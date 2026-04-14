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    Fuerte reacción de la comunidad católica ante el “icono IA” de Donald Trump

    Donald Trump se mantiene firme: no pedirá perdón al papa León XIV tras haberlo calificado de “débil ante los crímenes” y “terrible en política exterior”. El presidente estadounidense multiplica los ataques contra el sumo pontífice, quien afirma no querer entrar en un debate con él. A esto se suma una imagen generada por IA que ha dado mucho que hablar y que el presidente finalmente ha eliminado ante la polémica.

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    A cada lado del coro de la iglesia de Santa Teresa de Ávila, en Brooklyn, ondea una bandera: a la derecha, la del Vaticano; a la izquierda, la de Estados Unidos.

    Vincenzo, de unos 50 años, acaba de terminar de rezar. Le molestan las recientes declaraciones de Donald Trump contra el papa León XIV y la caricatura en la que se le representa como Jesucristo: “Me parece muy preocupante. El papa es guiado por los Evangelios, no por la política. Aunque Donald Trump afirme estar cerca de nuestros valores, no es cristiano en absoluto, visto como maneja todo esto”, afirma.

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    El Papa León XIV desembarca de su avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Argel, cerca de Argel, Argelia, este lunes 13 de abril de 2026. El Papa ha emprendido un viaje apostólico de once días por África, con paradas programadas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.
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    Iglesia católica

    Guerra en Oriente Medio: Trump critica al papa León XIV, que dice que no entrará en un debate
    El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, el 11 de abril de 2026.
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    Guerra en Medio Oriente

    Trump ordena bloquear el estrecho de Ormuz y vuelve a amenazar con destruir Irán en un día
    Trump-IA
    Donald Trump public&oacute; en la noche del domingo una imagen que parece ser creada por IA en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

    Donald Trump publicó en la noche del domingo una imagen que parece ser creada por IA en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

    Georges vive justo enfrente de la iglesia y va a misa todos los domingos. Su opinión tras las excentricidades de Trump es mucho más tajante: “Es el diablo en persona. ¿Qué más se puede decir? Son los representantes del Congreso y del Senado quienes deben responderle. Es vergonzoso que, con todo lo que dice, haya podido volver al poder”, comenta.

    “Es una insolencia”

    Betty por su parte defiende a León XIV e invita a Trump a mostrar más moderación: “Es una insolencia por su parte: la religión debería ser respetada. Por supuesto que el papa tiene derecho a hacer un llamado a los dirigentes que asesinan a niños, mujeres y hombres para que respeten a la humanidad”, expresa.

    Se dice dispuesta a perdonar a Trump, pero añade con una sonrisa que él no es lo suficientemente humilde como para pedir perdón.

    Por el corresponsal de RFI en Nueva York, Gwendal Lavina

    FUENTE:RFI

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