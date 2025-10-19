  • Cotizaciones
    domingo 19 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El Museo del Louvre, víctima de un robo: se llevan joyas napoleónicas de “valor incalculable”

    Varias joyas de la colección napoleónica fueron robadas en el Louvre; el museo cerró y la corona de la emperatriz Eugenia fue hallada dañada cerca del edificio

    La policía acordonó la esquina sureste del Museo del Louvre, en el Quai François-Mitterrand, a orillas del río Sena, tras un robo en el Museo del Louvre de París, Francia, el 19 de octubre de 2025.&nbsp;

    La policía acordonó la esquina sureste del Museo del Louvre, en el Quai François-Mitterrand, a orillas del río Sena, tras un robo en el Museo del Louvre de París, Francia, el 19 de octubre de 2025. 

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Un espectacular robo tuvo lugar el domingo 19 de octubre, poco después de la apertura del Louvre, el museo más visitado del mundo. Varios delincuentes se apoderaron de joyas de “valor incalculable” antes de huir.

    Alrededor de las 9:30, tres o cuatro ladrones accedieron a la Galería de Apolo, donde se conservan las joyas de la Corona francesa. Rompieron las ventanas con una sierra radial tras escalar desde el exterior utilizando una plataforma elevadora, según fuentes coincidentes. Las joyas estaban protegidas por vitrinas.

    Leé además

    Presidenta de MEDEF Christel Bories y embajadora de Francia Virginie Bioteau.
    Presentación

    Nueva embajadora de Francia afirmó que “Uruguay tiene mucho potencial y no es un país pequeño”

    Por Felipe Barbeito
    León XIV.
    Video
    Iglesia católica

    El Vaticano enfrenta críticas internas por su manejo del escándalo de abusos del clero

    Por France 24

    Los visitantes, que habían ingresado desde las 9:00, fueron evacuados rápidamente “sin incidentes”, indicó el museo a la AFP.

    El monto del botín aún se evalúa, pero las joyas robadas son de un "valor incalculable", declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en France Inter/Franceinfo/Le Monde.

    Construida a petición de Luis XIV, la Galería de Apolo alberga la colección real de gemas y los diamantes de la Corona, entre ellos tres piezas históricas: el Régent, el Sancy y el Hortensia.

    Nuñez, ex prefecto de policía de París y recién nombrado ministro del Interior, afirmó tener “buenas esperanzas” de que los delincuentes —que huyeron en scooter— sean arrestados “muy pronto”. Según él, se trata de criminales “experimentados” que podrían ser “extranjeros”. Uno de los scooters fue hallado tras la huida.

    Embed - Robo en el Louvre: desaparecen 10 joyas de valor "incalculable"

    La corona de la emperatriz Eugenia, encontrada dañada

    La Fiscalía de París abrió una investigación por robo en banda organizada y asociación de malhechores y la encargó a la Brigada de Represión del Bandidaje (BRB).

    Según la ministra de Cultura, Rachida Dati, una de las joyas robadas fue encontrada cerca del museo. “Se ha hallado una joya en los alrededores del Louvre y está siendo evaluada”, declaró Dati en TF1. La policía confirmó después que se trataba de la corona de la emperatriz Eugenia, hallada dañada cerca del museo.

    La ministra fue la primera en hacer público el robo, al referirse en X (Twitter) a un “atraco” en este museo de 73.000 m² que alberga unas 35.000 obras, incluida la célebre Mona Lisa.

    Por su parte, el presidente Emmanuel Macron está “informado en tiempo real”, comunicó el Elíseo.

    El Louvre, cerrado por "razones excepcionales"

    En la red social X, el museo —que recibió casi nueve millones de visitantes en 2024, el 80 % extranjeros— anunció su cierre dominical “por razones excepcionales”. La dirección explicó a la AFP que buscaba así “preservar huellas e indicios para la investigación”.

    Consultado sobre posibles fallos de seguridad, Nuñez no hizo comentarios específicos, pero reconoció que “la seguridad de los museos es frágil”.

    “Sabemos que existe una gran vulnerabilidad en los museos franceses”, declaró, recordando que un “plan de seguridad” lanzado recientemente por el Ministerio de Cultura “incluye también al Louvre”.

    Sus declaraciones evocan otros robos recientes en museos franceses, como el del Museo Nacional de Historia Natural de París y un museo en Limoges en septiembre.

    El último robo registrado en el Louvre fue en 1998, cuando un cuadro del pintor Camille Corot fue sustraído a plena luz del día —nunca se recuperó—. En 1911, la Mona Lisa fue robada por Vincenzo Peruggia, un vidriero italiano que deseaba que la obra regresara a su país de origen.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Educación

    Director de instituto de ANEP separado del cargo recurrió la resolución y pide un "acto de reparación"

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    Luis Calabria: la Jutep debe “controlar” pero no puede ser una “hoguera” para “quemar la trayectoria y honor” de los funcionarios

    Por  Federico Castillo  y Guillermo Draper
    Seguridad Pública

    Carlos Negro asegura que no entrará en un debate de “talenteo ni de zócalo” con la oposición: “nos dejaron una situación crítica”

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    La plataforma china Temu.

    Compras con franquicia y Temu: “compulsivos”, “racionales” y un crecimiento de casi 60% hasta setiembre

    Por Ismael Grau
    Imagen inspirada en una escena de Belleza americana, creada con inteligencia artificial.
    Video

    Cariño, pasame los espárragos y no me interrumpas

    Por Patricia Mántaras de la Orden
    Una persona camina por los escombros tras uno de los ataques lanzados este domingo por Israel en Gaza.
    Video

    Israel anuncia que reanuda el alto el fuego tras una jornada de enfrentamientos y bombardeos en Gaza

    Por France 24
    Los diputados Agustín Quintana (suplente) y Paula de Armas (Partido Colorado), Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), Federico Preve y Alejandro Zavala (Frente Amplio).

    Oficialismo logró sortear su falta de mayoría en Diputados y acordar con varios sectores de la oposición un apoyo “histórico” al Presupuesto

    Por Nicolás Delgado