Con el lanzamiento de nuevas agrupaciones, el sector D Centro busca convertirse en opción entre los grandes bloques blancos

Desde su fundación en agosto de 2023, el sector D Centro ha procurado convertirse en una pista de aterrizaje para captar un electorado por fuera de los grandes bloques históricos del Partido Nacional. Aún en tiempos en los que las fronteras entre el Herrerismo y el Wilsonismo han quedado borroneadas bajo un liderazgo del expresidente Luis Lacalle Pou sin demasiados contrapesos, la agrupación pelea por ofrecer una opción que pueda condensar las ideas de estas dos corrientes y ser una alternativa más en el menú blanco. Hay dirigentes que provienen de las dos tradicionales alas nacionalistas que buscan marcar su impronta en un sector cuyo nombre es toda una declaración de principios: para ellos el centro político es un activo.

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Gloria Rodríguez, senadora suplente e integrante del directorio blanco, aseguró que el sector es “una confluencia de agrupaciones con identidades propias”. Rodríguez abandonó hace un par de años las filas del Herrerismo para desembarcar en D Centro. Desde allí, con su agrupación Vía de Libertad, ha decidido empezar a marcar su perfil y apostar a un trabajo en territorio que entiende hace falta dentro del partido. “Somos el ala social, inclusiva y diversa”, dijo en diálogo con Búsqueda .

Rodríguez arriesgó algo más en su definición: “Somos un pilar fundamental para D Centro porque tenemos esa mirada de la defensa de los derechos humanos, las políticas sociales, el trabajo con la diversidad y los colectivos en esta agenda de derechos y de inclusión de las mujeres y etnias”. La dirigente entiende que Vía de Libertad debe ser la puerta de entrada a corrientes “que hoy están exigiendo políticas claras pero con conocimiento de causa”. “Ese es nuestro objetivo. Acá no se trata de una disputa interna, sino de lo que es sumar cantidad de apoyos, en primer lugar para el partido y después para el sector”.

Un primer mojón en este recorrido que empieza Vía de Libertad es Montevideo y la zona metropolitana. Pero también se busca plantar bandera en departamentos con dirigentes propios como Cerro Largo, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Durazno.

Militar una agenda social que incluya a colectivos minoritarios dentro del Partido Nacional es una de las luchas que se ha impuesto la agrupación de Rodríguez. “Nos ha costado muchísimo”, asumió. “Pero hemos avanzado, es lo que estamos haciendo: trabajar esa agenda social que ha costado, esa agenda social de la equidad de género, de espacio de los derechos de aquellos sectores más postergados, por la diversidad cultural, la diversidad de género, la étnica, la de origen, con una migración muy fuerte que estamos recibiendo ahora”.

Rodríguez fue la primera mujer afrodescendiente en ocupar una banca tanto en la Cámara Baja como en la de Senadores. Como referente activista de la causa afro, dijo que su agrupación está enfocada en apropiarse del asunto étnico-racial dentro del partido. “Es una de las banderas con las cuales venimos trabajando desde Vía de Libertad. Estamos por cumplir 180 años de la abolición de la esclavitud y quien la abolió fue el fundador del Partido Nacional, Manuel Oribe”, enfatizó la dirigente. Y entonces, subrayó, se tienen que “recuperar todas esas banderas y ensanchar la base de votantes. Son banderas que nos pertenecen y que muchas veces no las sabemos flamear. Y son nuestras”.

Ripoll: los “frenteamplistas en transición” y un guiño a Bukele

Esta amplia pista de aterrizaje que es D Centro también le busca dar espacio al desencantado del Frente Amplio. La excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional Valeria Ripoll presentó el jueves 15 su propia agrupación dentro del sector: Somos Nuevas Ideas.

En un evento en el Club Español, la exdirigente del Partido Comunista y exsecretaria general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Adeom) llamó a hacer una política de “convivencia” y habló de los “frenteamplistas” que habían ido a acompañarla en su acto político como un gesto de amistad y de los “frenteamplistas en transición” que van a sumarse a su agrupación.

“No quiero apuntar a nadie, miro para ahí por casualidad, pero hay muchos compañeros que estaban en el Frente Amplio y que hoy vieron la luz al final del camino y dijeron ‘vamos al Partido Nacional’. Porque me parece que la política es esto, no somos enemigos, vemos el país y las cosas de una forma diferente, podremos ser adversarios políticos, pero nunca enemigos. Creo que esa convivencia es la que el país necesita”.

Sin embargo, la agenda que propone Ripoll puede parecer distanciada del frenteamplista promedio. Con un guiño al movimiento Nuevas Ideas, el partido liderado por Nayib Bukele en El Salvador, la excandidata a vicepresidenta de los blancos plantea reformas inspiradas en su gestión —la cual elogió tras regresar de un seminario sobre seguridad y gobernanza en ese país— pero adaptadas al Uruguay. Ripoll destacó el proyecto Cero Ocio dirigido a los presos comunes para que “trabajen y estudien, que cultiven sus propios alimentos y que salgan con oportunidades”.

Ripoll también mandó una señal a la colectividad judía en Uruguay. “Sepan que desde Somos también vamos a defender esa causa, porque luchamos contra la injusticia. No me quería olvidar de eso, porque para mí es muy importante”, dijo. Ripoll estuvo de visita en Israel en junio de este año.

Olivera: “Un partido unido”

El líder de D Centro, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, fue uno de los oradores del evento de lanzamiento de la agrupación de Ripoll. Olivera valoró ver a “compañeros de todos los sectores” durante el acto. “¿Qué dijo Wilson Ferreira un poco antes de morirse? Cuando yo no esté, no se peleen. Y va un poco en el ADN de los blancos andar a los tiros entre nosotros”, señaló. Pero destacó que “cuando la gente decidió en 2019 creer en el Partido Nacional, creer en Luis Lacalle Pou, creer en la propuesta, fue también creer en un partido que había unido. Y creer en un partido que le proponía a la gente una agenda para cambiar, que hablaba de los problemas de verdad de la gente”, dijo. Y cerró: “Creo que imperiosamente es el momento. Llegó el momento de que nuestro partido le ponga en blanco y negro a la gente una agenda que hable de los problemas y cómo se los vamos a resolver a partir del 2030”.