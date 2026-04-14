Fuerte reacción de la comunidad católica ante el “icono IA” de Donald Trump

Donald Trump se mantiene firme: no pedirá perdón al papa León XIV tras haberlo calificado de “débil ante los crímenes” y “terrible en política exterior”. El presidente estadounidense multiplica los ataques contra el sumo pontífice, quien afirma no querer entrar en un debate con él. A esto se suma una imagen generada por IA que ha dado mucho que hablar y que el presidente finalmente ha eliminado ante la polémica.

A cada lado del coro de la iglesia de Santa Teresa de Ávila, en Brooklyn, ondea una bandera: a la derecha, la del Vaticano; a la izquierda, la de Estados Unidos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Vincenzo, de unos 50 años, acaba de terminar de rezar. Le molestan las recientes declaraciones de Donald Trump contra el papa León XIV y la caricatura en la que se le representa como Jesucristo: “Me parece muy preocupante. El papa es guiado por los Evangelios, no por la política. Aunque Donald Trump afirme estar cerca de nuestros valores, no es cristiano en absoluto, visto como maneja todo esto”, afirma.

Trump-IA Donald Trump publicó en la noche del domingo una imagen que parece ser creada por IA en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama. Georges vive justo enfrente de la iglesia y va a misa todos los domingos. Su opinión tras las excentricidades de Trump es mucho más tajante: “Es el diablo en persona. ¿Qué más se puede decir? Son los representantes del Congreso y del Senado quienes deben responderle. Es vergonzoso que, con todo lo que dice, haya podido volver al poder”, comenta.

“Es una insolencia” Betty por su parte defiende a León XIV e invita a Trump a mostrar más moderación: “Es una insolencia por su parte: la religión debería ser respetada. Por supuesto que el papa tiene derecho a hacer un llamado a los dirigentes que asesinan a niños, mujeres y hombres para que respeten a la humanidad”, expresa.

Se dice dispuesta a perdonar a Trump, pero añade con una sonrisa que él no es lo suficientemente humilde como para pedir perdón.