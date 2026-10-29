Francia parece ingobernable... y la situación va a empeorar

Vivo en París , cerca de la Place de la République, así que el sábado, 17 de octubre fue un día muy intenso. Pasé la tarde entre los estudiantes de bachillerato que se manifestaban con sus pancartas revolucionarias de cartón. Hacia las 6 de la tarde, una multitud diferente ocupaba las calles. Nuestro patio apestaba a gas lacrimógeno de la policía. Afuera, el bulevar estaba lleno de “casseurs”, o alborotadores, un grupo de vándalos que históricamente acompaña a las manifestaciones francesas. Vi a unos adolescentes romper las persianas del supermercado de enfrente y saquearlo, sobre todo en busca de cosas que ni siquiera querían. Un chico salió vitoreando con una caja de agua mineral Volvic. Otros lanzaban paquetes de papas fritas. Un alborotador de más "categoría" salió tambaleándose con los brazos llenos de botellas de licor. No se veía a la policía por ningún lado.

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Pensé en intervenir para defender el supermercado como una fuerza de orden de un solo hombre, pero decidí no hacerlo. Con mis vecinos acobardados adentro, yo era la única persona de mediana edad en la calle. Como no llevaba ropa deportiva ni sudadera con capucha, parecía sospechoso. Un chico me sugirió, irónicamente, que llamara a la policía. En lugar de eso, volví a subir a mi departamento y pasé la noche escuchando el estallido de vidrios.

En mis 25 años en París, nunca había visto tal desorden público, ni una política tan extrema e intransigente. Las encuestas predicen que la líder de extrema derecha Marine Le Pen —impulsada por el caos del sábado— será elegida presidenta el 2 de mayo , a pesar de que podría tener que hacer campaña con una tobillera electrónica tras haber sido condenada por malversación de fondos del Parlamento Europeo. Sería la primera vez desde 1945 que la extrema derecha llegara al poder en alguno de los tres grandes países de Europa: Alemania, Francia o el Reino Unido. Podría enfrentar una crisis financiera: el déficit presupuestario anual de Francia lleva años estancado en alrededor del 5 por ciento, los costos de endeudamiento han alcanzado máximos de 24 años y no se vislumbra ninguna solución política. ¿Cómo llegó Francia al borde de la ingobernabilidad y hacia dónde podría dirigirse?

En Francia, la primera pregunta que hay que hacerse sobre una acción revolucionaria es siempre: ¿es esto real o sólo teatro? A los franceses se les inculca el respeto y la recreación de sus levantamientos del pasado. Alexis de Tocqueville, al describir una violencia aún peor en barrios muy similares en 1848, escribió: “Aquí vuelve a comenzar la Revolución Francesa, pues siempre es la misma”. Los jóvenes manifestantes del sábado rindieron homenaje a sus antepasados. “Sé joven y cállate”, decía una pancarta, reutilizando el eslogan irónico de 1968. Corearon el eslogan italiano de la década de 1920, “Siamo tutti antifascisti” (Todos somos antifascistas), y “Decapitamos a Luis XVI, vamos a volver a empezar, Macron“. Más allá de todo lo demás, se estaban divirtiendo. Es fácil burlarse de quienes grabaron las protestas y la violencia del sábado, pero todas las revoluciones francesas pretenden ser, en parte, espectáculos.

Los franceses suelen hablar de manera radical, pero actúan de forma conservadora. Es un país donde el 57% de la población es propietario de su vivienda, y mucha gente pasa la vida esperando con ansias la jubilación. Dependen del Estado. Quieren que funcione. El lenguaje revolucionario es, en parte, sólo un guiño a la herencia francesa. Incluso muchos de los votantes que respaldaron a los radicales en elecciones pasadas deseaban en silencio que ganara un tecnócrata con exceso de estudios. Así podrían pasar cinco años protestando en su contra. La “revolución” de 1968 culminó con la elección del centrista de derecha Georges Pompidou, producto de la École Normale Supérieure.

Pero lo ocurrido el sábado escenificó una nueva configuración política en Francia, en la que los tecnócratas, con Emmanuel Macron como su máxima personificación, corren el riesgo de ser expulsados del escenario.

Un manifestante vestido con un traje de época permanece de pie durante una protesta contra el “alto costo de la vida”, en París, el 17 de octubre de 2026. Kiran RIDLEY / AFP

Los estudiantes de secundaria llevaban semanas protestando contra las fallas en el sistema educativo francés. El sábado, la mayoría de los manifestantes representaban a la extrema izquierda. Le pedían al Estado endeudado que gastara más. “No tenemos los medios: mentiroso”, se burlaba una pancarta. Su blanco favorito, además de Macron, era la policía: “¡Todos odian a la policía!” El líder de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon es quien respalda a los manifestantes, e intenta apropiarse del movimiento callejero ahora que los sindicatos ya no lo controlan. Actualmente cuenta con un apoyo de alrededor del 17% en las encuestas para la primera ronda de las elecciones presidenciales de la próxima primavera, y podría llegar a la segunda vuelta contra Le Pen.

Los manifestantes apenas se refirieron a ella, actuando como si no existiera. Lo mismo hizo el pequeño grupo de miembros del “Bloque Negro” de “extrema izquierda”, que acuden a las manifestaciones para atacar al Estado. Es posible que uno de ellos haya ayudado a incendiar el hermoso ayuntamiento de Limoges.

La gran mayoría de los “vándalos” son jóvenes en gran medida apolíticos, muchos de origen inmigrante, pero nacidos en Francia, que buscan emociones de machismo. Éstos no eran los “extremistas islámicos” de los que habló esta semana el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Aun así, le hicieron el trabajo a Le Pen: su vandalismo descarado brindó un cuadro del desorden sobre el que ella siempre ha advertido. Así que la figura más destacada de la escena política francesa observó el sábado desde las alturas, preparándose para presentarse como la mujer fuerte que restablecería el orden. Tanto ella como Donald Trump han aprovechado los disturbios para atacar la inmigración.

En el centro del escenario, el Estado de Macron logró parecer a la vez represivo y débil. La policía antidisturbios francesa utiliza habitualmente gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y lanzadores de balas de goma, incluso contra escolares pacíficos. La política parece consistir en hacer todo menos matar; los dos últimos disturbios importantes en Francia, en 2005 y 2023, estallaron después de que murieran jóvenes en enfrentamientos con la policía. Sin embargo, el sábado, mientras los vándalos se desataban, los desesperados dueños de tiendas que llamaban a la policía no recibieron ayuda.

Emmanuel Macron habla con la prensa durante un foro de inversores, el 21 de octubre de 2026. Benoit Tessier / Pool/AFP

Macron luce tan ineficaz como su policía. Es difícil decir ahora qué ha logrado en casi una década en el poder: el crecimiento económico de Francia ha sido anémico, como de costumbre, y su mayor logro, una modesta elevación de la edad de jubilación de 62 a 64 años, quedó posteriormente congelado ante la oposición que suscitó. Su índice de aprobación ha alcanzado un mínimo histórico del 15%, según la encuestadora Ipsos Bva.

Francia parece actualmente ingobernable desde el punto de vista económico. El gobierno ha tenido dificultades incluso para aprobar presupuestos desde que Macron perdió su mayoría parlamentaria en 2024. Su primer ministro, Sébastien Lecornu, se ha autodenominado “el primer ministro más débil de la Quinta República”.

Los déficits de Francia están dando lugar a una crisis que se va gestando lentamente. La deuda pública, que representa el 120% del producto interno bruto (PIB), sería manejable si el parlamento pudiera ponerse de acuerdo para comenzar a reducir el déficit. Jean Tirole, de la Escuela de Economía de Toulouse y ganador del Premio Nobel de Economía en 2014, dice: “Creo que lo que preocupa a los mercados financieros es el hecho de que no está pasando nada”. Contrasta la situación de Francia con la de Grecia durante su crisis de deuda de la década de 2010: “Los griegos, en algún momento, se dieron cuenta de que las cosas estaban muy mal. Me temo que nosotros no estamos en esa etapa”. El apoyo popular a los presupuestos equilibrados parece débil. El gasto público representa el 57.3% del PIB, una de las proporciones más altas del mundo occidental, empatada con la de Finlandia, y Tirole señala que, incluso con déficits del 5 por ciento, muchos acusan a Macron de “austeridad”.

Hay otra presencia en el escenario político francés, que por lo general sólo se vislumbra entre las sombras: Rusia. La Unidad 61240 de los servicios de seguridad rusos FSB espía a Francia y con frecuencia lanza ciberataques. Los rusos también difunden información errónea sobre todo tipo de temas, desde una supuesta plaga de chinches hasta noticias falsas sobre candidatos centristas. Las elecciones presidenciales francesas mantendrán ocupada a Moscú. Pero Rusia apenas necesita echar más leña al fuego en Francia, dada la cantidad de noticias falsas y teorías de conspiración que Francia genera por sí misma.

Los franceses han sido durante mucho tiempo los campeones mundiales del pesimismo en las encuestas, pero el último estudio de Odoxa registró un nuevo récord: el 90% se muestra pesimista sobre el futuro económico de Francia. Quizás por fin estén listos para apostar por el radicalismo. Las casas de apuestas dan a Le Pen como clara favorita para convertirse en presidenta.

Es un giro bastante notable para un partido que durante mucho tiempo tuvo un aire a Vichy. El Frente Nacional fue fundado en 1972 por el padre de Le Pen, Jean-Marie —condenado en repetidas ocasiones por negar el Holocausto e incitar al odio racial— junto con hombres como Pierre Bousquet, un exmiembro de la división francesa Carlomagno de las Waffen-SS que defendió la cancillería de Hitler en Berlín en 1945. Le Pen padre dirigió el partido hasta 2011, pero siempre fue considerado un extremista inelegible, conocido como “el diablo de la República”.

Su hija lo reemplazó como líder y, más tarde, lo expulsó del partido y cambió su nombre a Rassemblement National (RN). Ha llevado a cabo una exitosa campaña de la llamada “dédiabolisation” —desdemonización— para borrar el estigma asociado con Vichy. Mientras que su padre admiraba al líder de Vichy, el mariscal Pétain, ella honra a De Gaulle. Ha eliminado el antisemitismo de los comunicados del partido, aunque sigue apareciendo de manera no oficial. Los escándalos neonazis afectan regularmente a figuras menores del RN, incluyendo una candidata al Parlamento en 2024 que se retiró después de que apareció en redes sociales una fotografía de ella con una gorra nazi.

Le Pen ataca a los musulmanes y a los inmigrantes que no son de raza blanca, no a los judíos. El historiador británico Julian Jackson, autor de la biografía de De Gaulle que inspiró la película biográfica La Bataille de Gaulle, vista este verano por millones de franceses, dice: "El distanciamiento de Vichy no significa que se hayan distanciado de la forma de nacionalismo — de la cual Vichy fue un ejemplo — que yo calificaría, en términos generales, de excluyente, xenófoba y encerrada en sí misma. El lenguaje que utilizan sobre los inmigrantes y los musulmanes es muy similar a la forma en que la extrema derecha de la década de 1930 hablaba de los judíos. Simplemente se cambia “judío” por “musulmán”.

Algunos aún consideran al RN como el “demonio de la República”. Pero ahora hay demonios rivales. Mélenchon tiene ese estatus para la mayoría en el centro y la extrema derecha, y Macron para la extrema izquierda y la extrema derecha. Esto empaña la imagen de todos los que están asociados con el proyecto de Macron. Hasta hace poco, la mayor esperanza del centro amplio para derrotar a Le Pen era el ex primer ministro de Macron, Édouard Philippe. Pero en las encuestas tiene alrededor del 15%.

Por ahora, la pregunta es cómo gobernaría la presidenta Le Pen. Muchos predicen una “melonización”: que, ante las realidades del poder, Le Pen se moderará, al igual que la primera ministra italiana Giorgia Meloni, supuestamente de extrema derecha. Pero Marion Van Renterghem, autora del nuevo libro Femmes extrêmes, sobre Meloni, Le Pen y la líder de la extrema derecha alemana Alice Weidel, destaca las diferencias entre Francia e Italia. Van Renterghem afirma que el presidente italiano Sergio Mattarella, un moderado de orientación internacionalista que puede provocar la caída del gobierno, “limita las aspiraciones y el discurso de Meloni. También se ve limitada por la necesidad de mantener unida a la coalición. Y Meloni está profundamente comprometida con la alianza atlántica”.

Más fundamentalmente, señala Van Renterghem, Italia no tiene un pasado como potencia mundial. Francia sí. Y Le Pen, al igual que De Gaulle, se sitúa en esa tradición. Se distanciará de lo que queda de la alianza occidental.

Eso significa, en primer lugar, abandonar el apoyo europeo a Ucrania. Le Pen dice que suspenderá la ayuda financiera francesa a Kiev en un plazo de seis meses tras su llegada al poder, porque Francia no puede permitírsela. “La cosa más honesta que hacer con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski es, de hecho, advertirle que, no podemos hacer más”, le dijo este mes al Financial Times (FT).

Le Pen tiene un pasado putinista. Después de apoyar la invasión rusa de Crimea en 2014, el banco First Czech-Russian le prestó al partido €11 millones. Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, en el período previo a las elecciones presidenciales de Francia, tuvo que desechar 1.2 millones de folletos electorales en los que aparecía dándose la mano con Vladimir Putin. Probablemente sea irrelevante si todavía apoya a Putin, dice Fieschi. “No importa en el sentido de que no hace falta ser pro-Putin para decidir que no quieres gastar ni un centavo más en Ucrania y que no te importa. No es tu guerra. No es tu Europa”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre del G7. AFP

Europa es otro punto de división entre Meloni y Le Pen. Meloni se ha mostrado proeuropea en gran medida porque la Unión Europea (UE) le ha otorgado y prestado a Italia €166 mil millones de su fondo Next Generation, señala Fieschi. Por el contrario, Francia es el segundo mayor contribuyente neto de la UE. Le Pen quiere recortar sus pagos, limitar los poderes de la Comisión Europea e impulsar al Banco Central Europeo a financiar préstamos a gran escala. “Si lees la autobiografía de Le Pen, se nota un verdadero rechazo hacia la UE”, dice Van Renterghem.

Le Pen también buscará el conflicto con los musulmanes franceses, otros inmigrantes e incluso con los ciudadanos franceses de origen inmigrante. La inmigración es el tema central e histórico de su partido. Tiene previsto organizar un referéndum sobre la modificación de la Constitución para otorgarles a los ciudadanos franceses “preferencia nacional” en materia de vivienda social, asistencia social y empleos públicos. (Esto infringiría la legislación europea).

Francia ya prohíbe el hiyab para las niñas en la escuela; Le Pen quiere prohibirlo también para las mujeres adultas en lugares públicos. Esto hace temer que la policía patrulle las calles y ordene a las mujeres quitarse el velo. Es posible que a muchos policías les entusiasme la idea. La institución de sondeos Sciences Po Cevipof estimó que el 67% de los soldados y policías votaron por el RN en la segunda vuelta de las elecciones legislativas de 2024.

¿Buscará Le Pen también un enfrentamiento con los mercados financieros? Quizás ni siquiera ella lo sepa. “No entiende nada sobre economía”, resopla Aghion.

Sus posiciones económicas parecen contradictorias. Este mes, de repente mostrándose extremadamente seria respecto a la deuda, propuso celebrar un referéndum sobre una “regla de oro” que obligaría al parlamento a aprobar únicamente presupuestos compatibles con la reducción de la proporción de la deuda pública respecto del PIB. Al mismo tiempo, promueve algunos recortes de impuestos y aumentos del gasto. Incluso si quisiera reducir el gasto, ella, al igual que Macron, podría descubrir que le resultará imposible conseguir que la Asamblea Nacional lo apruebe. (Probablemente no controlaría el parlamento.) Mélenchon y la calle podrían enfrentarse a ella tal como lo hacen con Macron.

Se observa un incendio con la Torre Eiffel de fondo durante una manifestación en protesta por el “alto costo de vida” en París, 17 de octubre de 2026. GUILLAUME SALIGOT / AFP

Avanzar hacia un presupuesto equilibrado sería doloroso para Francia, pero sería la mejor opción, afirma Tirole. Seguir con déficits elevados conlleva el riesgo de una crisis financiera. Ése suele ser el momento en que los partidos políticos y los ciudadanos asumen la realidad y aceptan los recortes. En 2015, Grecia recibió un tercer rescate del Mecanismo Europeo de Estabilidad que impuso un duro ajuste fiscal.

Sin embargo, existe una tercera vía: Francia podría convertirse en Argentina. Eso significaría entrar en mora y elegir gobiernos nacionalistas que luchen contra los mercados. Algunos votantes franceses parecen tentados a seguir ese camino.

Tirole dice: “Si siguiéramos el camino de Argentina, perderíamos a Europa. Tendríamos que abandonar la eurozona y volver al franco. Según los tratados europeos, el incumplimiento de la deuda no está permitido. Y simplemente no veo a Alemania diciendo: 'Está bien, vamos a ayudar a Francia a seguir teniendo déficits y a sus ciudadanos a jubilarse a los 62 años'”.Escribo esto mientras un helicóptero de vigilancia sobrevuela mi barrio. El supermercado de enfrente sigue tapiado y cerrado. Para las manifestaciones del sábado, el gobierno está desplegando tropas militares. Pero lo que se avecina el próximo año podría hacer que el 2026 parezca un año tranquilo.

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