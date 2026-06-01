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    Ministro Gabriel Oddone viajó a la OCDE en París antes de presentar la ley de competitividad

    El titular de Economía y Finanzas informó en el Congreso de la Federación Rural que la iniciativa —una de las más importantes en la agenda de su cartera para este año— tendrá cuatro capítulos

    El ministro Oddone en su visita a la sede de la OCDE, en París, a fines del año pasado.

    El ministro Oddone en su visita a la sede de la OCDE, en París, a fines del año pasado.

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    MEF
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    Después de haber participado el último sábado en Salto en el 109º Congreso de la Federación Rural, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, viajó a París para participar en foros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

    En el congreso ruralista, realizado en la Asociación Agropecuaria de Salto, el jerarca volvió a referirse al proyecto de ley para mejorar la competitividad, promover la innovación y defender la competencia, una iniciativa que está muy a tono con los propósitos de la OCDE: impulsar políticas y estándares que favorezcan el desarrollo económico de los países.

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    Por Ismael Grau

    Esa iniciativa, en la que viene trabajando el equipo ministerial desde hace varios meses y a la que sumaron aportes distintos actores del sector privado, tendrá cuatro capítulos: comercio exterior, facilitación de trámites, defensa de la competencia e innovación, según detalló el ministro en Salto. Su envío al Parlamento estaba anunciado para antes de fin de mayo, pero se demorará unos días por el viaje de Oddone a Francia.

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    El ministro Oddone en el Congreso de la Federación Rural.

    El ministro Oddone en el Congreso de la Federación Rural.

    Invitado por la OCDE, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas participará mañana, martes 2, en la decimoctava edición del Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe; el evento, convocado por el Centro de Desarrollo de esa organización, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, es presentado como “uno de los principales foros europeos dedicados” a la región latinoamericana.

    En esta ocasión, junto con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y la directora del Centro de Desarrollo de la organización, Ragnheiður Elín Árnadóttir, las sesiones explorarán “respuestas concretas a los principales desafíos” de América Latina y el Caribe para “adaptarse a los cambios globales” en materia de cadenas globales de comercio e “impulsar la innovación a gran escala”.

    Según la resolución presidencial del 29 de mayo, que designa a Martín Vallcorba como ministro interno, Oddone también participará en el Consejo Ministerial de la OCDE.

    La visita a la sede de esta organización por parte del jerarca no es la primera en su calidad de ministro.

    Lo que hacer si Uruguay quisiera entrar a la OCDE

    A fines del año pasado, el ministro plasmó un pragmático paso para explorar caminos de mayor acercamiento de Uruguay a esa organización, de la que el país ya forma parte a través de algunos comités.

    “Yo estuve en París en la OCDE en diciembre. La OCDE lo que nos dijo fueron dos cosas. El primer mensaje fue que, en este momento, si hay un país, hay dos países en el mundo que tienen condiciones serias para ser aspirantes a la OCDE, ellos son Singapur y Uruguay. Esto dicho por las autoridades (del organismo) sin ningún estudio”, contó Oddone en el marco de una entrevista con Búsqueda publicada en enero pasado.

    “En ese escenario, ¿qué dijimos? —añadió—. Ponernos nosotros en una discusión política de pedir al gobierno que evalúe si ingresar o no a la OCDE, y después de que tuviéramos el apoyo, nos dijeran (desde la organización) ‘bueno, pero hay una cola y vos estás atrás de esos países’, es como ridículo. Entonces, ¿qué hacemos? Simulemos por un momento que quisiera entrar a la OCDE, que no está definido. Hagamos un estudio económico hecho por la OCDE donde me digan qué cosas debería hacer (el país) para ser aspirante. En ese año nos vamos a conocer con la OCDE, vamos a ver cómo trabajamos, ellos van a conocer nuestros defectos y nosotros vamos a conocer sus requisitos, cuánto sentido tiene. Y vamos a encontrar un estado de situación de que, si quisiéramos algún día decidirnos, esta es la lista de cosas que tenemos que hacer y el tiempo que tendríamos”.

    Para el ministro, esa información le resultará “muy relevante” al gobierno “para definir”, y a la OCDE “le va a servir para entender si en la cola que tiene establecida Uruguay tiene que estar en tercer, cuarto, quinto lugar o tiene que pasar primero”.

    Oddone tiene, en principio, una posición favorable a la adhesión: “A priori, es: toda vez que yo pertenezco a un club de países que comparten visiones civilizatorias similares estoy protegido de un mundo mucho más hostil. Eso sí lo pienso. Por eso el CPTPP (Acuerdo Transpacífico), por eso el acuerdo Unión Europea-Mercosur, por eso la OCDE. Esos son paraguas para un pequeño país; no es lo mismo estar solo, solo, solo, en una región que se volvió distinta a nosotros, que estar amparado bajo paraguas de países que son parecidos a nosotros”.

    Fundada en 1961, la OCDE se presenta en su sitio web como una organización intergubernamental que asesora en el “diseño de políticas que favorezcan un crecimiento resiliente, inclusivo y sostenible”, y promueve “redes” para la cooperación internacional, “incluida una estrecha colaboración con el G7 y el G20”, los grupos que aglutinan a varias de las economías más ricas y poderosas del mundo. Entre los 38 miembros actuales de la organización están Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur e Italia; y los latinoamericanos son Chile, Costa Rica, Colombia y México.

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