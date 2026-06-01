Uruguay fue incluido en la “lista corta” de la OIT por incumplimiento de convenio

“Seguramente haya nuevas recomendaciones” para el gobierno uruguayo, estiman desde el sector empresarial, que promovió el caso en 2009

El ministro Castillo en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que empezó este lunes en Ginebra.

Este lunes 1º, en el primer día de la 114ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que este año preside el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, Uruguay quedó incluido en la “lista corta” de 23 países a estudiar por la Comisión de Aplicación de Normas tras ser denunciado por violación de convenios internacionales. Lo acompañan países como Argentina, Nigeria, Irak, Togo, Yemen y España.

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El caso de Uruguay es el Nº 2.699 ante el Comité de Libertad Sindical y será presentado la semana próxima. Ese ámbito, al igual que la Comisión de Expertos y la de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizaron en los últimos 17 años (desde que las cámaras empresariales presentaron la queja hasta la actualidad) varios comentarios y diversas observaciones porque la Ley de Negociación Colectiva (18.566) no está adecuada al Convenio 98, indicaron a Búsqueda fuentes empresariales. Explicaron que “seguramente haya nuevas recomendaciones” para el gobierno uruguayo.

Los países que están en la “lista corta” son objeto de seguimiento por parte de la OIT para que adecúen su normativa. Aunque el organismo no tiene poder sancionatorio, figurar en esta nómina tiene una implicancia reputacional negativa.

En 2021, Uruguay evitó caer en la “lista corta” al enviar información al organismo internacional y promovió un proyecto con cambios a la ley.