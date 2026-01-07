EE. UU. y Ucrania abordan en París los “asuntos más difíciles” para acabar la invasión rusa
Negociadores estadounidenses y ucranianos se reúnen este miércoles 7 de enero en París para una nueva ronda de conversaciones destinada a lograr un alto el fuego entre Kiev y Moscú. La agenda incluye los territorios ucranianos que Rusia ha arrebatado y el destino de la central nuclear de Zaporizhia. Las conversaciones se celebran un día después de que los aliados occidentales del país invadido acordaran garantías de seguridad clave, incluyendo un mecanismo de monitoreo liderado por EE. UU. y una fuerza multinacional europea
El canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente francés, Emmanuel Macron, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el empresario estadounidense, Jared Kushner, hablan después de una conferencia de prensa tras la firma de la declaración sobre el despliegue de una fuerza posterior al alto el fuego en Ucrania durante la cumbre de la Coalición de la Voluntad sobre garantías de seguridad para Ucrania, en el Palacio del Elíseo en París el 6 de enero de 2026.
Está previsto que los equipos de Washington y Kiev en París aborden este miércoles 7 de enero los "asuntos más difíciles" en las conversaciones con Ucrania, incluyendo el territorio, tras un avance en las negociaciones lideradas por Europa, según declaró Volodímir Zelenski, presidente del país invadido por Rusia desde hace casi cuatro años.
El martes 6 de enero, líderes europeos y enviados estadounidenses anunciaron que habían acordado garantías de seguridad clave para Kiev, en un intento por presentar un frente unido para Ucrania a pesar de las intensas tensiones tras la operación de Washington en Venezuela y las intenciones del presidente Donald Trump de tomar el control de Groenlandia.
El enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, representaron a Washington en las conversaciones, en medio de los esfuerzos para poner fin a casi cuatro años de la guerra que Vladimir Putin ordenó contras su vecino país.
En las últimas horas, Zelenski aseguró que espera reunirse pronto con Trump, posiblemente en Washington, y exigió claridad de sus aliados sobre las garantías de seguridad.
El presidente ucraniano, quien busca garantías sólidas de seguridad posbélicas de Estados Unidos y las naciones europeas para disuadir a Rusia de un nuevo ataque, declaró a la prensa que aún no ha recibido una respuesta clara de los socios de su país sobre cuál sería su respuesta a un ataque de ese tipo.
Territorios y central nuclear de Zaporizhia, el centro de las conversaciones
Zelenski anunció que los equipos de su país y Estados Unidos dedicarán el segundo día de las conversaciones en París al destino de la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por Rusia, y al control del territorio en el este de Ucrania.
"Se celebrará otra sesión de conversaciones con los enviados del presidente de Estados Unidos y esta será la tercera de este tipo en dos días", declaró el mandatario ucraniano en un mensaje difundido en Facebook.
"Se abordarán los temas más complejos del marco básico para el fin de la guerra, en concreto, los relacionados con la central nuclear de Zaporizhia y sus territorios", subrayó.
"La paz debe ser digna. Y esto depende de los aliados, de si garantizan la verdadera disposición de Rusia para poner fin a la guerra"
Zelenski también enfatizó la importancia de que los aliados occidentales de Kiev presionen a Moscú.
"La paz debe ser digna. Y esto depende de los aliados, de si garantizan la verdadera disposición de Rusia para poner fin a la guerra", agregó el jefe de Estado ucraniano.
Kyrylo Budanov, nuevo jefe de gabinete de Zelenski y exjefe de inteligencia, afirmó este miércoles que "ya hay resultados concretos", pero añadió que "no toda la información puede hacerse pública".
Una fuente diplomática europea indicó que representantes de Francia, Alemania y el Reino Unido participaron en nuevas conversaciones en París en las últimas horas, así como algunos de Italia y Turquía.
En la víspera de este encuentro, los aliados occidentales de Ucrania acordaron garantías de seguridad clave para Kiev, incluyendo un mecanismo de vigilancia liderado por Estados Unidos y una fuerza multinacional europea que se desplegaría tras un alto el fuego en la guerra de Rusia contra su vecino.
Sin embargo, aún no hay un alto el fuego en el que es el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y la posición negociadora actual de Moscú dista mucho de estar clara.
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha reiterado su rechazo a la presencia de tropas de la OTAN sobre el terreno en Ucrania, lo que complica la efectividad de las garantías de seguridad a Kiev para persuadir a Rusia de no volver a invadir a Ucrania en un futuro.