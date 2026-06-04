Un “experimento” testeó la reacción de las empresas ante “sorpresas” fiscales

Dado que el país opera bajo un régimen de metas de inflación pero “históricamente” tuvo registros superiores a esos objetivos, a la vez que sus cuentas públicas han mostrado déficits “persistentes”, Uruguay es un “laboratorio útil” para estudiar cómo las “sorpresas” en torno a las finanzas gubernamentales influyen sobre las expectativas de precios de las empresas y cómo estas esperan que las autoridades reaccionen ante ciertas noticias fiscales.

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Sobre ese ambiente de estudio, un “experimento” testeó la respuesta de las firmas al ser informadas de que la deuda pública se elevaría en 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) hacia el 2029 si el gobierno no toma medidas. Constató que, en promedio, recibir ese dato no provoca un cambio estadísticamente significativo en la expectativa de inflación para dentro de un año. Sin embargo, ese promedio oculta una heterogeneidad relevante: las empresas que habían subestimado el nivel de deuda tienden a revisar sus expectativas al alza, mientras que aquellas que la habían sobrestimado las ajustan a la baja.

Además, la información fiscal modifica las creencias sobre el ajuste futuro: las empresas que recibieron la información sobre el crecimiento proyectado del endeudamiento soberano asignan mayor probabilidad a una corrección fiscal convencional y menor probabilidad a la inacción, sin aumentar significativamente la probabilidad atribuida al financiamiento inflacionario (por lo cual no parece cambiar la percepción sobre la credibilidad respecto del Banco Central-BCU).

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Según la investigación, presentada ahora como un documento de trabajo por la autoridad monetaria, estos resultados muestran que la “transparencia fiscal puede ordenar narrativas y escenarios de política aun cuando no modifique la expectativa media de inflación de corto plazo”.

Trescientas quince empresas no financieras que respondieron a la Encuesta de Expectativas Empresariales de junio de 2025, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística, fueron asignadas de manera aleatoria a un grupo de control o a dos tratamientos informativos: uno que comunicaba el nivel oficial de deuda pública —57% del PIB— y otro que agregaba una proyección pasiva, según la cual, de mantenerse las políticas vigentes, el endeudamiento alcanzaría a 67% del Producto en 2029.

Al volver a preguntar en una segunda ronda —después de recibir uno de los grupos la información de proyección, según la cual, sin cambios en las políticas, la deuda crecería en 10 puntos del PIB—, surgieron dos conclusiones más generales.

En primer lugar, la transparencia fiscal “no ancla uniformemente las expectativas de inflación; su efecto agregado depende de la dispersión de las creencias previas —testeadas a partir de preguntas como ‘¿qué tan seguro/a está de que el gobierno mantendrá la situación fiscal bajo control?’— e incluso puede ser contraproducente si el público mantiene sistemáticamente expectativas pesimistas (en cuyo caso, una divulgación precisa podría aumentar la inflación esperada)”, sostienen los autores, Javier García-Cicco, Miguel Mello, Jorge Ponce y Esteban Tisnes.

Segundo, la información fiscal influye menos en la tendencia central de las expectativas de inflación que en las contingencias políticas percibidas por las empresas, específicamente, en sus creencias sobre la probabilidad y la forma del ajuste fiscal. El documento menciona esta distinción como un dato “importante para la política económica: incluso cuando las previsiones promedio de inflación a corto plazo no se modifican, mejorar la visibilidad de las trayectorias de ajuste realistas puede reducir los riesgos extremos percibidos y afianzar las creencias sobre los escenarios en torno a resultados ortodoxos”.

Agregan: “Para los bancos centrales y las autoridades fiscales que operan en entornos de credibilidad dispersa y creencias heterogéneas —como en gran parte de América Latina—, estos hallazgos sugieren que la comunicación fiscal puede complementar la señalización monetaria, incluso cuando no reduce inmediatamente las expectativas de inflación. El elemento clave es la precisión y la especificidad: las estadísticas concretas de deuda y las proyecciones oficiales parecen modificar las creencias sobre los escenarios de manera económicamente coherente”.

Los autores entienden que, en futuros estudios, se debería comprobar si estas actualizaciones de creencias se mantienen a lo largo del tiempo, se traducen en decisiones sobre precios o contrataciones, y se generalizan a economías con diferentes instituciones fiscales y niveles de credibilidad iniciales.