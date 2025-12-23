UTE aplicará un aumento del 5% en los precios de carga de autos eléctricos para “alinear” costos

La deuda de la multinacional Tether no alcanzó a monopolizar la última sesión de Directorio de UTE. Durante la misma jornada del viernes 19, las autoridades del ente también aprobaron la aplicación de un ajuste del 5% a los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos (PSC).
Según la propuesta elevada por la Unidad Comercial a la que accedió Búsqueda, el aumento se aplicaría en todos los puntos de carga de acceso público que presta UTE, adicionalmente al ajuste del Pliego Tarifario que regirá el año que viene.
La iniciativa se basó en un informe interno en el que los equipos técnicos de la estatal advirtieron sobre la persistencia de “desvíos importantes” entre los precios vigentes y los costos en los diferentes puntos de carga. Entienden, en consecuencia, que existe espacio para generar un “alineamiento gradual” aumentando tarifas, “sin afectar sensiblemente el gasto para los usuarios” o “la conveniencia respecto al auto a combustión”.
A su vez consideraron que el mercado de vehículos eléctricos está en un “crecimiento dinámico”, por lo que sería de interés continuar expandiendo la oferta de puntos de carga a más zonas del país, viabilizando la inversión y manutención de la infraestructura. En ese sentido, el documento también encomienda la consideración de nuevas propuestas de ajustes para el próximo año “en al menos dos oportunidades”, definieron.
En noviembre, SEG Ingeniería difundió un informe basado en datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), que reflejó que 1 de cada 4 autos vendidos en el tercer trimestre de este año fueron eléctricos, el triple de lo visto en el mismo período del 2024.
Actualmente, el valor base de la conexión establecido por UTE, y vigente desde mayo del 2024, es de $ 40 en los puntos de corriente alterna o ”carga lenta” y de $ 97 en los de corriente continua o “carga rápida”. Se cobra, además, $ 7,54 más IVA y $ 8,57 más IVA por kWh respectivamente, por lo consumido durante la carga.