La gira millonaria de Gianni Infantino para reforzar su poder en la FIFA

Durante su visita relámpago a Bután el mes pasado, Gianni Infantino se vistió con túnicas tradicionales del Himalaya, jugó una partida de khuru —una especie de dardos al aire libre— y disfrutó de una presentación de un grupo de danza local junto al príncipe Jigyel Ugyen Wangchuck.

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Al documentar la visita en Instagram, el presidente de la FIFA desde hace 10 años declaró que en Bután hay “una pasión y una ambición increíbles por el fútbol”.

Su aparición en el pequeño estado —apenas unos días antes de una reunión clave de funcionarios del fútbol asiático en Tokio— fue una de las escalas de una gira mundial relámpago que, según los críticos, no es más que un intento descarado de asegurar votos para su reelección al cargo más poderoso del fútbol.

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Desde que abandonó un polémico plan para vender una participación en las operaciones comerciales de la FIFA el 1 de agosto, Infantino ha visitado más de 30 países y territorios. Se ha reunido con más de una docena de primeros ministros y presidentes, y ha publicado una avalancha de fotos en las redes sociales junto a una larga lista de dirigentes de federaciones de fútbol.

Aunque Infantino tiene desde hace tiempo la reputación de ser incansable en su trabajo y sus viajes, los observadores de la FIFA dicen que este verano ha estado inusualmente ocupado. Como resultado, sus posibilidades de ser reelegido en marzo parecen haber aumentado considerablemente.

Después de la reunión de Infantino con el rey de Bután, el primer ministro y el presidente de la federación nacional de fútbol —uno de los cuatro vicepresidentes de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés)— la confederación respaldó la reelección de Infantino unos días después.

Apenas unas semanas antes, el presidente de la AFC se había sumado a sus homólogos de Europa y Norteamérica para criticar a Infantino por su fallido plan de incorporar inversionistas externos al organismo rector del fútbol mundial.

La intensidad de la reacción negativa en todo el mundo del fútbol parecía haber puesto en grave peligro la posición de Infantino de cara a las próximas elecciones de la FIFA en marzo. Sin embargo, incluso en el punto álgido de la controversia, los aliados de Infantino confiaban en que él seguiría contando con la lealtad de la mayoría de los miembros.

En su gira mundial, hizo una parada en Uzbekistán para reunirse con el presidente Shavkat Mirziyoyev. gianni_infantino/Instagram

Además de cultivar personalmente esas relaciones, a menudo de forma aduladora, Infantino ha reforzado su apoyo ofreciéndose a más que duplicar los pagos a las 211 federaciones miembros de la FIFA, que representan desde países tan grandes como India y China hasta la pequeña isla atlántica de Montserrat.

A cada uno de los miembros —que tienen los mismos derechos de voto en las elecciones de la FIFA— se les ha prometido US$25 millones durante los próximos cuatro años, un aumento respecto al plan anterior de US$10 millones, según las propuestas presentadas el mes pasado para duplicar con creces el financiamiento total hasta alcanzar los US$6.35 mil millones durante el período 2027-2030.

Infantino también encontró tiempo para hablar de fútbol con el presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh. gianni_infantino/Instagram

Infantino también se disculpó por la forma en que la FIFA había “comunicado” las propuestas de inversión y prometió revisar la gobernanza de la organización.

“¿Se trata de una campaña electoral? Obviamente, sí”, dijo Alex Phillips, exjefe de gobernanza de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), el organismo rector del fútbol europeo. “Es eficaz, especialmente cuando se combina con reuniones con jefes de Estado. El objetivo es enviar un mensaje a cualquier posible rival: no tienes ninguna oportunidad”.

La campaña diplomática global de Infantino ha demostrado las enormes ventajas de las que gozan quienes ocupan la presidencia de los grandes organismos deportivos y buscan la reelección.

Inauguración de un nuevo estadio en Líbano. gianni_infantino/Instagram

El presidente de la FIFA tiene acceso a aviones privados para asuntos oficiales gracias al acuerdo de patrocinio del organismo rector con Qatar Airways. Los motivos oficiales de sus viajes han variado, desde asistir a torneos de fútbol juvenil y femenino hasta inaugurar nuevas instalaciones de federaciones de fútbol.

La FIFA dijo que su presidente tenía la “obligación estatutaria” de mantener buenas relaciones entre los miembros, las confederaciones y los organismos políticos, y que asistir a torneos y eventos era una parte crucial de esa misión. "El presidente de la FIFA viaja habitualmente por todo el mundo para atender diversas obligaciones laborales y asuntos relacionados con los torneos", señaló.

Posando con trabajadores en un estadio en construcción en Hanói, Vietnam. gianni_infantino/Instagram

Los rivales tienen hasta el 18 de noviembre para presentar su candidatura y desafiar a Infantino. Hasta el momento, dos personas lo han hecho: el expresidente de la Federación Japonesa de Fútbol, Kozo Tashima, y el exfutbolista suizo Ramón Vega.

Según tres personas familiarizadas con el asunto, altos funcionarios del fútbol también han estado intentando convencer a Arsène Wenger, el exentrenador del Arsenal que ahora es jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA, para que se sume a la contienda.

El itinerario de viaje de Infantino se ha enfocado principalmente en Asia y el Caribe, dos regiones influyentes bajo el sistema de “un miembro, un voto” de la FIFA. En los primeros días de este mes, visitó a seis miembros caribeños de la FIFA, entre ellos Aruba, Santa Lucía y Granada, en su tercer viaje a la región desde mediados de agosto.

Reforzando el apoyo en el Caribe en San Cristóbal... gianni_infantino/Instagram

La Unión de Fútbol del Caribe (CFU, por sus siglas en inglés), que cuenta con 25 miembros de la FIFA, anunció este mes que respaldaría la candidatura de Infantino a la reelección.

En las últimas semanas, Infantino ha visitado Mongolia, Bután y Líbano, países que cuentan con tres de los cuatro vicepresidentes de la AFC. El enérgico presidente de la FIFA también ha hecho escala en Bangladés, Hong Kong, Vietnam y Uzbekistán, todos ellos con representación en el comité ejecutivo de la AFC.

El presidente de la confederación, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dijo que había hablado con “muchos miembros de este continente” y que su apoyo a Infantino era “muy claro”, al anunciar el respaldo de la AFC a Infantino el mes pasado.

...y también en una escuela primaria en Anguila. gianni_infantino/Instagram

El respaldo de la AFC contrasta con su postura de hace apenas unos meses, cuando firmó una carta conjunta con la UEFA y la Confederación de Asociaciones de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF, por sus siglas en inglés), que representa a la mayor parte de las Américas, en la que afirmaba que el plan de inversión de Infantino era un “profundo error de juicio” y una señal de alguien que “cree que el fútbol le rinde cuentas a él”.

Los acercamientos de Infantino no han sido bien recibidos por todos. En agosto, el príncipe Ali bin Hussein, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, acusó a la FIFA de “chantaje”, alegando que la FIFA le había ofrecido ayuda para resolver los problemas de la federación a cambio de que respaldara a Infantino. Desde entonces, la AFC ha remitido a Hussein ante sus órganos judiciales para que revisen sus comentarios.

Con el respaldo de la CFU y la AFC, la reelección de Infantino parece ahora casi segura. Aunque la UEFA sigue oponiéndose firmemente a que continúe como presidente de la FIFA, sus 55 votos están muy por debajo de los 106 necesarios para destituir al titular.

“No se gana nada dejando de respaldar a Gianni”, dijo Nick McGeehan, director del grupo de campaña FairSquare, señalando los enormes fondos de desarrollo de la FIFA y su poder para otorgar los derechos de organización de grandes torneos. “Tiene muchas zanahorias y muchos palos”.

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