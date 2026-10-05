Economía política disfuncional está lastrando a EE.UU.

Últimamente se está jugando un interesante juego de salón en Nueva York: ¿qué hábitos económicos dudosos ha adoptado EE.UU. de otros lugares? ¿Es el clientelismo político endémico de Malasia? ¿Es la tolerancia de Nigeria hacia los sobornos en efectivo como algo habitual? ¿O es la desigualdad de Brasil, donde los ultra-ricos disfrutan de una vida de lujo junto a quienes viven en la miseria?

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EE.UU. actualmente presenta aspectos de estos y otros mercados emergentes (aunque ese término parece un nombre poco apropiado en estos días, cuando tantas naciones en desarrollo están superando a sus semejantes de los países ricos en términos de desempeño económico y gobernanza). Pero yo haría una comparación diferente. Creo que EEUU está empezando a parecerse más a Italia, otra nación occidental con una historia turbulenta.

Esto se debe a tres razones. Aunque la corrupción manifiesta quizás no sea tan grave ni en EE.UU. ni en Italia como en muchos otros mercados fronterizos, ambos países están abandonando activamente los esfuerzos por combatirla. En segundo lugar, el populismo en la política se está manifestando en ambos países de manera similar. Por último, y lo más importante, el mercado laboral en EEUU está empezando a parecerse más al de Italia en un aspecto crucial: las personas mayores se aferran a buenos empleos, y los jóvenes tienen dificultades para encontrar trabajos decentes.

Comencemos con la economía política. El Índice de Percepción de la Corrupción más reciente de Transparencia Internacional otorgó a EE.UU. una puntuación de 64 sobre 100 en términos de corrupción, la más baja hasta la fecha. Italia obtuvo una puntuación ligeramente inferior, con 53, pero el informe señaló específicamente a ambos países por debilitar los esfuerzos para combatir la corrupción. La resistencia de Italia a tipificar como delito el abuso de poder por parte de los funcionarios públicos, por ejemplo, y el debilitamiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por parte de la administración de Trump forman parte del mismo patrón de conducta.

No es de extrañar, pues, que la democracia se esté debilitando en ambos lugares. Un informe de 2026 de V-Dem, un proyecto académico que mide la democracia, identificó recientemente tanto a Italia como a EE.UU. como dos de los países occidentales que han experimentado el mayor retroceso democrático en los últimos años. Del mismo modo, Freedom House constató que ambos países habían experimentado cambios relativamente grandes hacia una economía política más autocrática en comparación con otras naciones que aún se consideran "libres".

EE.UU. ya no es una nación excepcional en ningún sentido positivo. Siento que mis compatriotas estadounidenses están empezando a considerar la corrupción como algo endémico, algo ante lo cual la gente común no puede hacer mucho. Esto me recuerda esa actitud de encogimiento de hombros, del tipo "¿qué se le va a hacer?", ante el mal comportamiento político o las economías del mercado negro que se observan en otros lugares. Según una encuesta reciente de Gallup, el porcentaje de estadounidenses que dice que la corrupción en el gobierno está generalizada ha aumentado del 60 por ciento en 2006 al 89 por ciento en la actualidad.

El cinismo económico también está creciendo, especialmente entre los jóvenes. Uno de los aspectos más llamativos de la economía estadounidense actual es cómo el mercado laboral está empezando a reflejar el sistema de dos niveles, dividido por edades, que ha aquejado a países europeos como Italia, lo que obliga a los jóvenes a vivir más tiempo con sus padres o a salir del país en busca de mejores oportunidades de ascenso social.

El último informe de empleo de EE.UU., publicado a principios de setiembre, reveló que el desempleo era del 7.1 por ciento entre las personas de 20 a 24 años, en comparación con el 3.6 por ciento entre quienes tienen de 25 a 54 años y el 3 por ciento entre los mayores de 55 años. El desempleo juvenil en Italia es mucho más alto: un abrumador 20 por ciento. Pero las proporciones son similares: el desempleo entre los jóvenes es aproximadamente el doble que el de los trabajadores de mediana edad.

Parte de este problema del mercado laboral de dos niveles gira en torno a la edad, pero otra parte tiene que ver con quiénes son tus padres. Si eres una persona conectada, tienes oportunidades. Si eres una persona marginada, ya sea por raza o clase social, tienes menos. Como han demostrado académicos como Raj Chetty, EEUU se parece cada vez más a la Vieja Europa en estos días en términos de movilidad social: el lugar y la familia en que naces tienen un impacto desmesurado en cuánto prosperas o si llegas a prosperar.

Estas tendencias podrían verse amplificadas por la inteligencia artificial (IA), que, paradójicamente, parece favorecer no a los jóvenes nativos digitales, sino más bien a los trabajadores de más edad que cuentan con la experiencia sectorial necesaria para aprovechar la tecnología y no enfrentan el mismo riesgo de disrupción que quienes buscan empleos de nivel inicial. En un artículo publicado en setiembre, la Oficina del Censo estimó que los graduados en las áreas más expuestas a la IA sufrirían una disminución de cinco puntos porcentuales en la probabilidad de conseguir un primer empleo y unos ingresos un 13 por ciento más bajos que los de quienes se incorporen a sectores menos expuestos a la IA.

Aunque hay motivos para pensar que la tecnología podría beneficiar a los jóvenes en el futuro, a medida que se incorporen más rápidamente a los nuevos empleos y sectores que creará la IA, es probable que el resultado a corto plazo sea un mayor número de jóvenes descontentos.

El resultado de ello sería, a su vez, un aumento del populismo que ya es tan evidente en EEUU, Italia y muchos otros países europeos. Esto, a su vez, podría frenar el crecimiento, lo que pondría aún más en desventaja a los más jóvenes y a los más pobres, alimentando las divisiones políticas entre los de la generación de los baby boomers y los votantes más jóvenes, así como entre los centristas y los extremistas.

Italia, por supuesto, ha visto cómo este ciclo se repite muchas veces a lo largo de su larga historia, y en este momento está atravesando un momento más prometedor, con cifras más sólidas de exportación y empleo. EEUU apenas está comenzando a comprender lo que sucede cuando un imperio se derrumba bajo el peso de su propia economía política disfuncional.

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