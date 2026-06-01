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    Exportaciones de Uruguay a la Unión Europea cayeron 20% en mayo, en el primer mes de vigencia del acuerdo

    Las ventas tramitadas de celulosa, carne bovina y arroz registraron bajas de dos dígitos frente a un año atrás

    Contenedores para comercio exterior en el Puerto de Montevideo.

    Contenedores para comercio exterior en el Puerto de Montevideo.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En mayo, las exportaciones de mercaderías desde Uruguay fueron por US$ 1.142 millones, una disminución de 3% respecto al mismo mes de 2025, informó este lunes 1 el Instituto Uruguay XXI.

    El retroceso se explicó en parte por las menores ventas en varios rubros principales de la canasta exportadora uruguaya, como carne, celulosa, concentrado de bebidas y arroz. La soja y los lácteos compensaron parcialmente esa tendencia, surge de las solicitudes de exportación tramitadas ante la Dirección de Aduanas, que incluyen datos de las zonas francas.

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    Por destinos, China fue el principal destino de exportación en mayo, con colocaciones por US$ 297 millones, lo que representó 27% del total y un crecimiento interanual de 12%.

    En ese primer mes de vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), este bloque fue el segundo destino de ventas para Uruguay, por US$ 172 millones, una caída de 20% frente a mayo de 2025. Esa contracción en los envíos a la UE respondió, principalmente, a menores ventas de celulosa (-13%), carne bovina (-30%) y arroz (-34%), parcialmente compensadas por un aumento de 9% en madera y sus productos.

    De todos modos, la UE fue en mayo el segundo destino, con una participación de 15% de las exportaciones totales.

    Las cuotas y la “ley de la selva”

    En un apartado de su informe, el instituto gubernamental consignó que durante el primer mes de vigencia del acuerdo se registraron solicitudes de cupo para tres productos agroexportadores uruguayos hacia la UE.

    En carne bovina, fueron por 917,6 toneladas: bajo el cupo BF1 (carne bovina fresca, el equivalente a 11,8% del cupo total de 6.060 toneladas) y el cupo BF2 (carne bovina congelada, el equivalente a 4,1% del cupo total de 4.950 toneladas).

    Asimismo, se registraron solicitudes por 4.167,6 toneladas de arroz, lo que significó 62,6% de la cuota total Mercosur de 6.660 toneladas.

    Para la miel, el total del cupo de 5.000 toneladas se distribuye en tres fases: la primera habilitó 1.400 toneladas. Uruguay pidió cupos para 443 toneladas en lo que va del año.

    El acuerdo Mercosur-UE entró en vigor el 1 de mayo pasado con algunas incógnitas administrativas y técnicas; en particular, por la falta de acuerdo entre los socios del bloque sudamericano en torno al reparto de los cupos de exportación. Las autoridades uruguayas admitían que, por eso, la “ley de la selva” sería un escenario probable en la etapa inicial y durante varios meses más.

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    La vicepresidenta Cosse y el canciller Lubetkin.

    La vicepresidenta Cosse y el canciller Lubetkin.

    En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, presentó este lunes a la vicepresidenta, Carolina Cosse, la copia del acuerdo entre Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por su sigla en inglés, integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El secretario de Estado afirmó que Uruguay está en condiciones de ser el primer país del Mercosur en ratificar el documento, como ocurrió con la UE.

    “Podemos decir que hemos completado todo el mercado europeo, con sus diferentes peculiaridades”, celebró el jerarca en rueda de prensa.

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