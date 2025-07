El gobierno “desoye” observación de OIT; eso “preocupa” a comerciantes que recuerdan la queja

“Volvieron a aparecer como un hongo allí en la pradera”, cuestionó, y alertó que negociar y acordar ese tipo de condiciones no salariales también implica un costo para las empresas.

Negociación colectiva Las pautas para los Consejos de Salarios: franjas, porcentajes e “iniciativas no salariales”

“Para poder establecer estas cosas tiene que haber acuerdo de partes. Y acá no hubo acuerdo de partes. Acá el Poder Ejecutivo mandó el recetario de lo que entendió que tenían que tener (las pautas) y lo puso arriba de la mesa. Esto implica que el día que te sientes a negociar tenemos que después sentarnos con los amigos del PIT-CNT a analizar las 20 cosas que vienen en la plataforma, a 17 les decimos que no porque estamos pensando cómo vamos a hacer para pagar lo que tenemos con seguridad que pagar, que son los aspectos salariales, no toda esta otra ensalada de cosas“, se explayó.