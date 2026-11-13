Defensa de Marset cuestiona el intento de los fiscales de Estados Unidos de presentar en el juicio pruebas de presuntos pagos de coimas

La defensa de Sebastián Marset pidió “leer con cuidado” las recientes afirmaciones de los fiscales de Estados Unidos sobre su cliente, entre ellas el presunto pago de coimas en Uruguay. Sostuvo que se trata de planteos de una de las partes en el juicio que enfrenta el narcotraficante y “no pruebas”.

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Marset es “inocente mientras no se demuestre lo contrario en un juicio con todas las garantías del debido proceso”, dice el comunicado distribuido este viernes por el abogado Santiago Moratorio. “Eso incluye que la prueba se obtenga de forma legal, que sea confiable y que se debata en el ámbito judicial, no en los medios”.

El comunicado surge después de que Búsqueda informara el jueves 12 que los fiscales pidieron al juez del caso, Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia, autorización para incluir como prueba supuestas conductas delictivas de Marset, entre las cuales se encuentra el pago de sobornos en Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela.

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“La fiscalía prevé presentar testimonios sobre el pago de sobornos periódicos entre el acusado y un alto funcionario en Bolivia. Dicho funcionario repartía el dinero entre otros miembros del gobierno boliviano. Estos pagos permitían que la organización del acusado traficara con drogas sin interferencia gubernamental; además, si se incautaba algún cargamento de cocaína, los funcionarios corruptos se lo devolvían al acusado a cambio de una suma adicional”, describe un documento elevado al juez por el fiscal Anthony T. Aminoff el miércoles 11.

Tras permanecer cuatro años prófugo de la Justicia de Paraguay, Marset fue arrestado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, país que lo requería internacionalmente desde mayo de 2024 y al cual fue inmediatamente enviado tras su detención.

El fiscal dijo que incluirán como prueba una conversación que Marset mantuvo con el agente especial de la DEA Michael Greisen, con quien intercambió mensajes y llamadas cuando todavía estaba prófugo. “No les tengo miedo. Mi problema es con Paraguay... Me encargaré de ello allá. Con dinero. Así es como se resuelven las cosas. No existe la justicia”, dijo el uruguayo.

“La fiscalía prevé presentar otros testimonios breves sobre los contactos corruptos del acusado”, sostiene el escrito del fiscal. “El acusado pagaba a estos miembros de las fuerzas del orden a cambio de información que le permitía continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Dicha información incluía, por ejemplo, si algunos miembros de su organización estaban colaborando con las autoridades. Ante esto, el acusado amenazaba a dichas personas para que dejaran de colaborar o, sencillamente, ordenaba que las mataran”.

En ese y otro documento elevado por la fiscalía, dice que Marset declaró al agente de la DEA que la exfiscal de estupefacientes y actual fiscal general subrogante, Mónica Ferrero, era “incorruptible” y por eso en 2020 ordenó amenazarla. Entre las pruebas que tienen las autoridades norteamericanas, hay comunicaciones que el narco mantuvo con socios y subalternos a través de una aplicación de mensajería llamada Sky ECC. De esos intercambios surge que Marset ordenó un atentado a la dirección antidrogas en 2020 y amenazar a Ferrero.

En el comunicado, el abogado de Marset sostuvo que los documentos de fiscalía “son pedidos de una parte, no pruebas”, por lo que “no acreditan ningún hecho”.

Moratorio dijo que la defensa está respondiendo a las mociones de los fiscales y que ya cuestionó el interrogatorio que enfrentó el narco tras su detención. “Cuando una parte atribuye a un acusado supuestas declaraciones, lo que corresponde es que el juez examine cómo se obtuvieron y cómo se registraron”, subrayó.

El abogado reclamó leer “con cuidado” los documentos de fiscalía. “Uno de ellos pide admitir pruebas de pagos a funcionarios de varios países sin nombrar a ningún funcionario ni testigo y sin dar fechas, y esas conductas no están en la acusación. Otro describe como hecho una versión que difiere de lo que la propia acusación alega”. Adelantó que la defensa “pedirá al tribunal que exija precisión y fundamentos antes de admitir cualquier elemento”.

La continuidad de Ferrero

La publicación del contenido de los escritos de los fiscales tuvo repercusiones políticas en Uruguay. El mismo jueves, Ferrero dijo que debía ser “un gran orgullo” para el país que Marset la considerara “incorruptible”.

“Me mandó a matar por incorruptible”, subrayó la fiscal. Y añadió que ella tiene “una trayectoria impresionante en drogas”.

Varios dirigentes de la oposición tomaron la información de Búsqueda para volver a fundamentar su planteo de que Ferrero sea designada titular en el cargo, para lo cual se necesita una mayoría especial en el Senado.

“Qué señal sería que el presidente enviara la solicitud de venía de Mónica Ferrero. El narco confiesa que es incorruptible. Esperemos que se terminen los operativos políticos de la izquierda contra ella. No hagamos por política lo que los narcos no pudieron con la bomba: sacarla”, escribió en X el senador blanco Javier García.

En el Frente Amplio no están de acuerdo con la continuidad de Ferrero, quien ocupa el cargo tras las renuncias, primero, de Jorge Díaz, y después, de Juan Gómez. Cuestionan varias decisiones recientes de Ferrero, algunas vinculadas a traslados de fiscales que manejaban casos de relevancia política.