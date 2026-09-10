Terminal de contenedores prevé “alto consumo” eléctrico a futuro y evalúa ser “cliente libre” de UTE

El plan de inversiones plantea que el cambio de régimen tarifario le permitiría acceder a costos más competitivos de electricidad

Entre las inversiones previstas por la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el Puerto de Montevideo, que forman parte de las obras de ampliación de su capacidad, se proyecta la instalación de aerogeneradores en el área de Punta de Sayago para 2029.

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El “proyecto eléctrico” incluido en el Plan de Inversiones 2026-2041 de TCP detalla que en el marco del acuerdo alcanzado entre Katoen Natie —el accionista principal de TCP— y el gobierno en 2021 se autorizó a la terminal especializada a instalar los molinos “libre de gravamen y costo del espacio físico, en tanto que la totalidad de la energía generada será deducida directamente de la energía consumida en términos de kilovatio-hora”. El documento dispone que TCP, UTE y la Administración Nacional de Puertos (ANP) “procurarán formalizar un acuerdo que dé cumplimiento a los principios establecidos”.

El plan prevé que la terminal tenga un “alto consumo” eléctrico al considerar el equipamiento: “Hasta 17 grúas pórtico de grandes dimensiones, hasta 78 straddle carriers híbridos (los equipos que se utilizan para el traslado horizontal de los contenedores y la estiba) y posiblemente eléctricos en el futuro, hasta 4.500 tomas eléctricas para los contenedores refrigerados y el suministro de energía eléctrica desde tierra a los buques portacontenedores”.

Todo eso supone un crecimiento del consumo eléctrico, que podría superar los 5 millones de kilovatio-hora al mes, señala el plan. Y allí se agrega que TCP “ha manifestado su interés en evaluar la conexión directa a la red de 150 kilovoltios de UTE, pasando a operar como cliente libre en dicho nivel de tensión” para buscar adaptar el “régimen tarifario vigente hacia un modelo más competitivo”. Según el documento, esa alternativa posibilitaría “dotar a la terminal de la infraestructura eléctrica necesaria para atender la futura demanda de potencia mediante una conexión robusta que elimine posibles restricciones al crecimiento desde el punto de vista del abastecimiento energético”.

Se alega además que, si bien esa modificación “implica inversiones significativas por parte de TCP, la potencial reducción en los costos de la tarifa eléctrica —derivada del cambio de régimen tarifario— actuaría como mecanismo de repago de dichas inversiones”.