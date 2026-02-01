  • Cotizaciones
    Epstein y Gates: un viaje en avión, varios encuentros presenciales y dos millones de dólares

    La desclasificación de archivos sobre Jeffrey Epstein reveló documentos que mencionan a Bill Gates, con referencias personales no verificadas. Gates negó las acusaciones, el Departamento de Justicia las calificó de sensacionalistas y sin pruebas, y los contactos entre ambos ya habían sido citados por Melinda French Gates como uno de los factores que influyeron en su divorcio en 2021

    Bill Gates.

    Bill Gates.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Los nuevos documentos desclasificados el viernes 30 de enero por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos aportan detalles adicionales sobre el caso de Jeffrey Epstein, el delincuente sexual convicto acusado de liderar una red de tráfico de menores de edad. Entre los archivos liberados se encuentran borradores de dos correos electrónicos redactados en 2013 que mencionan directamente a Bill Gates.

    No todo el contenido de estos mensajes ha sido contrastado por las autoridades estadounidenses.

    Estos escritos hacen referencia a contactos entre el fundador de Microsoft y Epstein durante un periodo de al menos tres años, comprendido entre 2011 y 2013. Aunque la relación ya era de conocimiento público, los nuevos archivos dan una perspectiva sobre las comunicaciones internas de Epstein.

    En estos borradores, Epstein escribió que Gates contrajo una infección de transmisión sexual después de encuentros extramatrimoniales con "mujeres rusas" y el filántropo le habría solicitado antibióticos para suministrárselos “subrepticiamente” a su entonces esposa, Melinda Gates.

    No se ha encontrado evidencia médica de lo dicho por Epstein o registros de farmacia, testimonios de terceros o datos que respalden las afirmaciones escritas. Tampoco está claro por qué Epstein escribió esas comunicaciones ni cómo terminaron en su archivo personal.

    Embed - Caso Epstein: Departamento de Justicia de EE. UU. publica 3 millones de páginas de archivos

    Epstein también afirmó haberle facilitado a Gates encuentros con mujeres casadas.

    Los encuentros entre Gates y Epstein fueron un factor determinante para su separación de Melinda French Gates en 2021, tras 27 años de matrimonio, según ha revelado ella en varias ocasiones a la prensa desde 2022.

    Estos documentos revelados por el DOJ son borradores de correos electrónicos, que nunca fueron enviados ni a Gates ni a ninguno de sus empleados, y corresponden a un periodo (julio de 2013) en el que Epstein escribió otros mensajes declarando su decepción por lo que describió como desatención de la amistad por parte de Gates.

    El Departamento de Justicia incluyó advertencias explícitas en su comunicado de prensa sobre la validación de la información desclasificada, al afirmar que "pueden incluir imágenes, documentos o videos falsos o incorrectamente presentados".

    Epstein-Gates-Files
    Bill Gates durante un encuentro en la mansi&oacute;n de Jeffrey Epstein en Manhattan.

    Bill Gates durante un encuentro en la mansión de Jeffrey Epstein en Manhattan.

    “Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas”, insistió el DOJ. Muchas declaraciones contenidas en los archivos se basan en denuncias no verificadas recibidas por el FBI y se realizaron sin pruebas que las soporten.

    Un portavoz del equipo de Gates, citado anónimamente por BBC, se refirió a las acusaciones contenidas en los borradores de Epstein como “absolutamente absurdas y completamente falsas”.

    “Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con Gates y los extremos a los que llegó para tenderle una trampa y difamarlo”, añadió el funcionario.

    Antecedentes del vínculo y donaciones al MIT Media Lab

    Gates y Epstein se conocieron después de que Epstein fuera condenado por prostitución de una menor de edad en 2008, por lo que pasó un año en prisión.

    Los registros verificables muestran al menos cuatro encuentros presenciales confirmados entre ambos en 2011, el primero de ellos en enero en la residencia de Epstein en Upper East Side, Manhattan.

    En una comunicación interna de 2011 filtrada por la prensa, Gates aseguró sobre el primer encuentro con Epstein: "Su estilo de vida es muy diferente e intrigante, aunque no funcionaría para mí".

    Ese mismo año, ambos coincidieron en la Conferencia TED de Long Beach, antes de que Gates visitará nuevamente la mansión de Epstein en Nueva York en mayo y septiembre.

    jeffrey-epstein-bill-gates
    Bill Gates se sent&oacute; junto a Jeffrey Epstein en im&aacute;genes reci&eacute;n publicadas por el Departamento de Justicia.

    Bill Gates se sentó junto a Jeffrey Epstein en imágenes recién publicadas por el Departamento de Justicia.

    En marzo 2013, Gates viajó desde Nueva Jersey a Palm Beach, Florida, en el jet privado de Epstein, según las minutas de vuelo obtenidas por medios como New York Times.

    Gates reconoció públicamente en agosto de 2021 que fue un “gran error” reunirse con Epstein, aunque nunca ha brindado información sobre la cantidad de encuentros que mantuvo con Epstein.

    Gates ha insistido en que sus encuentros con Epstein se enmarcaron dentro de esfuerzos de financiación para su proyecto filantrópico, en los que Epstein se ofreció a colaborar con un ambicioso fondo multimillonario en asociación con JP Morgan Chase, diseñado para financiar iniciativas de salud global.

    Según documentos obtenidos por The New York Times, Epstein esperaba recibir una comisión del 0.3% de los fondos recaudados, aunque la Fundación Gates ha declarado que no estaba consciente de esas expectativas de comisión.

    Bill-Gates-Epstein-files
    Bill Gates fotografiado junto a una mujer con el rostro censurado.

    Bill Gates fotografiado junto a una mujer con el rostro censurado.

    En octubre de 2014, Gates realizó una donación de dos millones de dólares al MIT Media Lab, hecho que sacó a la luz The New Yorker en 2019 basada en archivos internos.

    Según los correos electrónicos filtrados, el entonces director del laboratorio, Joi Ito, instruyó a su equipo para que el dinero se registrara de forma anónima, describiendo la transferencia textualmente como “un regalo de 2 millones de dólares de Bill Gates dirigido por Jeffrey Epstein”, lo que implica que Epstein actuó como el intermediario o el promotor de la donación.

    Aunque la oficina de Gates reconoció que el pago se realizó, ha negado reiteradamente que Epstein tuviera influencia alguna sobre sus decisiones filantrópicas, calificando de “falsa” cualquier afirmación de este tipo.

    La revelación del cronograma personal de Epstein desclasificado por el DOJ muestra encuentros programados con Gates hasta otoño del 2014. El fundador de Microsoft ha manifestado públicamente que se alejó de Epstein al no ver avances en las conversaciones para la búsqueda de fondos.

    Con información de AP y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

