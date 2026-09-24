Sin “bola de cristal” para anticipar cuánto crecerá el PIB, Consejo Fiscal sugiere “ajuste” del gasto

Después de escuchar a los integrantes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Pedro Bordaberry quiso pasar en limpio el mensaje que transmitieron y luego les hizo una pregunta. “¿Por qué no blanqueamos la situación” y desde el Ministerio de Economía (MEF) se adecuan las proyecciones sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, dado que parece difícil que estas se cumplan?

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El CFA es un órgano técnico e independiente cuya función es asesorar al MEF evaluando el escenario macroeconómico y los riesgos para la estabilidad fiscal, analizar la sostenibilidad de la deuda pública y realizar el seguimiento de la regla fiscal vigente. El miércoles 9, sus consejeros —Silvia Rodríguez, de manera presencial, y Jorge Roldós y Eduardo Fernández Arias, vía remota— comparecieron por primera vez ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores para, en cumplimiento de nuevas disposiciones, exponer un informe.

El intercambio con los senadores giró en torno al crecimiento del PIB y las proyecciones , temas que entraron con fuerza en la discusión pública en las últimas semanas.

“Se ha discutido bastante sobre el adjetivo de si son o no son optimistas estas proyecciones” calculadas por el MEF, rebajadas de 2,2% a 1,6% para 2026 y de 2,4% a 2,1% para el siguiente año, señaló Rodríguez. Tomando “como benchmark, como punto de comparación”, la proyección del Comité de Expertos —como el CFA, parte de la institucionalidad asociada a la regla fiscal— de 1,3% de aumento del PIB para este año y de 1,7% para 2027, surge una “sobreestimación” de la expansión económica esperada por el ministerio, comparó la consejera.

Frente al “riesgo” de que se confirme en los hechos que el PIB creció menos de lo proyectado, “esto podría traducirse en una recaudación menor a la prevista y, por tanto, para que el cumplimiento de la meta se mantuviera, se requerirían medidas compensatorias para poder, justamente, preservar ese cumplimiento de la meta” fiscal, planteó. En ese escenario, la recomendación del CFA a las autoridades es seguir con el “ajuste del gasto o de gestión del gasto”, recalcó Rodríguez.

“Confiamos en que eso se va a poder hacer este año, pero vemos ahí dos riesgos adicionales”, acotó Roldós por Zoom. Por un lado, la “contención de la ejecución (del gasto) no puede mantenerse en el tiempo. Puede haber una cierta fatiga fiscal”. Por otro, aseveró, la mayor recaudación esperada por las autoridades asociada al nuevo Impuesto Mínimo Complementario Global y otras modificaciones tributarias recientes “es incierta”.

Roldós informó que los consejeros tienen prevista una reunión con el MEF para que les “expliquen los supuestos que hay detrás de estas mejores estimaciones de ingreso”; en la interpretación del CFA, “claramente ahí hay otra tensión hacia adelante”.

“Bola de cristal”

Lo que sostiene el CFA “es que la meta (de déficit fiscal estructural) del 4% (del PIB) es alcanzable, y para ello se basa en que los ingresos se recuperen y en que se cumpla con las metas. Sin embargo, enseguida dice que ese propósito o esas metas son muy difíciles de alcanzar. Entonces, uno siente que estamos estimando un crecimiento que no va a ser tal y que, en realidad, vamos a corregir con la contención del gasto. ¿Por qué no blanqueamos la situación y dejamos la contención del gasto para otra cosa? Nos pasó el año pasado. Vino el señor ministro de Economía y Finanzas, nos dijo que íbamos a crecer el año pasado al 2,6 (…) pero era una cifra imposible”, acotó Bordaberry.

Insistió: “Eso es lo que no entiendo. ¿No generamos incertidumbre al decir: ‘el año pasado dijimos que este año íbamos a crecer 2,1, ahora corregimos diciendo que es 1,6 y sabemos que va a terminar siendo 1’? Ustedes piensan que será 1,3, pero va a ser 1 al final del día”. Para el líder del sector colorado Vamos Uruguay, “la recomendación es: sinceremos eso, realmente”.

Una reunión del CFA con autoridades del MEF, en junio de 2026. MEF

La consejera tomó distancia de esa postura con un argumento técnico: hasta que no se publique la medición del PIB de todo 2026 en marzo del próximo año, no es posible asegurar que las distintas proyecciones estuvieron erradas. “No podemos decir que ya sabemos que va a ser del 1 %. ¡No lo sabemos! ¡Nadie lo sabe! Nadie lo sabe, porque no pasó el año 2026”, replicó.

“No tenemos la bola de cristal, porque las proyecciones no salen de una bola de cristal y no se adivinan. Se estima un modelo y, en base a este, se estima una trayectoria, que está sometida a error”, y “al día de hoy nada es seguro acerca de lo que va a ocurrir a finales de 2026”, machacó la economista.

Por otro lado, en relación con el fenómeno climático del Niño que se espera para estos meses, la consejera dio una explicación metodológica desde la perspectiva de la regla, que pone el foco en el resultado fiscal excluyendo factores extraordinarios: “Todavía no sabemos si va a ser positivo, si va a ser negativo o si va a ser cero. No conocemos el efecto final desde el punto de vista macro, pero, si fuera un efecto negativo, por supuesto que ello entra dentro de los gastos extraordinarios y no afectaría el resultado fiscal estructural, que es la meta que nosotros controlamos. Sí la deuda, pero no el resultado fiscal estructural. Es una coyuntura de un año; el fenómeno del Niño no es permanente”.

Fernández Arias se refirió al planteo de Bordaberry y al manejo de los egresos fiscales. “Se habló de que era importante blanquear que el crecimiento era menor y cambiar las asignaciones de gastos presupuestales —eso es lo que entendí—, más que controlar el gasto en forma ad hoc a través de subejecución. Claramente, esto último sería un sistema malo, no solamente porque puede llevar a fatiga fiscal, algo que comentó Roldós, sino porque definitivamente crea una imprevisibilidad del gasto que tampoco es buena. Como se comentó antes, simplemente no tenemos evidencia de que ese es el sistema que se está aplicando y, por lo tanto, no podríamos decir que las cosas se deben hacer distinto”.