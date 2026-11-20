Apple llevaba más de 40 años en el mercado antes de convertirse en la primera compañía en alcanzar una valoración bursátil de US$1 billón. Google lo logró en unos 20 años. En el caso de Anthropic , cuya valoración acaba de alcanzar los US$1.5 billones en su oferta pública inicial (OPI), sólo le ha tomado cinco.

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La extraordinaria rapidez de este ascenso pone de relieve no sólo la celeridad con la que el valor se ha desplazado hacia la inteligencia artificial (IA) generativa, sino también lo poco probado que sigue siendo este negocio a medida que avanza hacia un despliegue más amplio de los servicios de IA. No está claro en qué parte de la cadena de suministro de la IA se obtendrán las mayores ganancias, ni cuán sostenibles serán esos márgenes.

Para Anthropic, eso se traduce en dos preguntas fundamentales que dominarán el debate durante sus primeros trimestres como compañía que cotiza en bolsa. ¿Se mantendrá el precio que cobra por token, el cual es la unidad básica de producción de sus modelos? ¿Y cuánto tendrá que pagar por la capacidad de procesamiento necesaria para producir esos tokens?

Las rápidas mejoras en la IA de pesos abiertos —la cual los usuarios pueden personalizar y ejecutar en su propio hardware— han sido una de las grandes noticias de este año. Sin embargo, la economía de 'frontera de la IA' en la que se encuentra Anthropic se ha mantenido firme, al menos por ahora. Eso ha quedado claro por el hecho de que más del 80 por ciento de los ingresos de la compañía provienen de modelos lanzados en los últimos seis meses.

Basta con observar hacia dónde fluyen los dólares. En términos de puro volumen, los modelos de pesos abiertos ahora representan el 19% del uso empresarial de la IA, frente al 11% de hace un año, según un reciente informe de Menlo Ventures. Sin embargo, si se mide en términos de gasto, la proporción de los modelos de pesos abiertos cayó del 6% al 4%. La misma tendencia se observó en los modelos “cerrados” más antiguos, ya que Anthropic y sus competidores drásticamente redujeron los precios de todas sus tecnologías, excepto de las más recientes.

Por ahora, todo esto significa que la IA de vanguardia es más dominante económicamente que nunca. A pesar de que el uso de los modelos más baratos se ha disparado, la proporción del gasto destinado a los modelos de vanguardia ha saltado al 63%, desde solamente el 35% del año anterior, estima Menlo Ventures.

Miembros del consejo de administración de Anthropic en el Nasdaq MarketSite, antes de su esperada salida a bolsa en la ciudad de Nueva York el 19 de noviembre de 2026. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Que esta tendencia se mantenga o no será clave para determinar si Anthropic logra justificar su ambiciosa OPI. A principios de este mes, por ejemplo, la compañía redujo el precio de su más reciente modelo Fable en un 20%, apenas dos meses después del último lanzamiento. Eso podría parecer preocupante, sobre todo porque ocurrió sólo un día antes del lanzamiento oficial de Gemini 4 Carbon de Google, el cual había registrado sólidos resultados de desempeño y se estaba ofreciendo a un precio reducido durante un período inicial.

Sin embargo, una reducción controlada de los precios a medida que los modelos comienzan a quedar obsoletos podría ser un arma competitiva, siempre y cuando vaya acompañada de reducciones similares en los costos de operación de esos modelos. Wall Street analizará minuciosamente si Anthropic puede aprovechar estas curvas de precios y costos a su favor.

A más largo plazo, esto no responde a la pregunta de si Anthropic podrá construir 'barreras defensivas' alrededor de su negocio. Los costos de cambio entre modelos de IA son bajos. Además, algunos de los principales competidores de Anthropic son empresas integradas verticalmente que cuentan con su propia infraestructura de centros de datos y aplicaciones de IA, así como con sus propios modelos. Es posible que a estas compañías les convenga una guerra de precios en el ámbito de los modelos si pueden obtener sus beneficios de otras fuentes.

Los nuevos propietarios de Anthropic en Wall Street en los próximos trimestres buscarán evidencia de que la empresa está comenzando a implementar nuevas medidas de defensa. Una parte de ello involucrará la construcción de su propia infraestructura, el arrendamiento de chips y su gestión en centros de datos bajo su control. Ésa será la única forma de tomar el control de su insumo más importante —la potencia informática de IA— y liberarse del alto costo de comprar en un mercado con capacidad limitada.

Otra cosa que Anthropic necesita desarrollar es un equipo de ventas. Por ahora, el 44% de sus ventas proviene de los mercados operados por las principales compañías de servicios en la nube. Eso no sólo erosiona sus ingresos, sino que la deja dependiente de un pequeño grupo de compañías que, además, son sus competidoras.

Sin embargo, por encima de todo, Anthropic necesita convertirse en una plataforma tecnológica empresarial integral. Eso implicará vender sus propias aplicaciones y servicios, en lugar de que su IA se use únicamente como un componente de los servicios de otras compañías tecnológicas. La mitad de los principales clientes de IA de Anthropic ya pagan por al menos una de sus aplicaciones.

Nada de esto sucederá de la noche a la mañana. A medida que se vaya consolidando, Anthropic comenzará a avanzar al ritmo más lento propio de una compañía de tecnología empresarial. Se necesita tiempo para desarrollar la infraestructura y contar con el personal adecuado. Los clientes deben validar la nueva tecnología antes de integrarla en el núcleo de sus operaciones. Pero, con una OPI que batió récords ya superada, Anthropic está lista para el siguiente capítulo.

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