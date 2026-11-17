Nacional funciona con un presupuesto aproximado de US$ 1 millón por mes. Con la llegada de la nueva directiva en diciembre de 2024, subió la escala de sueldos respecto a temporadas anteriores, incorporó casi 20 futbolistas en 2026 y rescindió el contrato de otros, con algunos bajo obligación de pagarles parte de sus salarios en sus nuevos clubes. Para sostener ese ritmo, además de los ingresos de televisión, necesita transferir jugadores. El problema es cobrar. Y hoy la mayoría de ese dinero está trabado en Brasil .

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“Vender, vendés, pero va a hacer un año que vendimos a Oliva y no vimos un peso, va a hacer un año que vendimos a Villalba y no vimos un peso. Es una situación muy rara porque en el fútbol, desde que yo conozco, que estoy hace 25 años, a la larga se cobra, pero ahora...”, dijo el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, en una entrevista el 10 de noviembre con Sport 890.

Perchman se refiere a Christian Oliva, un volante central de 30 años que pasó de Nacional al Santos de Brasil en febrero, en una operación por la que el club uruguayo debía recibir US$ 500.000. Lucas Villalba, en tanto, es un extremo de 25 años que fue transferido a Botafogo de Brasil en enero de 2026. El club de Río de Janeiro compró el 85% de sus derechos económicos por US$ 3,3 millones, de los cuales a Nacional le corresponden unos US$ 1,5 millones.

El caso de Nacional no es aislado. Otros clubes uruguayos tienen reclamos por impagos de equipos brasileños que se arrastran al menos desde 2023, y en la lista de acreedores también aparecen clubes argentinos, colombianos y mexicanos, de entre varios otros países. Los equipos brasileños acumulan obligaciones vencidas por transferencias, salarios, derechos de imagen, impuestos y compromisos con organismos deportivos.

El fenómeno alcanza a instituciones de segunda división pero también de primera, entre ellas algunas de peso y popularidad, como Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Gremio, Internacional, Santos y San Pablo. La crisis puede ser peor el año que viene, si el Congreso de Brasil aprueba la iniciativa del gobierno de prohibir las apuestas deportivas y los juegos de azar en línea, una importante fuente de financiamiento para los clubes de fútbol.

Se profundizó e institucionalizó este año, con la puesta en marcha a inicios de 2026 del sistema de sostenibilidad financiera de la Confederación Brasileña de Fútbol, supervisado por la Agencia Nacional de Regulación y Sostenibilidad del Fútbol (ANRESF). Inspirado en los modelos internacionales de fair play financiero, el sistema fiscaliza las obligaciones de los clubes, evalúa su capacidad económica y aplica sanciones ante incumplimientos. El régimen prevé advertencias públicas, multas, retención de ingresos, prohibición de registrar futbolistas, quita de puntos, descenso y hasta retiro de la licencia.

El primer relevamiento general que hizo la ANRESF sobre los 40 equipos de las series A y B (primera y segunda división) de Brasil identificó que 24 tenían al menos una obligación vencida al 30 de junio. El pasivo contable conjunto asciende a unos US$ 3.487 millones: US$ 3.025 millones en primera división y US$ 462 millones en segunda.

De campeón de Brasil y América al concordato

En octubre, la ANRESF empezó a publicar sus primeras decisiones, que incluyeron una advertencia pública a Botafogo. Se trata de un caso paradigmático en todo este escenario de crisis. En 2022, el empresario estadounidense John Textor, fundador del grupo Eagle Football, tomó el control del fútbol del club a través de una sociedad anónima deportiva.

La inversión se tradujo en resultados históricos: en 2024, Botafogo ganó por primera vez la Copa Libertadores y también el Brasileirão, como se conoce al torneo de la Serie A del país. Textor incluso analizó arribar al fútbol uruguayo. Pero la sociedad anónima deportiva perdió aproximadamente US$ 9,7 millones en 2023, US$ 52 millones en 2024 y US$ 49,7 millones en 2025.

En abril, un tribunal arbitral apartó a Textor de la conducción de Botafogo y la sociedad anónima deportiva ingresó formalmente en recuperación judicial, un procedimiento equivalente al concurso de acreedores en Uruguay. En octubre, la asociación civil Botafogo pasó a controlar el 99,18% de las acciones de la sociedad anónima deportiva, después de que Eagle Football no ejerciera su derecho a participar en un aumento de capital.

El delantero argentino Rodrigo Castillo. Fluminense Football Club

Botafogo, sin embargo, no es el único club en problemas. También Fluminense, otra histórica institución de Río de Janeiro, afronta posibles consecuencias judiciales. Uno de los casos refiere a Rodrigo Castillo, un delantero argentino de 27 años que Fluminense adquirió en marzo a Lanús de Argentina. Acordó pagarle a Lanús US$ 10 millones en cuotas hasta fines de 2028: unos US$ 5,4 millones al contado y el saldo en tres cuotas de alrededor de US$ 1,5 millones cada una. La primera ya venció y no se pagó. Esta semana, medios partidarios de Lanús informaron que el club presentó un reclamo formal ante Fluminense. Si Fluminense no paga antes del 12 de diciembre, se cae el plan de financiación y Lanús puede acudir a la FIFA.

La FIFA cuenta con mecanismos jurisdiccionales para resolver este tipo de controversias entre clubes de distintas asociaciones nacionales. Y bajo su órbita ya existen demandas y sanciones contra clubes brasileños, entre ellos Gremio de Porto Alegre. El club acumula cinco prohibiciones de fichajes impuestas por la FIFA, conocidas como transfer bans. Estas sanciones le impiden inscribir nuevos futbolistas mientras no regularice las deudas que las originaron. Gremio es el equipo brasileño con mayor cantidad de prohibiciones activas.

Otro de los clubes con dificultades es Santos. En setiembre incorporó a Philippe Coutinho, un mediocampista ofensivo de 34 años con pasado en la selección de Brasil y en la élite del fútbol europeo. Santos arrastraba un transfer ban de la FIFA por una deuda de unos US$ 2,37 millones con el Mónaco de Francia. Para levantar la sanción intervino NR Sports, la empresa familiar que administra los negocios comerciales y los derechos de imagen de Neymar, que adelantó al Santos unos US$ 2,22 millones.

¿Cómo funcionan los clubes en Brasil?

La situación del Santos permite entender, en parte, el complejo escenario económico y financiero en el que están atrapados muchos de los clubes de Brasil. El tamaño de la economía y del mercado futbolístico del país, los premios que reparten la Confederación Brasileña de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol y la llegada de numerosos inversores les dieron a los equipos brasileños una clara ventaja económica sobre el resto de Sudamérica.

Philippe Coutinho, a la izquierda, durante su presentación como nuevo futbolista del Santos. Mauricio de Souza/AGIF vía AFP

Esa ventaja también disparó lo que se paga en fichajes y salarios. Hoy los clubes brasileños compiten con las ofertas de Asia, Estados Unidos, Europa y México, y a veces las superan. Neymar es un ejemplo. Se formó en Santos y volvió al club en enero de 2025, a los 32 años, con uno de los sueldos más altos del fútbol brasileño, además de lo que cobra por derechos de imagen. Por ese concepto, Santos acumuló una deuda millonaria con NR Sports, la empresa de la familia del jugador, y tuvo que renegociarla para pagarla en cuotas durante varios años.

En 2024, el Corinthians de San Pablo acordó la incorporación de Memphis Depay, entonces delantero estrella de la selección de Países Bajos. Llegó en condición de libre tras finalizar su contrato con el Atlético de Madrid de España, pero firmó hasta diciembre de 2026 un contrato estimado en US$ 12,5 millones.

Como Fluminense y Gremio, Santos y Corinthians son todavía asociaciones civiles, sin dueños privados, pero con un sistema laxo que facilita la inversión y los préstamos de bancos, empresarios y compañías. El 4 de noviembre, Globo informó que los socios del Santos analizan votar una modificación del estatuto que permita vender hasta el 80% del activo fútbol profesional a una SAF, el término como se conoce a las sociedades anónimas deportivas en Brasil. El régimen, creado por una ley de 2021 y similar a la SAD uruguaya, permite separar el fútbol del club social para manejarlo como una empresa, como hizo Botafogo.

El 3 de noviembre, Rodrigo Capelo, un periodista brasileño especializado en economía y negocios del fútbol, opinó sobre este panorama en Flamengo TV, el canal oficial del club de Río de Janeiro. Advirtió que muchas instituciones están asumiendo compromisos financieros por encima de su capacidad de recaudación, intentando competir con Flamengo y Palmeiras. Ambos son, desde 2019, los máximos protagonistas del Brasileirão y de la Copa Libertadores. Lograron mantener el éxito deportivo con solidez financiera. En el caso de Flamengo, entre otros ingresos, con patrocinios millonarios vinculados a ser el club con más hinchas en todo el mundo. Palmeiras, por su parte, ha vendido en sumas millonarias a futbolistas juveniles y tuvo una década de respaldo de Crefisa, la empresa de su presidenta, Leila Pereira.

Matías Arezo en 2019, mientras jugaba en River Plate de Uruguay. Nicolás Celaya/adhocFOTOS

“Se están endeudando peligrosamente. Van a colapsar”, sostuvo Capelo sobre los otros clubes. Una mirada similar ofreció Perchman en Sport 890: “La verdad es que esto es un disparador que le hace bastante mal al fútbol. En este caso es con Brasil, es algo que va a haber que rever porque, si no, va a terminar siendo un caos”.

Nacional no es el único equipo uruguayo que busca cobrar operaciones con pares de Brasil. En 2024, Montevideo Wanderers y Danubio presentaron reclamos contra Botafogo por atrasos en los pagos de las transferencias de Diego Hernández y Mateo Ponte, respectivamente. Además, River Plate acudió a la FIFA en 2025 para reclamarle a Gremio dinero que el club brasileño había cobrado de Peñarol por el préstamo de Matías Arezo, futbolista del que River Plate conservaba la mitad de los derechos económicos tras venderlo en 2022.

Título papel: Deudas millonarias, demandas ante la FIFA y embargos: ¿cómo afecta la crisis económica de los clubes de Brasil al fútbol uruguayo?