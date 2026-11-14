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    Estados Unidos reanuda el tráfico aéreo tras horas de caos en sus aeropuertos

    Estados Unidos levantó la suspensión de despegues tras un fallo de comunicaciones que provocó el caos en los aeropuertos; el gobierno descartó un ataque malicioso, aunque la normalización de los vuelos no fue inmediata

    Pasajeros observan una pantalla de vuelos tras la suspensión que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos el viernes 13 de noviembre de 2026, en el aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.).

    Pasajeros observan una pantalla de vuelos tras la suspensión que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos el viernes 13 de noviembre de 2026, en el aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.).

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    EFE/ Alberto Boal
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El caos se apoderó este viernes de los aeropuertos de Estados Unidos. Un fallo en el sistema informático que gestiona las comunicaciones obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender el tráfico aéreo durante varias horas, en el cierre más prolongado desde los atentados del 11 de setiembre de 2001.

    Las autoridades justificaron la medida por “circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad”. El parón provocó un colapso en los aeropuertos durante más de cuatro horas, con más de 6.500 vuelos cancelados, cerca de 10.000 retrasados y cientos de miles de pasajeros afectados. Las imágenes mostraban salas de embarque repletas, aviones detenidos en las pistas y pasajeros que reclamaban una solución.

    Por precaución, las autoridades dejaron los aviones en tierra tras detectar problemas de comunicación a las 15.36 hora local (17:36 en Uruguay). El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó el fallo a equipos obsoletos. “Este es un problema de un sistema antiguo”, dijo el funcionario. “Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos”.

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    La FAA ordenó la suspensión del tráfico aéreo en todo el país. En ese momento había más de 3.500 aviones en el aire y la prioridad era que pudieran aterrizar sin complicaciones.

    El gobierno de Donald Trump descartó que la falla fuera consecuencia de un acto delictivo. La recuperación del servicio no fue inmediata y se extendió durante las primeras horas del sábado.

    Ahora, las aerolíneas deben reubicar a cientos de miles de pasajeros afectados por las cancelaciones y los retrasos.

    El incidente volvió a poner sobre la mesa la antigüedad de los sistemas de control aéreo del país. El jueves, Duffy había solicitado al Congreso 30.100 millones de dólares para actualizarlos y modernizarlos.

    En 2025, el Departamento de Transporte ya había presentado un plan para construir un nuevo sistema de control del tráfico aéreo, que debería estar operativo en un plazo de dos años. El proyecto tiene un coste estimado de 31.500 millones de dólares.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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