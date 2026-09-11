Un año después de su muerte, ¿qué queda de Charlie Kirk?

En la convención republicana de Dallas, entre la multitud de prendas rojas —el color de los republicanos—, Chris Ryan lleva una camiseta negra con la imagen de Charlie Kirk . Para este dirigente del Partido Republicano en Massachusetts, el trabajo del influencer conservador con los jóvenes fue esencial.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Ya no es el Partido Republicano de nuestros padres o abuelos. Ya no es solo un partido de personas mayores y blancas. Dondequiera que voy, veo gente de diferentes orígenes, colores de piel y trayectorias. Charlie Kirk contribuyó a ello, especialmente entre la Generación Z y los millennials”, explica.

Kirk organizaba, entre otras actividades, debates con estudiantes. Para James Beryan, hoy es más difícil encontrar este tipo de discusiones. “Era algo bueno. Es realmente lo que necesitamos, en lugar de tener constantemente un discurso unidireccional, como ocurre en la mayoría de los medios de comunicación”, afirma.

Durante su intervención, Donald Trump también rindió homenaje a Kirk y arremetió contra quienes se habían regocijado por su muerte: “Por un breve instante, la izquierda radical se quitó la máscara. Y vieron quiénes eran en realidad. Hoy, esas mismas personas buscan tomar el poder en estas elecciones y todas votan por los demócratas”, afirmó.

La viuda del líder conservador, Erika Kirk, también estaba en la sala. Ahora preside la organización activista fundada por su esposo, que busca desempeñar un papel clave en las elecciones de mitad de mandato.

El presunto asesino se enfrenta a la pena de muerte

Un juez estadounidense dictaminó el martes 8 que el hombre acusado de matar a Kirk deberá enfrentar un juicio por asesinato, al considerar que la fiscalía presentó pruebas suficientes para continuar con el proceso.

El acusado, Tyler James Robinson, de 23 años, podría enfrentar la pena de muerte en el estado de Utah.

Kirk recibió un disparo en el cuello durante un mitin en un campus universitario el 10 de setiembre del año pasado. “Por las razones expuestas y con base en el expediente y las presentaciones de las partes, se ordena por la presente que el acusado, Tyler James Robinson, sea sometido a juicio”, declaró el juez Tony Graf en el tribunal.

La decisión se produjo tras una audiencia preliminar en la que la fiscalía y la defensa presentaron sus argumentos sobre si el caso debía llegar a juicio.

FUENTE:RFI