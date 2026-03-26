Vivienda promovida: avanza la “zonificación” en el interior de Uruguay para definir beneficios y “conducir” la inversión

Entre los cambios que el gobierno anunció en el segundo semestre del año pasado para ordenar la gestión de los instrumentos de promoción de la inversión , agilizar la tramitación de proyectos y reorientar el foco de los incentivos fiscales, se incluyó el régimen de vivienda promovida.

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Entonces se informó que los proyectos de inversión que soliciten acogerse a los incentivos fiscales y que generen capital y empleo serán gestionados por el Ministerio de Economía (MEF), mientras que el Ministerio de Vivienda (MVOT) se encargará de aquellos denominados como “vivienda social” —comprendidos en el programa Entre Todos—, porque, si bien funcionan bajo el mismo paraguas de la ley de vivienda promovida (Nº 18.795), apuntan a generar soluciones para un público objetivo de menores ingresos y potenciales beneficiarios de subsidios.

Además, desde el gobierno se indicó que los ajustes operativos y reglamentarios al régimen no implicarán recorte de estímulos impositivos —algo que preocupaba a los promotores privados de la construcción—, sino que buscarán concentrar el esfuerzo fiscal o dar mayores excenciones tributarias en aquellos territorios donde el régimen no ha sido utilizado.

En la línea de “aplicación de las políticas económicas en el territorio” es que se avanza con la “zonificación” en los departamentos del interior uruguayo, dijo a Búsqueda la titular de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), del MVOT, Paola Florio.

Explicó que se trabajó con los gobiernos departamentales para que definieran áreas prioritarias de aplicación de la ley de vivienda promovida para “conducir la inversión en los objetivos que tienen los gestores de los territorios y no los objetivos que tienen los desarrolladores”.

Recordó que solo Montevideo tiene zonas de promoción porque desde los “orígenes la ley fue pensada y tuvo una mirada muy capitalina”, por lo que se instaló y tuvo allí su principal desarrollo, si bien en el último período también derramó en Canelones y Maldonado.

Ahora, la intención es que los demás departamentos se apropien de la herramienta para que los mecanismos de incentivo se apliquen de forma transversal en todo el país, teniendo las “mismas reglas de juego, pero atendiendo diferenciales, con zonas prioritarias que cada proceso de planificación territorial de cada departamento entienda necesario para su desarrollo”.

Florio estimó que entre abril y mayo se estará terminando de reunir el trabajo de zonificación y prioridades de todos los departamentos, generando los mapas que, al igual que se hizo para Montevideo, estarán para todo Uruguay.

Contó que Colonia, Maldonado, Canelones y Rivera ya terminaron esa tarea y se está finalizando el trabajo con Montevideo, Paysandú y Salto.

Zonas dinámicas

Una vez que se tenga la información con zonificación y prioridades de todos los departamentos, será el MEF el que definirá mediante una resolución los beneficios a obtener en cada caso, según determinadas condiciones y requisitos.

Florio advirtió que, si bien se establecerán zonas, estas serán “dinámicas” para que “no se congelen en el tiempo”. “Por eso se delinearán mediante una resolución ministerial, para que rápidamente se pueda reconducir si algún proceso (en el territorio) requiere determinada atención. Por eso decimos que el ordenamiento territorial no sea una traba, sino un potencial de desarrollo”.

viviendas parque batlle Vista del barrio Parque Batlle. Pablo La Rosa/adhocFOTOS

La titular de la Dinot planteó que, a partir de recorridas organizadas en distintos departamentos, se viene intercambiando con el MEF sobre la necesidad de atender diferentes realidades con “lógicas distintas”. Como ejemplo, puso la situación de los departamentos fronterizos con Brasil, donde los precios del costo de la construcción o de bienes de consumo son comparativamente más competitivos que los de Uruguay y ello hace que el territorio sea continuo y las personas se instalen en uno u otro lado, de acuerdo a su dinámica laboral y de vida.

Florio planteó que, sobre esa base y según criterios comunes que la Dinot elaboró con el MEF (relacionados a las infraestructuras, servicios, áreas de protección ambiental, entre otros), se abre un menú de instrumentos que buscarán avanzar en la “consolidación del proceso de planificación de ciudades”.

Consultada sobre si se volverán a establecer topes de precio para la comercialización de unidades de vivienda promovida en algunas zonas dentro de los departamentos, algo que es resistido por los constructores, Florio dijo que “no es lo que está planteado dentro de los criterios de zonificación definidos” por el MVOT ni el MEF. Y añadió: “Una vez eliminados los topes, volver a eso, es raro”.

Planteó que, en diálogo con los actores privados que desarrollan este tipo de proyectos inmobiliarios, surgió —y los ministerios recogieron— el planteo de definir “reglas claras”. “Es importantísimo el construir esas reglas, y que sean atendidas y consideradas por todos, porque lo importante es que se cumplan de un lado y del otro, para que el trabajo sea en conjunto y las articulaciones claras para que efectivamente se cumpla el objetivo”, apuntó.

“Dentro de lo que ha surgido de parte de los gobiernos departamentales no está la propuesta del tope (de precio). Sí el caso de que se alcancen determinados beneficios en tanto se dé tal o cual cosa que pueda contribuir al desarrollo de la ciudad. Es otra manera de trabajar. (...) Por ejemplo, que se incorporen espacios públicos más allá de la norma o de la obligación, algo que aporte a la integración socioterritorial”, ejemplificó.

Florio dijo que se aspira a que con la zonificación y los criterios de promoción se avance en “mejorar la calidad urbana y que las herramientas pongan en valor la ciudad más que conspirar contra los desarrollos”.

Política “pívot”

En todo el año pasado ingresaron 326 proyectos de vivienda promovida, que involucran 15.455 unidades, contra las 8.098 viviendas promovidas en 2024.

MVOT Paseyro Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro. Javier Calvelo/adhocFOTOS

“Este volumen inédito, el mayor desde la creación del régimen en 2011, superó momentáneamente nuestra capacidad de respuesta técnica”, reconoció la titular del MVOT, Tamara Paseyro, a principios de mes en el marco de la Expo Construye que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Durante su exposición, la ministra destacó el papel del sector privado en el desarrollo de soluciones habitacionales. Además, resaltó el aporte de los gobiernos departamentales para que la política de vivienda se entienda como una “pieza central del desarrollo social y territorial”.

Alegó que la vivienda es una “política pívot” porque impacta en múltiples dimensiones del bienestar.