UTE aplicará un aumento del 5% en los precios de carga de autos eléctricos para “alinear” costos

Los equipos técnicos advirtieron sobre “desvíos importantes” en la relación precios-costos de carga, además de un “crecimiento dinámico” del mercado

La deuda de la multinacional Tether no alcanzó a monopolizar la última sesión de Directorio de UTE. Durante la misma jornada del viernes 19, las autoridades del ente también aprobaron la aplicación de un ajuste del 5% a los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos (PSC).

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Según la propuesta elevada por la Unidad Comercial a la que accedió Búsqueda, el aumento se aplicaría en todos los puntos de carga de acceso público que presta UTE, adicionalmente al ajuste del Pliego Tarifario que regirá el año que viene.

La iniciativa se basó en un informe interno en el que los equipos técnicos de la estatal advirtieron sobre la persistencia de “desvíos importantes” entre los precios vigentes y los costos en los diferentes puntos de carga. Entienden, en consecuencia, que existe espacio para generar un “alineamiento gradual” aumentando tarifas, “sin afectar sensiblemente el gasto para los usuarios” o “la conveniencia respecto al auto a combustión”.

A su vez consideraron que el mercado de vehículos eléctricos está en un “crecimiento dinámico”, por lo que sería de interés continuar expandiendo la oferta de puntos de carga a más zonas del país, viabilizando la inversión y manutención de la infraestructura. En ese sentido, el documento también encomienda la consideración de nuevas propuestas de ajustes para el próximo año “en al menos dos oportunidades”, definieron.

En noviembre, SEG Ingeniería difundió un informe basado en datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), que reflejó que 1 de cada 4 autos vendidos en el tercer trimestre de este año fueron eléctricos, el triple de lo visto en el mismo período del 2024.