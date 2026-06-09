Venta de autos eléctricos superó por primera vez a los a nafta; ministros discrepan sobre exoneraciones

En mayo se vendieron 6.495 vehículos cero kilómetro, un aumento de 19% en comparación a un año atrás. Por primera vez en un mes, la comercialización de unidades eléctricas —sin considerar camiones y ómnibus— superó a la de vehículos a nafta.

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Según datos publicados este martes 9 por la consultora SEG Ingeniería sobre la base de estadísticas de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), en mayo se vendieron 2.671 vehículos eléctricos y 2.274 nafteros. El resto se repartió entre híbridos (923) y diésel o gasoleros (301). Esas categorías totalizaron 6.169 unidades, contra los 5.142 vendidos en mayo de 2025.

“Por primera vez, los eléctricos a batería superan a los nafteros en Uruguay”, señaló SEG en su cuenta de la red social X. La comparación la hizo sin considerar las ventas de camiones, ómnibus ni minibuses.

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El dato se conoce en momentos en que está planteada una polémica pública acerca del sistema de exoneraciones tributarias vigente que incentiva la movilidad eléctrica.

Por un lado, se enfrentan los estacioneros y los representantes de marcas, preocupados por la disminución de la venta de combustible en un contexto de incentivos a la venta de autos enchufables y sucesivos incrementos de las tarifas de Ancap en los meses recientes, derivados de la guerra en Medio Oriente.

Por otro, la controversia se instaló esta semana dentro del gobierno. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, puso en duda ayer, lunes 8, la conveniencia de revisar los incentivos a la compra de los autos eléctricos que tiene a consideración el Ministerio de Economía, según informó semanas atrás el titular de esa cartera, Gabriel Oddone. “No es una decisión tomada” y no se está en el “momento oportuno” para cambiar las reglas en ese mercado, declaró la jerarca en rueda de prensa.

Cardona aseguró que el tema viene generando intercambios entre ambas carteras y Presidencia de la República.

Tras un reciente evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, el jerarca de Economía señaló que se estaba trabajando para “poder revisar el régimen de promoción de venta de vehículos eléctricos con el propósito de no hacer tan beneficiosa esa compra”, en el entendido de que el “régimen maduró”.