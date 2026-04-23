“Volatilidad inusual” de las monedas; el dólar se mantiene lejos de la zona de $ 40

Las dudas en torno al futuro de la guerra en Medio Oriente continuaron pautando los mercados de divisas; desde el Banco Central ven al dólar que podría comportarse como en 2025

En un marco de incertidumbre en torno al curso de la guerra en Medio Oriente, el precio del dólar se movió al alza frente a varias monedas fuertes. Ante el peso uruguayo, sin embargo, registró oscilaciones.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El tipo de cambio en la plaza local había bajado de manera casi ininterrumpida desde mediados de la semana pasada y se fue alejando del rango de los $ 40. En los últimos días se movió sin tendencia en torno a valores más próximos a $ 39,6, cercanos a cuando la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán estaba iniciándose.

¿Un dólar como el de 2025? La incertidumbre externa fue, también, un factor que sopesó el Banco Central (BCU), el martes 21, al considerar un movimiento en la tasa de política monetaria, medida que descartó por unanimidad de su directorio. En un comunicado, el organismo aludió a un escenario internacional “especialmente incierto” por el conflicto bélico en Medio Oriente, con una “volatilidad inusual en las monedas y en el precio de las materias primas”.

Agregó que su Comité de Política Monetaria del BCU valoró que la “materialización de mayores presiones inflacionarias provenientes del contexto global dependerá de la persistencia y profundidad del conflicto, así como de la reacción de las principales variables. En este marco, la política monetaria —con las expectativas ancladas en la meta y la inflación en el piso del rango de tolerancia— se encuentra en una posición sólida para enfrentar estos riesgos inflacionarios”.