  • Cotizaciones
    martes 09 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Venta de autos eléctricos superó por primera vez a los a nafta; ministros discrepan sobre exoneraciones

    Las cifras de mayo informadas por la ACAU y analizadas por la consultora SEG se conocen en medio de la discusión sobre si los incentivos a la movilidad eléctrica deben retirarse o mantenerse

    Cardona y Oddone, en una conferencia de prensa realizada en mayo para informar cambios en los precios de los combustibles.

    Cardona y Oddone, en una conferencia de prensa realizada en mayo para informar cambios en los precios de los combustibles.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS

    En mayo se vendieron 6.495 vehículos cero kilómetro, un aumento de 19% en comparación a un año atrás. Por primera vez en un mes, la comercialización de unidades eléctricas —sin considerar camiones y ómnibus— superó a la de vehículos a nafta.

    Según datos publicados este martes 9 por la consultora SEG Ingeniería sobre la base de estadísticas de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), en mayo se vendieron 2.671 vehículos eléctricos y 2.274 nafteros. El resto se repartió entre híbridos (923) y diésel o gasoleros (301). Esas categorías totalizaron 6.169 unidades, contra los 5.142 vendidos en mayo de 2025.

    “Por primera vez, los eléctricos a batería superan a los nafteros en Uruguay”, señaló SEG en su cuenta de la red social X. La comparación la hizo sin considerar las ventas de camiones, ómnibus ni minibuses.

    Leé además

    Cargador eléctrico de autos. 
    Empresas públicas

    UTE aplicará un aumento del 5% en los precios de carga de autos eléctricos para “alinear” costos

    Por Redacción Búsqueda
    Un automóvil cargando energía. 
    Automóviles

    Mercado de 0 km: “revolución” de los eléctricos los pone más cerca del “par a par” con vehículos a combustión

    Por Ana Morales

    El dato se conoce en momentos en que está planteada una polémica pública acerca del sistema de exoneraciones tributarias vigente que incentiva la movilidad eléctrica.

    Por un lado, se enfrentan los estacioneros y los representantes de marcas, preocupados por la disminución de la venta de combustible en un contexto de incentivos a la venta de autos enchufables y sucesivos incrementos de las tarifas de Ancap en los meses recientes, derivados de la guerra en Medio Oriente.

    Por otro, la controversia se instaló esta semana dentro del gobierno. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, puso en duda ayer, lunes 8, la conveniencia de revisar los incentivos a la compra de los autos eléctricos que tiene a consideración el Ministerio de Economía, según informó semanas atrás el titular de esa cartera, Gabriel Oddone. “No es una decisión tomada” y no se está en el “momento oportuno” para cambiar las reglas en ese mercado, declaró la jerarca en rueda de prensa.

    Cardona aseguró que el tema viene generando intercambios entre ambas carteras y Presidencia de la República.

    Tras un reciente evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, el jerarca de Economía señaló que se estaba trabajando para “poder revisar el régimen de promoción de venta de vehículos eléctricos con el propósito de no hacer tan beneficiosa esa compra”, en el entendido de que el “régimen maduró”.

    Selección semanal
    Tecnología

    El 66% de los trabajadores que usan IA generativa en Uruguay empezó a hacerlo por cuenta propia

    Por José Frugoni
    Caso Soledad Barrera

    Marcha en dos departamentos y nueva denuncia ante el Colegio Médico contra una decisión de la ministra de Salud

    Por Leonel García
    Presidencia

    Presidencia dio detalles sobre el patrimonio de Orsi y su familia

    Gobierno

    Oficialismo busca cerrar controversia por la camioneta de Orsi y líderes opositores cuidan la “institucionalidad”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Cardona y Oddone, en una conferencia de prensa realizada en mayo para informar cambios en los precios de los combustibles.

    Venta de autos eléctricos superó por primera vez a los a nafta; ministros discrepan sobre exoneraciones

    Canciller Mario Lubetkin

    Sin Orsi, pero con varios jerarcas, Uruguay organizará evento promocional en Estados Unidos durante el Mundial

    Por Redacción Búsqueda
    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llega a Jerusalén para una rueda de prensa el 19 de marzo de 2026.

    La gran estrategia de Netanyahu se está desmoronando

    Por Gideon Rachman
    Lucrecia Martel frente a su mural, en 18 de Julio y Yaguarón.
    Video

    La directora argentina Lucrecia Martel pasó por el emblemático mural de 18 de Julio que le rinde homenaje

    Por Redacción Galería