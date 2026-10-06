La dinastía Bolsonaro de Brasil se acerca a un espectacular regreso

Flávio Bolsonaro está a un paso de orquestar un excepcional regreso familiar después de que la primera ronda de las elecciones presidenciales en Brasil lo convirtió en el gran favorito para ganar a finales de este mes.

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Hace poco más de un año, su padre, Jair Bolsonaro — expresidente y líder del movimiento populista de extrema derecha de Brasil — fue encarcelado por planear un golpe de Estado para anular su derrota electoral de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva, el veterano político de izquierda.

Pero a pesar de una campaña plagada de escándalos y una disputa pública dentro de la familia, Flávio Bolsonaro desafió las encuestas y ganó la primera vuelta, lo que lo deja en una ventajosa posición para ganar una segunda vuelta contra Lula el 25 de octubre.

El Cero Uno Padre de familia, evangélico y heredero de una dinastía: quién es Flávio Bolsonaro

Bolsonaro hijo, quien es senador por Río de Janeiro, obtuvo el 47 por ciento de los votos, mientras que Lula recibió el 45.2 por ciento.

Aprovechando una ola política en toda la región que ha favorecido a los candidatos de derecha y se ha mostrado hostil hacia los que están en funciones, Bolsonaro, de 45 años, declaró el domingo por la noche que era "el fin de una era" para el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

Si el joven Bolsonaro sale victorioso el 25 de octubre, el país más grande de Latinoamérica estará liderado por un aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, en un momento en que Washington busca imponer una mayor influencia en la región.

SILVIO AVILA / AFP

Esto también podría traer consigo la posibilidad de una seria crisis institucional, ya que Bolsonaro ha prometido intentar liberar a su padre de lo que sus aliados denuncian como persecución política. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por el Supremo Tribunal Federal (STF) por planear un golpe de Estado.

Los analistas señalaron que el buen desempeño de Bolsonaro, a pesar de una campaña con algunos tropiezos, se debe más al cansancio hacia su oponente que a sus propias cualidades.

Murilo Medeiros, un politólogo en Brasilia, dijo que el inesperado repunte de Bolsonaro en la recta final fue impulsado por el voto táctico y por un deseo de cambio. "No fue una ola a favor de Flávio. Fue, sobre todo, una ola contra Lula, un rechazo al ‘statu quo’ y un deseo de cambio en el poder".

El político de izquierda, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo, es una controvertida figura entre muchos brasileños tras haber sido encarcelado por corrupción (las condenas fueron posteriormente anuladas).

Los analistas señalan que no se puede descartar un regreso de Lula, especialmente si surgieran nuevas revelaciones sobre un escándalo bancario que ha conmocionado las elecciones durante meses.

Sin embargo, los analistas consideran que Bolsonaro tiene un camino más claro hacia la victoria, ya que los tres candidatos siguientes en la primera vuelta — quienes en conjunto obtuvieron el 7.3 por ciento de los votos — pertenecen al espectro político que va del centro a la derecha y, por lo tanto, es más probable que le transfieran votos. En contraste, no hubo otros serios candidatos de izquierda o de centroizquierda, lo que deja a Lula con pocos simpatizantes naturales.

La plataforma de Bolsonaro es una mezcla de promesas proempresariales, valores tradicionales y mano dura contra el crimen. Siguiendo el ferviente nacionalismo cristiano de su padre, él ha abogado por la castración química de los agresores sexuales masculinos y que se reconozca la responsabilidad penal a partir de los 16 años.

Mario Marconini, director gerente de la consultora de riesgos Teneo, afirma que esto resonó con las costumbres y valores conservadores del país sudamericano. "Lo que realmente prevaleció esta vez tiene mucho que ver con la pureza, los valores, la autoridad y las normas sociales, más que necesariamente con el liberalismo económico", comentó él.

Abogado de formación y político electo desde la edad de 21 años, el hijo mayor de Bolsonaro ha buscado presentarse como el miembro más moderado de la familia. Entre sus colegas en el Congreso, durante mucho tiempo se le consideró un político moderado y abierto a la negociación.

Esto contrasta con su padre, de fogoso temperamento, y con su combativo hermano Eduardo, exlegislador que actualmente reside en Texas y que fue condenado en ausencia por buscar la injerencia de EEUU en el proceso judicial contra su padre por intento de golpe de Estado.

Aunque se ha beneficiado de la popularidad duradera de su padre entre un sector del electorado, Flávio Bolsonaro no ha logrado despertar el mismo entusiasmo.

"Flávio es un candidato terrible. No tiene carisma", dijo Filipe Campante, profesor de economía en la Universidad Johns Hopkins. "La única razón por la que está en esta posición es porque su papá lo eligió como su sustituto. Pero Lula tiene 80 años y, en realidad, no está ofreciendo gran cosa en cuanto a una visión para el futuro".

La campaña de Bolsonaro estuvo marcada por una crisis tras otra. El heredero conservador se vio envuelto en un enorme escándalo de corrupción que sacudió a Brasilia, después de que se reveló que había obtenido millones de dólares de un presunto estafador para financiar una película sobre su padre. La investigación continúa y él niega haber cometido cualquier irregularidad.

Posteriormente, un viaje a Washington para reunirse con Trump terminó siendo contraproducente, ya que días después se anunciaron nuevos aranceles contra Brasil, lo que provocó acusaciones de traición por parte de los partidarios de Lula. Una disputa extremadamente pública con su madrastra — una figura popular entre las mujeres evangélicas y ahora senadora electa — amenazó con provocar una grave división interna en el movimiento.

El joven Bolsonaro — probablemente en gran parte debido a la reputación divisiva de su padre — tiene altos índices de rechazo entre los votantes, equiparables a los de Lula.

Las debilidades de Bolsonaro quedaron de manifiesto por sus dificultades para establecer vínculos con las élites empresariales de Brasil, las cuales están descontentas con las políticas económicas más estatistas y con los aumentos de impuestos de Lula.

Marcelo Kayath — ex director gerente de Credit Suisse en Brasil que ha actuado como intermediario entre la campaña de Bolsonaro y el sector financiero — afirma que esto ha cambiado en las últimas semanas. Bolsonaro ha celebrado una serie de reuniones y cenas con destacados líderes empresariales.

"Ellos no lo conocían y tenían una impresión errónea; pensaban que era otro político populista", dijo Kayath. "Él quiere simplificar la vida de las compañías y proporcionar previsibilidad".

Mientras que Bolsonaro ha prometido recortar el gasto público y la deuda de Brasil, Kayath señaló que él está comprometido con los programas de bienestar social. "Hay que recortar gastos para que los programas sociales sean más sostenibles", agregó él.

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