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    Uruguay fue incluido en la “lista corta” de la OIT por incumplimiento de convenio

    “Seguramente haya nuevas recomendaciones” para el gobierno uruguayo, estiman desde el sector empresarial, que promovió el caso en 2009

    El ministro Castillo en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que empezó este lunes en Ginebra.

    El ministro Castillo en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que empezó este lunes en Ginebra.

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    OIT
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Este lunes 1º, en el primer día de la 114ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que este año preside el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, Uruguay quedó incluido en la “lista corta” de 23 países a estudiar por la Comisión de Aplicación de Normas tras ser denunciado por violación de convenios internacionales. Lo acompañan países como Argentina, Nigeria, Irak, Togo, Yemen y España.

    El caso de Uruguay es el Nº 2.699 ante el Comité de Libertad Sindical y será presentado la semana próxima. Ese ámbito, al igual que la Comisión de Expertos y la de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizaron en los últimos 17 años (desde que las cámaras empresariales presentaron la queja hasta la actualidad) varios comentarios y diversas observaciones porque la Ley de Negociación Colectiva (18.566) no está adecuada al Convenio 98, indicaron a Búsqueda fuentes empresariales. Explicaron que “seguramente haya nuevas recomendaciones” para el gobierno uruguayo.

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    Los países que están en la “lista corta” son objeto de seguimiento por parte de la OIT para que adecúen su normativa. Aunque el organismo no tiene poder sancionatorio, figurar en esta nómina tiene una implicancia reputacional negativa.

    Largo diferendo

    En 2009, la Cámara de Industrias, la de Comercio y Servicios y la Organización Internacional de Empleadores presentaron una queja por la Ley de Negociación Colectiva y la OIT realizó al año siguiente una serie de recomendaciones relacionadas a la modificación de la integración del Consejo Superior Tripartito, los niveles de negociación y la modificación de la “ultractividad” de los beneficios establecidos en los convenios colectivos. Sugirió, además, que en el marco de los conflictos sindicales se debe respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, entre otros asuntos.

    Durante la administración pasada se corrigieron algunos aspectos observados por el organismo en la Ley de Urgente Consideración y en la Ley 20.127, que creó un registro de personería jurídica para las organizaciones de trabajadores y empleadores en la órbita del Ministerio de Trabajo.

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    El ministro uruguayo, presidiendo la Conferencia Internacional del Trabajo.

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