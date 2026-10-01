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    Un decreto fijará “límite” a la ejecución del gasto en remuneraciones que paga el Poder Ejecutivo

    La disposición busca frenar “abusos constatados” con “distribuciones de fondos sobrantes en el rubro cero”

    Sede del Ministerio de Economía.

    Sede del Ministerio de Economía.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Del total del gasto realizado en 2025 por los incisos vinculados al Presupuesto Nacional, casi un 42% se destinó a remuneraciones del personal. Fueron unos $ 288.451 millones en total utilizados en ese rubro, según la Rendición de Cuentas de ese año.

    Para darle un “seguimiento” al uso de estos recursos, el Poder Ejecutivo tiene en elaboración un decreto que establecerá un “nivel de límite a la ejecución del gasto, tanto del rubro cero como también de los gastos de remuneración que se financian con los gastos de funcionamiento”, informó la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry. “Cada inciso deberá proyectar el gasto que tendrá para el año siguiente, tanto en rubro cero como en gastos de funcionamiento, y eso será analizado y aprobado” por la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional (CARO), aseguró la jerarca en una reciente comparecencia en el Senado.

    En 2025, los vínculos de funcionarios y no funcionarios en la administración central (Presidencia y los ministerios) sumaban unos 82.500, según datos relevados por la Oficina Nacional del Servicio Civil.

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    En cuanto a los incisos pertenecientes al artículo 220 de la Constitución —ASSE, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, el Instituto Nacional del Menor, entre otros—, está previsto “hacer un exhorto en el mismo sentido, como forma de tener un control más afinado de la ejecución en estos conceptos”, añadió.

    El decreto en proceso fue mencionado por la titular de la Contaduría General de la Nación a raíz de una consulta del senador colorado Pedro Bordaberry, a propósito de “algunos abusos constatados” con “distribuciones de fondos sobrantes en el rubro cero”.

    Búsqueda consultó al Ministerio de Economía acerca del decreto aludido por Arosteguiberry para precisar los fundamentos, el alcance y los resultados esperados con la fijación de ese límite, pero no obtuvo respuesta.

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