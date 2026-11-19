El ministro del Interior, Carlos Negro , abrió este jueves 19 en Montevideo la Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur , que se desarrollará durante toda la jornada. En su discurso explicó a los presentes el Plan Nacional de Seguridad Pública del gobierno uruguayo, alertó por el avance del crimen organizado internacional y llamó a los países a mejorar el intercambio de información e inteligencia para combatir a los grupos delictivos.

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“En América Latina y en distintas regiones del mundo enfrentamos hoy desafíos de seguridad cada vez más complejos. La expansión de los mercados ilegales, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el contrabando, el lavado de activos, la criminalidad organizada y las nuevas formas de violencia han modificado profundamente el escenario en el que se diseñan las políticas públicas de seguridad”, dijo Negro.

Añadió que las organizaciones detrás de estos delitos “no reconocen fronteras administrativas” y utilizan redes locales, regionales y globales para sostener sus actividades. Dijo, sin embargo, que también se “alimentan” de debilidades institucionales.

“Hoy venimos aquí con una convicción central: la seguridad pública es una función esencial del Estado democrático. Y no se trata únicamente de controlar el delito. Se trata de proteger la vida, garantizar derechos, preservar libertades y asegurar las condiciones básicas para la convivencia social”, afirmó.

El encuentro de ministros de seguridad del Mercosur es en el marco de la presidencia pro tempore de Uruguay en el bloque. El miércoles se desarrolló la reunión de Jefes de Policía y Fuerzas de Seguridad. Todo tiene lugar en el hotel Sofitel.

La oratoria de Negro se sitúa en un contexto de destaque de varios actores políticos, tanto nacionales como regionales, a la política de seguridad del gobierno de El Salvador, encabezada por su presidente Nayib Bukele. En instancias previas recientes del Mercosur, la delegación de Paraguay, por ejemplo, elogió la estrategia de seguridad salvadoreña e invitó oficialmente a jerarcas de ese gobierno a compartirla con autoridades de seguridad dentro del bloque.

En su oratoria en Montevideo, Negro dijo que la seguridad pública no puede construirse sobre la suspensión indefinida del Estado de derecho, la prisión preventiva masiva, penas sin proceso, debilitamiento del principio de presunción de inocencia e influencia política sobre la justicia. Sostuvo en cambio que debe existir respeto por los derechos humanos, control judicial efectivo, rendición de cuentas y detenciones individualizadas y fundadas.

Sus apuntes, indirectamente, refieren a muchos de los cuestionamientos al régimen de Bukele, que ha sido acusado y denunciado por violaciones a los derechos humanos. Con su promovida estrategia en seguridad pública, Salvador ha logrado disminuir el poder de las pandillas y propiciar una caída histórica de los homicidios: la tasa pasó de 38 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 1,9 en 2024, según cifras oficiales.

“Una política pública de seguridad no puede medirse únicamente por un indicador. La reducción de homicidios es fundamental, pero no agota la evaluación democrática de una estrategia”, afirmó Negro. Y agregó: “en tiempos donde reina el miedo, la democracia no debe responder con ingenuidad, pero tampoco con autoritarismo. La seguridad pública exige firmeza, inteligencia y capacidad estatal; pero si para alcanzar la seguridad renunciamos al Estado de derecho y a las libertades básicas, no habremos derrotado al crimen: habremos debilitado la democracia que decimos defender”.

En contraposición, explicó que, a nivel nacional, Uruguay intenta combatir el crimen con el Plan Nacional de Seguridad Pública, la principal iniciativa del Poder Ejecutiva en materia de seguridad durante el actual período. El ministro relató, ante sus pares, que ese plan incluye la adquisición de tecnología, apelar a la inteligencia criminal, prevención social, control de armas, persecución de las economías ilegales, protección de víctimas y articulación con el sistema de justicia.

Carlos Negro participó en la Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur, acompañado por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya. @Minterioruy

Aumentar la cooperación internacional

A nivel regional, Negro sostuvo un punto repetido por otros ministros del Mercosur, actuales y anteriores: aumentar la cooperación internacional entre agencias de seguridad, algo que, pese a numerosos documentos y resoluciones que el bloque ha firmado en los últimos años, termina entorpecido por hechos de corrupción, falta de confianza entre agentes y frenos parlamentarios, entre otros factores.

“Como país, en esta instancia proponemos concentrar ese esfuerzo en tres prioridades: mejorar el intercambio oportuno de información para la prevención, la inteligencia y las investigaciones; fortalecer la inteligencia y la persecución patrimonial sobre las redes criminales; y aumentar nuestras capacidades mediante formación y aprendizaje compartido”, concluyó el ministro.