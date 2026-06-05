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    El Mundial de fútbol desata una batalla entre las casas de apuestas y los mercados de predicción

    Las empresas de apuestas lanzan nuevas funciones para evitar que los mercados de predicción se inmiscuyan en el lucrativo negocio de las apuestas futbolísticas

    El jugador argentino Lionel Messi aparece en un cartel publicitario de la Copa Mundial de la FIFA en LA Live, en el centro de Los Ángeles, California, el 3 de junio de 2026.

    El jugador argentino Lionel Messi aparece en un cartel publicitario de la Copa Mundial de la FIFA en LA Live, en el centro de Los Ángeles, California, el 3 de junio de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/CHRIS TORRES
    Búsqueda | Stephanie Stacey
    Por Stephanie Stacey
    Corresponsal de la industria del ocio

    Las empresas de apuestas en línea están lanzando novedosas apuestas en vivo —o durante el juego— y atrayendo a los apostadores con promociones de cara al Mundial, en su lucha por evitar que los mercados de predicción se inmiscuyan en la “mayor oportunidad de apuestas” de la historia.

    La Copa del Mundo de 2026, que arranca el 11 de junio, es un torneo ampliado a 48 equipos que se llevará a cabo en Estados Unidos (EE.UU.), Canadá y México. Constará de 104 partidos a lo largo de 39 días, en comparación con los 64 partidos de la edición anterior hace cuatro años.

    En una entrevista, el director ejecutivo de Flutter, Peter Jackson, elogió el torneo como la “mayor oportunidad de apuestas que hayamos visto jamás”, mientras que Jason Robins, jefe de la casa de apuestas rival DraftKings, dijo que era “un punto focal enorme para la captación de clientes”.

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    Pero este Mundial es el primero que se celebrará desde que los operadores de mercados de predicción Polymarket y Kalshi irrumpieron con fuerza en los mercados mundiales de apuestas.

    Luis-Diaz
    Davinson Sánchez y Luis Díaz (atrás) celebran un gol en un partido amistoso entre Colombia y Costa Rica previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia).

    Davinson Sánchez y Luis Díaz (atrás) celebran un gol en un partido amistoso entre Colombia y Costa Rica previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia).

    Los dos mayores operadores de mercados de predicción obtienen ahora la mayor parte de sus ingresos de las apuestas deportivas.

    Las apuestas sobre el ganador de la próxima Copa del Mundo ya se encuentran entre las más grandes registradas en los mercados de predicción, con un valor total de los contratos comprados y vendidos sobre el vencedor de hasta US$1.5 mil millones en Polymarket hasta el momento.

    La rápida expansión de la popularidad de estas plataformas, que pueden eludir las prohibiciones estatales sobre las apuestas deportivas en EE.UU. al considerarse mercados de derivados, está ejerciendo presión sobre las empresas de apuestas tradicionales para que capten y retengan clientes.

    SkyBet
    Aplicación de SkyBet: los apostadores podrán realizar apuestas en directo durante las tandas de penales del Mundial.

    Aplicación de SkyBet: los apostadores podrán realizar apuestas en directo durante las tandas de penales del Mundial.

    Para algunas de sus marcas, Flutter Entertainment —propietaria de Paddy Power y FanDuel, entre otras empresas de apuestas— planea introducir una nueva interfaz gamificada de cara a la Copa del Mundo que permitirá que los apostadores puedan realizar apuestas en vivo sobre en qué zona de la portería ejecutarán sus penales los jugadores.

    El grupo también está expandiendo las promociones para las lucrativas apuestas de múltiples selecciones —conocidas como “acumuladores” en el Reino Unido y “parlays” o apuestas combinadas en EE.UU.— que ofrecen un gran pago si una serie de apuestas resulta ganadora.

    Pero los mercados de predicción ahora facilitan cada vez más su propia versión de las apuestas combinadas, conocidas como “combos”, lo que aumenta el temor de que capten cuota de mercado en uno de los segmentos más rentables de la industria.

    Con la intención de atraer a clientes en EE.UU., Flutter también ofrecerá mercados de 120 minutos que incluyen tiempo extra y dividen los partidos en intervalos más cortos de “microapuestas”, una característica popular en las apuestas de fútbol americano y basket.

    Brasil-Rayan
    Rayan de Brasil celebra un gol en un partido amistoso previo al Mundial 2026 entre Brasil y Panamá en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil).

    Rayan de Brasil celebra un gol en un partido amistoso previo al Mundial 2026 entre Brasil y Panamá en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro (Brasil).

    DraftKings, por su parte, ha lanzado una versión en español de su producto a tiempo para el Mundial. DraftKings y FanDuel ahora también ofrecen mercados de predicción en sus propias plataformas, utilizando datos de geolocalización para garantizar que las aplicaciones funcionen incluso en estados estadounidenses que prohíben las apuestas deportivas.

    Adam Greenblatt, director ejecutivo de BetMGM, argumentó en un reporte de ganancias en abril que la capacidad de ofrecer ofertas especiales y recompensas, como apuestas gratuitas, forma parte de la "experiencia de producto" superior que ofrecen las apuestas deportivas en línea en comparación con los mercados de predicción.

    Pero algunos ejecutivos de la industria temen que la intensificación de la lucha por los clientes pueda resultar contraproducente para las empresas de apuestas.

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    Las empresas de apuestas se desploman ante la amenaza del mercado de predicciones.

    Las empresas de apuestas se desploman ante la amenaza del mercado de predicciones.

    “Históricamente, ha habido mucho en despilfarro de gastos en marketing en la industria en torno a la Copa del Mundo porque se considera una gran oportunidad para la captación de clientes”, dijo un ejecutivo de una importante empresa de apuestas en línea. Anticiparon que la tendencia podría exacerbarse esta vez “porque todos están muy preocupados por los mercados de predicción”.

    Aunque la ampliación de la Copa del Mundo ofrece más oportunidades para las apuestas, también podría complicar la capacidad de las casas de apuestas para establecer probabilidades de apostar rentables, debido en parte a la escasez de datos de rendimiento de algunos países. Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán debutan en la Copa del Mundo.

    La directora de Entain, Stella David, advirtió en una actualización de resultados en marzo que, aunque la Copa del Mundo sería “excelente para los volúmenes”, el formato ampliado del torneo podría dar lugar a “márgenes muy fluctuantes porque habrá partidos con muchos goles y resultados desiguales”.

    Jackson dijo que, como “persona profundamente patriota”, esperaba que ganara Inglaterra. Sin embargo, admitió que a Flutter ese resultado podría salirle caro.

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