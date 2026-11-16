Estados Unidos excluye a Nvidia de la agenda de Trump y Xi, mientras empleados presionan por el regreso de Jensen Huang

La creciente controversia en torno a Nvidia amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión entre Estados Unidos y China, en plena disputa por el dominio de la inteligencia artificial.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Aunque el mandatario estadounidense, Donald Trump, no tiene previsto abordar directamente el caso durante su próxima reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, según señaló la Casa Blanca, legisladores de ambos partidos en Washington ya aprovechan las revelaciones para reclamar controles más estrictos sobre las exportaciones de tecnología avanzada.

El consejo de administración de Nvidia ha contactado a Rene Haas, director ejecutivo de Arm Holdings, como parte de la búsqueda de un posible sucesor de Jensen Huang, según informó el Financial Times. La salida de Huang, quien presentó su dimisión el jueves tras conocerse informaciones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales, ha provocado una crisis en el fabricante de chips y generado incertidumbre en la industria de la inteligencia artificial. Mientras la junta evalúa posibles alternativas, algunos empleados han comenzado a movilizarse para reclamar el regreso del antiguo máximo responsable.

Haas figura entre los candidatos externos que se barajan para dirigir Nvidia, aunque todavía no existe una oferta formal ni garantías de que acepte el cargo. Su perfil destaca por su estrecha vinculación con la compañía, donde trabajó durante siete años y llegó a ocupar los puestos de vicepresidente y director general de productos informáticos antes de incorporarse a Arm en 2013. Desde 2022 dirige esta última empresa y supervisó su salida a bolsa en el Nasdaq en 2023. Entretanto, Colette Kress, directora financiera de Nvidia, desempeña las funciones de CEO interina.

La posible candidatura de Haas coincide con una creciente presión interna para recuperar a Huang. Según Wired, un ingeniero veterano de Nvidia publicó un mensaje interno dirigido al consejo de administración para pedir que se tuviera en cuenta la opinión de los trabajadores antes de elegir al próximo director ejecutivo. La publicación habría recibido más de 1.600 comentarios, muchos de ellos favorables al regreso de Huang. Además, Elon Musk manifestó en X su intención de firmar una petición para restituirlo, aunque no está claro si se refería a la iniciativa mencionada por el medio tecnológico. Nvidia declinó pronunciarse sobre estas informaciones.

La junta directiva aseguró que todavía no ha iniciado conversaciones formales con posibles candidatos y que está seleccionando una firma especializada en búsqueda de ejecutivos. Entre los nombres que han surgido figuran Colette Kress, el ingeniero Ian Buck, responsable del desarrollo de CUDA, así como Lisa Su, CEO de AMD; Sanjay Mehrotra, máximo ejecutivo de Micron; Matt Murphy, de Marvell, y Johny Srouji, responsable de hardware de Apple. También ha trascendido que Donald Trump propuso al expresidente de Apple, Tim Cook, como una posible alternativa. Según los analistas, la decisión dependerá de si Nvidia prioriza la experiencia financiera, el conocimiento técnico o la capacidad de dirigir una compañía tecnológica de alcance global.

La elección del sucesor marcará un momento decisivo para Nvidia, que deberá afrontar un cambio de liderazgo después de tres décadas bajo la dirección de Huang. Su estilo de gestión, caracterizado por una supervisión directa de la ingeniería, las decisiones estratégicas y las relaciones geopolíticas, ha sido determinante para el crecimiento de la empresa. El relevo también se producirá en un contexto de mayor presión regulatoria y restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips hacia China. En los mercados, las acciones de Arm retrocedieron alrededor de un 5 %, mientras que las de Nvidia cayeron cerca de un 2 %, acumulando esta última pérdidas de capitalización bursátil de unos 573.000 millones de dólares durante la semana.

Trump y XI, una nueva fuente de tensión diplomática

El escándalo llega en un momento especialmente sensible para las relaciones entre Washington y Beijing. Trump tiene previsto reunirse con Xi Jinping la próxima semana en Shenzhen, al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La cita tendrá lugar pocos días después de la salida de Jensen Huang, quien dirigió Nvidia durante 33 años y cuya caída sacudió a uno de los principales actores de la industria mundial de los semiconductores.

En el centro de la polémica se encuentra Alice Huang, una empresaria vinculada a una compañía cliente de Nvidia y señalada por las autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia chinos. Las sospechas, todavía sin confirmar, volvieron a poner en primer plano a las preocupaciones sobre la transferencia de tecnología sensible a Beijing y amenazan con complicar las negociaciones entre las dos mayores potencias económicas del mundo.

Por ahora, según informaciones reportadas por la agencia de noticias Reuters, la Casa Blanca no contempla incluir el caso en la agenda del encuentro. No obstante, la ausencia del polémico asunto sobre la mesa no significa que sus consecuencias vayan a quedar al margen de la relación bilateral.

La controversia podría reforzar las presiones internas en Estados Unidos para endurecer los controles sobre las exportaciones de semiconductores, precisamente uno de los asuntos más sensibles en las negociaciones con Beijing.

La Cancillería china rechazó por su parte las acusaciones de espionaje e instó a Washington a dejar de fabricar “narrativas” para justificar lo que considera un “bloqueo tecnológico”.

Los semiconductores en el centro de la rivalidad

Mucho antes de las revelaciones sobre la vida personal de Jensen Huang, Nvidia ya estaba en el centro de las tensiones entre Estados Unidos y China. Sus procesadores avanzados son fundamentales para desarrollar los sistemas de inteligencia artificial más sofisticados, lo que los convierte en un recurso estratégico para ambas potencias.

Washington impuso restricciones a la exportación de los chips más avanzados con el objetivo de limitar las capacidades tecnológicas y militares de China y preservar la ventaja estadounidense. Las medidas comenzaron durante la Administración de Joe Biden y se convirtieron en uno de los principales puntos de fricción entre los dos países.

Beijing considera estas restricciones un intento de frenar su desarrollo tecnológico y acusa a Estados Unidos de querer establecer un monopolio mundial en el sector de la inteligencia artificial. Nvidia llegó a controlar cerca del 95% del mercado chino de chips de IA. Sin embargo, sus ventas en ese país se desplomaron como consecuencia de las limitaciones impuestas por Washington.

Jensen Huang había presionado a la Administración estadounidense para flexibilizar las restricciones y permitir que la compañía recuperara parte de su negocio en China. A principios de este año, Trump autorizó la exportación de los chips H200 de Nvidia al mercado chino, aunque estos no representan los procesadores más potentes de la empresa.

Elon Musk, un aliado político y financiero de Trump, afirmó este sábado, en una publicación en X, que el fabricante de chips Nvidia perdería acuerdos “cruciales” tras la salida de su ahora destituido director ejecutivo, Jensen Huang.

Musk también señaló que Huang había gestionado de manera “brillante” la cadena de suministro de Nvidia, pero advirtió que muchos de los acuerdos de la compañía se basaban en "un apretón de manos con Jensen, no en un contrato por escrito".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró el viernes que su departamento y otros organismos llevaban meses reclamando que Megaspeed International, la empresa singapurense vinculada a Alice Huang, fuera incluida en la lista estadounidense de entidades restringidas. También señaló al Departamento de Comercio como responsable de las decisiones relativas a esa inclusión.

La controversia actual podría dar nuevos argumentos a quienes defienden una política más restrictiva. En el Congreso estadounidense, legisladores tanto republicanos como demócratas aprovecharon las sospechas sobre Alice Huang para reclamar mayores controles sobre las exportaciones de tecnología sensible.

Con AP y Reuters

FUENTE:FRANCE24