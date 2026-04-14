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    Escándalos sexuales y éticos provocan renuncias y abren la puerta a expulsiones en el Congreso de EE. UU.

    Dos legisladores estadounidenses dimitieron el lunes y otros dos enfrentan una posible expulsión debido a una serie de escándalos que han sacudido a ambos partidos y sumido a la Cámara de Representantes en una situación de crisis

    Eric Swalwell.

    Eric Swalwell.

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    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El demócrata Eric Swalwell, de California, quien ya había abandonado su candidatura a gobernador, anunció su renuncia al Congreso el lunes a través de X, después de que varias mujeres lo acusaran de agresión sexual o conducta inapropiada.

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    Horas más tarde, el republicano de Texas Tony Gonzales anunció su intención de retirarse del cargo en una publicación en X, en medio de una creciente presión tras reconocer una relación con una exasesora que posteriormente murió por autoinmolación.

    El presidente de la Cámara, Mike Johnson, y otros líderes republicanos ya le habían instado a no buscar la reelección.

    Los legisladores también se centran en controversias separadas que involucran a dos representantes de Florida —la demócrata Sheila Cherfilus-McCormick y el republicano Cory Mills— en un impulso poco habitual hacia acciones disciplinarias.

    “El Congreso no debería tolerar a representantes que abusan del personal, traicionan la confianza pública por beneficio personal y, en general, violan su juramento de cargo”, escribió en X la demócrata de Nueva York Nydia Velázquez, pidiendo la renuncia de los cuatro y añadiendo que “si se niegan, deberían ser expulsados”.

    Umbral

    La expulsión de la Cámara requiere una mayoría de dos tercios, un umbral tan alto que el Congreso solo ha aplicado esta sanción en los casos más graves, expulsando a apenas seis miembros en sus 237 años de historia.

    Los problemas de Swalwell se intensificaron rápidamente durante el fin de semana, cuando reportes del San Francisco Chronicle y CNN detallaron acusaciones de cuatro mujeres, incluida una exmiembro de su equipo que afirmó que él la agredió sexualmente en dos ocasiones mientras ella estaba demasiado intoxicada para dar consentimiento.

    Swalwell se ha disculpado por lo que calificó como “errores de juicio”, pero insiste en que las acusaciones son falsas.

    Suspendió su campaña para gobernador de California, pero esto no logró calmar la indignación en Washington, donde los llamados a su renuncia se extendieron a ambos partidos. Finalmente, el lunes por la tarde anunció en X que dejaba su escaño. “Lucharé contra la grave y falsa acusación hecha en mi contra. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad por los errores que sí cometí”, afirmó Swalwell.

    La republicana Anna Paulina Luna tenía previsto presentar el martes una resolución para expulsar a Swalwell, y el apoyo para votar la destitución de los otros tres, incluso esta misma semana, proviene de un amplio espectro ideológico.

    Embed - Dem Rep Swalwell & GOP Rep Gonzales resign amid sex scandals

    “Deplorable”

    “Estas acusaciones son deplorables y socavan la integridad del Congreso”, declaró el republicano de Florida Byron Donalds a NBC, añadiendo que tanto Swalwell como Gonzales “deben irse a casa”.

    Los casos de Swalwell y Gonzales, en particular, han alimentado conversaciones en el Capitolio sobre una depuración políticamente equilibrada: un demócrata por un republicano, o incluso dos de cada partido.

    “Gonzales y Swalwell explotaron los ideales y el compromiso con el servicio público de sus asesores como una vulnerabilidad. Estos trabajadores se esfuerzan enormemente y, en lugar de ser tratados con respeto, fueron objeto de abusos”, afirmó la congresista demócrata de Nuevo México Teresa Leger Fernández.

    Cherfilus-McCormick ya enfrenta una audiencia de sanciones después de que un subcomité del Comité de Ética determinara que cometió 25 infracciones relacionadas con la financiación de campañas y conductas afines, y además deberá enfrentar un juicio penal federal el próximo año.

    Cherfilus-McCormick ha negado haber actuado mal y se ha declarado no culpable en su caso penal.

    El Comité de Ética, un órgano bipartidista pero notoriamente lento que gestiona los casos de mala conducta en la Cámara, estaba investigando a Gonzales y el lunes abrió un nuevo expediente sobre Swalwell, aunque su jurisdicción solo se extiende a miembros en ejercicio.

    Por su parte, Mills está bajo investigación por acusaciones que van desde conducta sexual inapropiada y violencia doméstica hasta irregularidades en financiación de campañas y recepción de regalos, todas las cuales niega.

    Muchos legisladores siguen siendo escépticos de que la Cámara actúe tan pronto como esta semana.

    Además, la Cámara ya opera con una mayoría republicana extremadamente ajustada, y cualquier vacante desencadenaría elecciones especiales cuyo calendario dependería de los gobernadores estatales.

    FUENTE:FRANCE24

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