervención urgente, además de una cantidad similar en localidades del interior.

Ayudas para la reconstrucción

En materia de asistencia directa, el informe pide agilizar el otorgamiento de apoyos económicos previstos en el marco de la declaración de “emergencia granjera”, a través de instrumentos financiados por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, dirigidos a los productores afectados.

Además, propone que el Banco de Previsión Social (BPS) postergue los vencimientos de aportes correspondientes al segundo cuatrimestre del año, así como los previstos para setiembre y los de enero de 2027, sin que implique la pérdida del acceso a prestaciones de salud ni otros beneficios asociados. También sugiere la implementación de planes de pago en cuotas, sin intereses ni recargos, que permitan regularizar las obligaciones vigentes mediante regímenes especiales.

En el plano laboral, las organizaciones plantearon la creación de un régimen especial de seguro de desempleo para trabajadores de empresas afectadas, con el objetivo de preservar el empleo y reducir los costos durante la etapa de recuperación.

Del mismo modo, propusieron que la Dirección General Impositiva establezca regímenes especiales para contribuyentes damnificados, que incluyan la prórroga de vencimientos, la exoneración o suspensión temporal de anticipos del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y al Patrimonio, además de la ampliación del régimen de crédito fiscal para inversiones vinculadas a la reconstrucción productiva.

Asimismo, solicitaron la exoneración o el diferimiento de la Contribución Inmobiliaria Rural.

En cuanto al sistema financiero, el documento propone la adopción de medidas extraordinarias coordinadas por el Banco Central, que contemplen la flexibilización temporal de las condiciones crediticias. En particular, plantea que las restructuraciones o prórrogas de pagos no impliquen un deterioro en la calificación de los productores.

Invernáculos dañados por el temporal en Salto. Presidencia de la República

Finalmente, plantea que el Banco República y su colateral República Microfinanzas desarrollen líneas de crédito específicas para la reconstrucción, con tasas subsidiadas y extensión de plazos de los pagos, así como soluciones para productores que actualmente no acceden a financiamiento debido a su calificación crediticia.

En cuanto a los costos operativos, pide medidas específicas para los servicios públicos, en particular ante UTE. Entre ellas, se pretende la reducción temporal de tarifas, la exoneración o disminución de cargos fijos, facilidades de pago mediante convenios especiales y la eventual exoneración parcial de impuestos incluidos en la facturación.

En materia de seguros, el informe advierte que las coberturas disponibles actualmente no contemplan de forma integral todas las estructuras productivas utilizadas en la granja frente a eventos climáticos extremos, lo que deja expuesta parte significativa de las inversiones. En ese sentido, propone agilizar los procesos de evaluación y liquidación de siniestros por parte del Banco de Seguros del Estado (BSE), otorgar facilidades de pago y diferir vencimientos de pólizas, así como revisar y fortalecer los mecanismos de cobertura y evaluar instrumentos complementarios para los sectores más vulnerables.

En el plano comercial, el informe plantea reforzar los controles sobre el ingreso de productos desde el exterior, en un contexto de diferencias de precios con países vecinos. En particular, sugiere intensificar la fiscalización del contrabando de frutas y hortalizas, realizar un seguimiento permanente de las importaciones que puedan provocar competencia desleal durante la emergencia y priorizar la comercialización de la producción nacional disponible, evitando habilitar importaciones cuando exista oferta suficiente en el mercado interno.

Foco en los seguros

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en Salto existen cerca de tres millones de metros cuadrados de invernáculos, de los cuales unos 800.000 están asegurados por el BSE.

El capital asegurado en esa superficie asciende a unos US$ 11,5 millones, mientras que las indemnizaciones a raíz de los daños provocados por el temporal de julio rondarían los US$ 3,5 millones, incluyendo patrimonios de particulares, informó a Búsqueda el presidente del BSE, Marcos Otheguy. “La afectación no fue total y, por suerte, mucha producción se salvó”, expresó.

El tema de los seguros fue uno de los ejes de la comparecencia de las autoridades del MGAP, el lunes 3, ante la comisión de la Cámara de Diputados que trata el proyecto de Rendición de Cuentas. El ministro Alfredo Fratti señaló que habrá dos líneas de apoyo diferenciadas. Por un lado, quienes cuenten con seguro recibirán respaldo para retomar la producción, mientras que quienes no lo tengan serán asistidos únicamente en la reconstrucción de la infraestructura.

Asimismo, advirtió que este tipo de eventos climáticos será cada vez más frecuente e intenso, por lo que planteó la necesidad de avanzar hacia una política de Estado que permita universalizar el acceso a seguros en la horticultura y la fruticultura.

Durante la sesión, el diputado colorado Carlos Rydström insistió en reforzar el Fondo Agropecuario de Emergencias, al que definió como una herramienta “fundamental”. Señaló que incluso un refuerzo de US$ 1 millón podría resultar insuficiente y aseguró que su sector insistirá en fortalecer esa herramienta.

Los próximos meses

Tenca señaló que la mayor preocupación está puesta en los próximos meses, ante la ausencia de cosecha y la consecuente caída de ingresos para el sector hortícola salteño.

Según explicó, los productores ya enfrentan una reducción de sus ingresos debido a precios insuficientes, lo que ha derivado en un mayor endeudamiento, particularmente con República Microfinanzas.

En este contexto, el director del Central Hortícola de Salto sostuvo que el sector quedará “golpeado” y que la recuperación llevará varios años, tras la pérdida total de miles de metros de invernaderos, macro- y microtúneles. Además, vinculó este escenario con el fenómeno del Niño y advirtió que nuevas lluvias continúan agravando los daños.

Frente a este escenario, el intendente de Salto, Carlos Albisu señaló a Búsqueda que se trabaja “contra reloj”. “No podemos estar mirando para otro lado y no estar preparados”, manifestó.

Limitaciones para la recuperación

Tenca advirtió, además, sobre restricciones operativas para la reconstrucción. “No hay personal suficiente para atender a todo el mundo. La cantidad de polietileno disponible no alcanza para todos si van a comprar todos juntos, y la cantidad de mano de obra preparada, calificada para trabajar arriba del invernadero, no es suficiente”, explicó.

Ante eso, afirmó que los productores deben reconstruir “como puedan”, apelando a recursos propios o a eventuales créditos de casas comerciales. Sin embargo, advirtió que existen “situaciones difíciles”, ya que algunos productores están en el Clearing (registro de deudores), lo que limita su acceso a nuevos financiamientos.

Aún así, destacó la capacidad de reacción del sector. “El sistema de granja siempre trata de levantarse lo más rápido posible, y a pesar de la desazón que hay, va a tratar de salvar el cultivo que quedó para poder seguir vendiendo algo, cualquier producto que tenga”, sostuvo.

Actividad y perspectivas

Si bien aún no se registra un impacto significativo en el desempleo urbano, Albisu consideró que podría haber efectos en los próximos meses. Sin embargo, destacó que la tasa de desocupación en el departamento bajó de 10,3% a 7,2% en el último año.

También subrayó que, hasta el momento, no se han registrado cierres de empresas y que continúan algunas inversiones, como la apertura de nuevos hoteles, supermercados y desarrollos inmobiliarios.

Además, en abril pasado se habilitó la creación de barrios privados tras la entrada en vigencia de un decreto que actualiza el Plan de Ordenamiento Territorial. “Se viene trabajando bien y no tenemos impacto negativo”, celebró el jefe del gobierno salteño.

En tanto, un relevamiento realizado por el Centro Comercial e Industrial de Salto constató que en el segundo trimestre las ventas del comercio del departamento cayeron 8,1% en términos reales respecto a igual período del año anterior. El informe lo reseña como “el peor registro (variación negativa) de la serie”.

Por otro lado, el turismo y la gastronomía fueron los servicios con mayor baja real en sus ventas (8,0%).