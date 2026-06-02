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    El jefe del fútbol argentino se enfrenta a Javier Milei antes del Mundial

    El mandatario y el exdirigente sindical Claudio Tapia batallan mientras la selección nacional se prepara para defender el título

    Claudio Chiqui Tapia.

    Claudio Chiqui Tapia.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Ciara Nugent
    Por Ciara Nugent
    Corresponsal del Cono Sur

    El máximo dirigente del fútbol argentino tiene mucho más en riesgo en el Mundial 2026 que mantener el estatus del país como actual campeón.

    Un sólido desempeño por parte de Argentina también fortalecería la posición de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una prolongada disputa política con Javier Milei, el presidente del país.

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    La rivalidad entre ambos hombres se ha extendido a los tribunales este año, con una oleada de investigaciones judiciales sobre corrupción entre los dirigentes del fútbol argentino, conforme la selección nacional se prepara para viajar a Estados Unidos para el torneo.

    “Argentina llega a la Copa Mundial con unas expectativas internacionales increíblemente altas, pero, en casa, todo lo que está sucediendo con la asociación de fútbol es un completo desastre”, comentó Mariano Hamilton, periodista deportivo en Buenos Aires.

    Tapia, quien se convirtió en presidente de la AFA en 2017, es un exdirigente del Sindicato de Choferes de Camiones de Argentina y tiene profundos vínculos con el peronismo, el movimiento de izquierda que constituye la principal oposición de Milei.

    Tapia-AFA
    Claudio Tapia tras ser elegido presidente de la AFA, marzo de 2017.

    Claudio Tapia tras ser elegido presidente de la AFA, marzo de 2017.

    El enfrentamiento con Milei comenzó poco después de que él asumió el cargo en diciembre de 2023, cuando emitió un decreto ejecutivo que les habría permitido a los clubes de fútbol sin fines de lucro de Argentina convertirse en compañías privadas, como es común en muchos otros países.

    La AFA ganó una demanda para bloquear el cambio. Desde entonces, los esfuerzos por atraer inversionistas privados al fútbol argentino se han estancado, y la batalla entre Milei y Tapia se ha intensificado.

    El gobierno declaró “inválida” la reelección de Tapia como presidente de la AFA en 2024, y Milei comparó el proceso electoral con las fraudulentas elecciones de Venezuela bajo el mandato del ahora derrocado líder Nicolás Maduro. Un tribunal federal anuló la resolución del gobierno.

    En diciembre, Patricia Bullrich, senadora por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, denunció a Tapia ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntas violaciones éticas. Ella escribió en X: “Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino“.

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    Mientras tanto, en marzo, un tribunal de Buenos Aires acusó a Tapia y a altos funcionarios de la AFA de evasión fiscal en un caso presentado por las autoridades tributarias argentinas. Los fiscales han iniciado media docena de investigaciones adicionales.

    Debido a las investigaciones, Tapia se vio obligado a solicitar permiso judicial para viajar a los partidos de la Copa Mundial.

    Numerosos comentaristas acusan a Tapia de replicar el estilo de gestión autoritario y opaco de su predecesor, Julio Grondona, quien dirigió la AFA durante 35 años.

    La estructura inusualmente grande de la liga argentina, con 30 equipos, ha reforzado el apoyo a Tapia entre los clubes más pequeños. Pero dos tercios de los aficionados creen que los árbitros y los organizadores de los torneos habitualmente favorecen a los equipos preferidos de Tapia, según la encuestadora Isasi/Burdman.

    Los críticos afirman que la magnitud de la liga, sumada a los cambios impredecibles en el calendario de partidos, ha dado lugar a una experiencia caótica para los aficionados, mientras que las restricciones a la inversión privada han provocado la fuga de los mejores talentos al extranjero.

    Una encuesta realizada en diciembre por la consultora CB Consultora reveló que el 65.8% de los encuestados desaprobaba la gestión de Tapia.

    Tapia ha ignorado los ataques e insiste en que el gobierno no tiene forma de destituirlo antes de que termine su mandato en 2028. “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más”, dijo él en noviembre. “No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”.

    Milei-Infantino
    Milei posa con una camiseta argentina regalada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

    Milei posa con una camiseta argentina regalada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

    Tapia también cuenta con importantes aliados. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la cual tiene una estricta política contra la injerencia de los gobiernos nacionales en el fútbol, ha manifestado su apoyo al nombrar a Tapia miembro de su Consejo de 37 miembros el año pasado.

    Algunos analistas creen que el capitán de la selección nacional, Lionel Messi, también se pondría del lado de Tapia si se viera obligado a hacerlo, aunque durante mucho tiempo ha evitado inmiscuirse en la política argentina.

    Tapia incluso ha establecido contacto con el aliado de Milei, el presidente estadounidense Donald Trump, al asistir en diciembre a una cena privada en el complejo Mar-a-Lago en Florida, propiedad del presidente estadounidense, celebrada en honor del activista político Charlie Kirk.

    La AFA no respondió a una solicitud de comentarios, pero, en una declaración anterior, la asociación defendió su modelo, el cual, según dijo, mantenía al fútbol argentino “verdaderamente competitivo” en comparación con otros países.

    El éxito internacional de Argentina en los últimos años ha atenuado la frustración con el liderazgo de Tapia. En 2022, cuatro millones de personas —casi una décima parte de la población del país— salieron a las calles de Buenos Aires para darle la bienvenida a la selección tras su primer título de la Copa Mundial en cuatro décadas, bajo la dirección de un entrenador elegido por el presidente de la AFA.

    Messi-Argentina
    Juan Musso, Lionel Messi, Emiliano Mart&iacute;nez y Ger&oacute;nimo Rulli de Argentina observando el primer entrenamiento de la Selecci&oacute;n Argentina en Kansas City, 1 de junio de 2026.

    Juan Musso, Lionel Messi, Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli de Argentina observando el primer entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City, 1 de junio de 2026.

    La selección nacional también ganó los títulos de la Copa América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022, también llamada la Copa de Naciones Europa-Sudamérica.

    El desempeño de la selección en el Mundial de este verano podría determinar si la presión sobre Tapia aumenta o se disipa.

    “Si somos campeones del mundo, te das cuenta de que nada de este rollo institucional importa”, dijo Tomás Aguilar, hincha del Club Atlético Independiente de la ciudad de Avellaneda. “Los argentinos somos así por naturaleza”.

    En parte debido al éxito de la selección nacional, los esfuerzos de Milei por generar un impulso popular contra Tapia “han sido un fracaso”, dijo Lucas Romero, director de la consultora política Synopsis. “Los detractores acérrimos de Tapia suelen ser, de todos modos, votantes de Milei. No se trata de algo que abarque a toda la sociedad y que le vaya a ganar más apoyo”.

    A medida que se acerca la Copa Mundial, Milei ha suspendido sus críticas públicas a Tapia. “Otra victoria seguramente pondría fin al conflicto”, agregó Romero. “Nadie quiere pelearse con alguien que acaba de llevar a Argentina a obtener dos títulos de Copa Mundial”.

    Belgrano-Cordoba
    Jugadores de Belgrano celebran con el trofeo de campe&oacute;n tras ganar el domingo 24 de mayo de 2026, la final de la Liga Argentina entre River Plate y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes en C&oacute;rdoba (Argentina).

    Jugadores de Belgrano celebran con el trofeo de campeón tras ganar el domingo 24 de mayo de 2026, la final de la Liga Argentina entre River Plate y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba (Argentina).

    Daniel Roque Vítolo, quien hasta marzo encabezaba la Inspección General de Justicia (IGJ) —entidad que lideró la investigación de los registros financieros de la AFA—, le declaró al Financial Times (FT) que, si bien una victoria de Argentina en el Mundial no implicaría necesariamente que el gobierno desestimaría los casos relacionados con la AFA, las investigaciones se volverían “más lentas, sin tanta dedicación”.

    Sin embargo, un funcionario del Ministerio de Justicia aseguró que el gobierno “no tiene ningún interés en relajar el escrutinio” sobre la AFA.

    Por su parte, Ezequiel Fernández Moores, un veterano periodista deportivo argentino, señaló que un resultado negativo en el torneo —por ejemplo, no llegar a cuartos de final— reavivaría la batalla de Milei contra Tapia.

    “Tapia perdería fuerza, y entonces el gobierno, el Ministerio de Justicia y los medios de comunicación se le echarían todos encima”, dijo él. “Por otro lado, una actuación muy buena dificultaría mucho más actuar en su contra. Ya veremos si el balón entra en la portería”.

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