La industria farmacéutica, dinámica pero de escaso desarrollo, espera dar el salto con la reguladora

La Agencia de Vigilancia Sanitaria (Avisa), organismo regulatorio nacional creado por la última Ley de Presupuesto, está en vías de implementación. Esta agencia pública no estatal tendrá un consejo directivo honorario que será presidido por Silvia Belvisi, directora general de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública (MSP). Para la gerencia general se hará un llamado a postulantes, posiblemente internacional.

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Eso se hará una vez que los ministerios de Economía (MEF), Ganadería (MGAP) e Industria (MIEM) designen a sus representantes en el consejo. Además de aportar la presidenta, el MSP estará representado ahí por el director general de Secretaría, Rodrigo Márquez. En el evento Presente y Futuro de la Industria Farmacéutica en Uruguay y su Relación con el Sistema de Salud, realizado el miércoles 27 en la Universidad ORT, la presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos, Alicia Ferreira, dijo que “seguramente a fines de este año estará instalado” este organismo.

La Avisa es un organismo regulador creado a imagen y semejanza de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por la sigla en inglés) de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por su sigla en inglés). Hasta ahora, Uruguay era el único país de América del Sur y uno de los pocos de América Latina (el único no insular, junto con Nicaragua) que no contaba con una agencia de este tipo. La existencia de este organismo, que debe contar con autonomía técnica, administrativa y económica, es algo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la exportación de medicamentos, vacunas y otros dispositivos médicos, así como para parámetros de producción, distribución y comercialización.

Antes de su instalación, deberá designarse una gerencia general y los otros cargos gerenciales. En ese mismo evento, Ferreira señaló que se hará un llamado para nombrar un gerente general. “El problema es que quien asuma no debería tener ningún conflicto de interés con ninguno de los actores (de la industria farmacéutica) que hay acá. No sé si hay alguien así, así que habrá que hacer un llamado internacional”, agregó.

La puesta en funcionamiento de la Avisa será “sin duda” beneficiosa para el desarrollo de la industria farmacéutica en el país, dijo Belvisi a Búsqueda . Este es un sector considerado “dinámico” y con perspectivas “a futuro”, pero que en los ítems investigación y desarrollo se encuentra en números bajos. La puesta en marcha de esa reguladora, que estará en un inicio centrada en medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos, busca ser un punto de inflexión, según las autoridades.

Para crecer

En ese encuentro en la ORT, organizado entre esta universidad y el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), se definió al sector farmacéutico como el “más dinámico de toda la industria manufacturera” en el país, según el volumen físico de producción, pero en el que urge dar “un salto en materia de investigación y desarrollo”, según señaló Sebastián Pérez, asesor económico de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).

La industria farmacéutica genera un PIB de US$ 400 millones al año, siendo aproximadamente el 5,2% del PIB industrial (toda la industria, a su vez, representa el 10% del PIB total). De acuerdo a lo expresado por Pérez, en 2025 las ventas de ese sector llegaron a un récord de US$ 813 millones, lo que confirma una “evolución al alza” respecto a los últimos 15 años. El 80% de esas ventas son para medicamentos de uso humano; el 20% restante, animal.

El dinamismo pretendido para este sector industrial repercutiría en los puestos laborales y también en su remuneración. Según datos de la CIU, la farmacéutica crea 6.900 empleos directos (con salarios promedio de US$ 3.100) y 6.400 indirectos (sobre todo proveedores). Pérez destacó que es un área de “importancia estratégica” en lo laboral, porque emplea “desde un peón acarreador hasta un posgrado universitario”. A su turno, el subsecretario de Industria, Daniel Olesker, resaltó que tiene el “valor” de que haya “paridad de género” en las personas empleadas, aunque esa paridad no se repite tanto en la parte gerencial.

También es un subsector que logró mantener los niveles de empleo, pese a haber pasado por un período “destructor” como fue la pandemia.

“El sector farmacéutico es el más dinámico de la industria manufacturera, según los volúmenes físicos de producción. Es líder en materia de crecimiento de producción”, indicó el asesor económico de la CIU. Esto es algo que se destaca “en un momento en que las industrias han estado relativamente estancadas, salvo las que se instalan en zona franca”, agregó. Si se toma como base 2015, la farmacéutica creció casi un 40% para 2025, mientras que en el del núcleo industrial los valores permanecieron casi incambiados.

Sin embargo, esta realidad no tapa otra: el gasto en investigación y desarrollo en la industria farmacéutica es apenas el 0,6% del PIB. Esta es una cifra de 2021, la última en la que se pudo medir a todos los países para poder ubicar la situación de Uruguay. Y la situación de Uruguay es bastante mala: ese indicador en Estados Unidos es del 3,5%; en Portugal, 1,7%; en España e Italia, 1,4%; en Brasil, donde ya funciona la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), 1,2%. “Se busca dar un salto, estamos muy bajos ahí. Esto aplica para toda la industria en general, pero para la farmacéutica en particular, que ha estado muy hackeada en materia de patentamiento, donde nuestros números son muy bajos”, indicó Pérez. En 2023, por caso, hubo solo cuatro solicitudes de patentes por cada millón de habitantes; en Brasil se registraron 23 y en EE.UU. 816.

A su turno, Ferreira, quien también es asesora de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, subrayó que la creación de un organismo regulatorio nacional en materia de fármacos es “una de las resoluciones más importantes” del MSP en este período. “Nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) tuvo muchas virtudes pero siempre tuvo una pata renga, que fueron las políticas de medicamentos”, admitió. En la intervención de cierre, Olesker —quien fue el ideólogo del SNIS, creado en 2007— destacó la importancia de la industria farmacéutica “no solo en volumen sino también en perspectiva” a futuro, sobre todo apuntando a su perfil exportador.